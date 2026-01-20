【目標金額100%達成】AppBank等でも話題のAR知育カード「Space 4D+」、クラウドファンディング終了まで残り5日！さらなる支援拡大へ

株式会社office Root

株式会社office Root（本社：東京都中央区、代表取締役：甲州 潤、以下 office Root）が実施中のクラウドファンディングプロジェクト「Space 4D+（スペース・フォーディープラス）」は、2025年12月25日の開始から多くのご支援をいただき、この度目標金額を達成いたしました。

本プロジェクトは、2026年1月25日（日）までクラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて継続実施中です。

▼ CAMPFIRE プロジェクトページ（1月25日まで）

https://camp-fire.jp/projects/885640/view

▼CAMPFIRE公開中ページはこちら :https://camp-fire.jp/projects/885640/view

■目標達成の御礼と、ネクストステップへの想い【残り5日！】

12月25日のプロジェクト開始直後より、多くの方々から温かいご支援と応援のメッセージをいただき、無事に当初の目標金額を達成することができました。

ご支援いただいた皆様、拡散にご協力いただいた皆様に、心より感謝申し上げます。

しかし、私たちはここで満足しておりません。

本プロジェクトの真の目的は、目標金額のクリアではなく、「スマホをかざすだけで宇宙が手元に広がる」という原体験を、日本中の子供たちや、かつて宇宙少年・少女だった大人たちに届けることです。

プロジェクト期間は残りわずかとなりましたが、一人でも多くの方にこの「日本正規版（日本語解説付き）」をお届けできるよう、最終日まで発信を続けてまいります。

■多数のメディアでご紹介いただいております

本プロジェクトの「AR技術×教育」という新規性や、「大人のガジェット」としての魅力にご注目いただき、IT系メディアやイベント情報サイト等、多方面で取り上げていただいております。

▼ 本プロジェクトを記事にしていただきましたメディア様

AppBank 様『スマホをかざすと惑星が飛び出す! AR知育玩具「Space 4D+」』

https://www.appbank.net/2025/12/25/game/2895370.php

ベストカレンダー 様 スマホで宇宙が飛び出すAR図鑑「Space 4D+」日本正規版先行販売

https://bestcalendar.jp/articles/press/100681

▼本プロジェクトを掲載いただきましたメディア様（47メディア）

https://camp-fire.jp/projects/885640/view/activities/797683#main

※ クラウドファンディングサイトの活動レポートにて掲載させていただいております。

■代表からのコメント

office Root 代表取締役 甲州 潤

今回のクラウドファンディング【SPACE 4D+】は、当社の新しい取り組みの第一歩でしたが、まずは無事に初回目標を達成でき大変嬉しく感じております。

支援者の皆様、本取り組みを取り上げて拡散いただきました皆様、大変ありがとうございます。

支援者の皆様からのコメントやお声のひとつひとつを大変嬉しく拝見しております。

この喜びは企業の皆さまをご支援している事業とは違った形の達成感と喜びを得ることができ、これからの事業展開にさらなる弾みをつけるものと確信しております。

■プロジェクトの今後の展開

今後は、本商品の一般販売に向けた取り組みだけでなく、商品ラインナップを増やすための取り組みを行うことで、世界中のユニークな商品を皆様にお届けできるように事業展開してまいります。

■ 「Space 4D+」とは？

専用アプリ（無料）をインストールしたスマホやタブレットをカードにかざすだけで、太陽系惑星や探査機、ブラックホールなどが3D映像として出現するARフラッシュカードです。

没入感： 360度自由に回転・拡大縮小が可能。

知育要素： 視覚的な理解に加え、英語ナレーションでリスニング力も養えます。

日本正規版： 今回のプロジェクトにあわせて、カード裏面の解説文を完全日本語化しています。

■ プロジェクト概要

プロジェクト名： スマホをかざすと宇宙が飛び出す！AR知育フラッシュカード「Space 4D+」

実施期間： 2026年1月25日（日）23:59 まで

プラットフォーム： CAMPFIRE（キャンプファイヤー）

URL： https://camp-fire.jp/projects/885640/view

※クラウドファンディング終了後は、一般販売価格へ移行予定です。

お得に入手できるのは本プロジェクト期間中のみとなります。

・リターン例：

【超超早割】限定30名様 SPACE 4D+ 飛び出すARカード ×１ ：[価格] 6,160円（30%OFF）

【超早割】 限定60名様 SPACE 4D+ 飛び出すARカード ×１ ：[価格] 6,424円（27%OFF）

【3個セット割】 SPACE 4D+ 飛び出すARカード × 3 ：[価格] 15,840円（40%OFF）

※リターン内容は変更になる場合がございます。

■ 株式会社office Rootについて

office Rootは、プロジェクトマネジメント支援（PMO）事業を主軸に、企業の課題解決をサポートしてきました。

その確かなプロジェクト推進力を活かし、2025年より「グローバルキュレーション事業部」を新設。

”世界中に眠るまだ見ぬ「わくわく」を、日本の皆様にお届けしたい”をコンセプトに、海外のユニークで革新的な製品を発掘し、日本の皆さまへお届けする事業を展開しています。

【会社概要】

社名：株式会社office Root

代表取締役：甲州 潤

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-6-1 銀座風月堂ビル5F

事業内容：PMO事業、グローバルキュレーション事業

URL：https://www.office-root.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社office Root 広報担当

E-mail：pr@office-root.com