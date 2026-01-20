【心に寄り添ったお別れを、今知っておきたい最新のペット終活】

写真拡大 (全3枚)

株式会社愛和

エンジェルトリミング(R)soraが「第13回まちゼミねりま」に講師として参加決定！


■2026年2月8日10時～11時 (一社)東京福祉会 江古田斎場





エンジェルトリミング(R)sora（ソラ）は、2026年2月8日（日）に一般社団法人 東京福祉会 江古田斎場にて「ペット終活と安心してお別れを迎えるためのセミナー」を開催いたします。


ペット看取り士による飼い主様の心に寄り添った、「もしも」に備える後悔しないための心の準備と、30年以上のキャリアを持つトリマーが業界の火葬事情をわかりやすく説明します。飼い主様とペットが幸せな最期を過ごせるよう、今からできる「最新のペット終活」をご案内いたします。



【イベント申込ページ】https://www.fukushikai.com/event/2050/(https://www.fukushikai.com/event/2050/)



ペット葬儀の最新サービス～後悔のないお別れの時間を～


ペットは家族の一員として考えられるようになった近年、ヒト同様にいつかは迎えるお別れの時間としてペット葬祭業は様々なかたちで進化してきました。愛犬（猫）家のニーズに応えて、ヒトと同等のサービスを展開する火葬会社、霊園などが増える一方、一部では金銭的なトラブルや対応に関する不満が残り、悲しみの深い中でより一層心の負担が増えてしまったケースも多くあります。突然のお別れで精神的ストレスや不安を抱えながら進める葬儀では、納得のいく選択ができずペットロスに繋がる原因の一つとして考えられています。


大切な家族だからこそ最後は悲しみだけでなく『ありがとう』の感謝の気持ちを伝えられるよう、最新のペット葬儀事情を押さえながら、ご家庭にあった最良の選択肢をお届けします。


　【事業部HP】　　https://at-sora.jp/


　【Instagram】　https://www.instagram.com/angel_trimming_sora/



今回開催のセミナーでは、当社のサービスをご案内しながら、最新のペット終活事情、シニア期を迎えるペットとの過ごし方など、終末期から旅立ちまでの飼い主様が今からできる心構えについてわかりやすくご案内をいたします。どこに相談したらよいのかわからない、今抱えている飼い主様の不安など、質疑応答も混ぜながらご参加いただいた皆様のヒントに少しでもつながればと思います。





「ペット終活・安心してお別れを迎えるためのセミナー」について


【開催概要】


イベント名：「ペット終活・安心してお別れを迎えるためのセミナー」


開催日時：2026年2月8日（日）10時～11時


開催形式：対面・オンラインセミナー（Instagram Live配信予定）


参加費：無料


定員：40名


主催：練馬区商店街連合会『まちゼミ』


後援：一般社団法人　東京福祉会


詳細：https://www.fukushikai.com/event/2050/



　　　　　イベント申込QR






【プログラム】


10:00～10:05　オープニング


10:05～10:30　トークセミナー１.「看取り士による最新ペット終活」


10:30～10:55　トークセミナー２.「ペット火葬～知っておきたい業者選びのポイント～」


10:55～11:00　クロージング・質疑応答


※プログラムの内容は予告なく変更となる可能性がございます。




【お申し込み方法】


イベント詳細ページ（イベント | 【公式】葬儀のご相談は社会福祉法人 東京福祉会(https://www.fukushikai.com/event/2050/)）より必要事項を記入しお申し込みください。






エンジェルトリミング(R)soraについて


【事業部紹介】







株式会社愛和（本社：東京都葛飾区、代表取締役：勘澤忠義）は、2023年より、亡くなったペットの最後のトリミングをおこなう『エンジェルトリミング(R)』のサービスを開始いたしました。



犬や猫といったペットは通常、亡くなってから1日程度で火葬となるため、心の整理も出来ないまま慌ただしく送り出し、その結果ペットロスになってしまう方も少なくありません。当社が提供するサービスでは、亡くなったペットのご遺体の衛生管理処置を行うことで腐敗の進行を緩やかにし、生前のトリミングに近いかたちでお身体をきれいに整えることで、まるで眠っているような状態で火葬までの時間を過ごしていただくことが可能です。実際に触れあっていただきながら、ご家族様、ご近所のお友達と最期の時間をゆっくりとお過ごしいただけます。


　【事業部HP】　　https://at-sora.jp/


　【Instagram】　https://www.instagram.com/angel_trimming_sora/




株式会社 愛和 について


【会社案内】


株式会社愛和は、「愛を持って人に接し　和を持って仕事に従事し　人の悲しみを我が悲しみとし　人の喜びを我が喜びとする」という創業以来大切にしてきた社訓を根底に、時代のニーズに合わせた新しいサービスを展開してきました。寝具・ジュウタンをクリーニングする会社としてスタートし、訪ねた先のお宅で寝たきりの高齢者様の声から訪問入浴サービスが生まれ、それからセレモニー事業、介護事業、障害福祉事業と、様々な事業を展開して参りました。「人々の未来を支え、超高齢化社会の日本を元気にする」というミッションを掲げ、これからも世の中が必要とするサービスを確かな技術とチームワークで、お客様の想いを形にし、心に残るサービスを提供し続けて参ります。




【会社概要】


社　　名　：株式会社　愛和


本社所在地：東京都葛飾区細田5-19-3


代表取締役：勘澤　忠義（カンザワ　タダヨシ）


設　　立　：昭和58年8月8日


事業内容　：居宅介護支援サービス　　　　地域包括支援センター運営


　　　　　　訪問介護サービス　　　　　　放課後等デイサービス運営


　　　　　　訪問入浴サービス　　　　　　児童発達支援施設運営


　　　　　　通所介護サービス　　　　　　葬祭関連事業


　　　　　　介護予防サービス　　　　　　ペット関連事業


　　　　　　グループホーム運営　　　　　寝具乾燥・ジュウタンクリーニング


コーポレートサイト：https://www.aiwa-fukushi.com/