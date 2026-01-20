ゲーム開発技術で防災訓練をDX化。現実の職場を再現する「バーチャル防災訓練」を開発、防災産業展2026への出展決定！　　　　　　　＜2026年1月28日(水)～1月30日(金)＞

株式会社マンカインドゲームズ

株式会社マンカインドゲームズ（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：仲平 光佑、以下「当社」）は、現実の職場環境を仮想空間に再現し、実践的かつ反復可能な訓練を実現する「バーチャル防災訓練」を開発いたしました。

また、本ソリューションを広く体験いただくため、東京ビッグサイトで開催される「防災産業展 2026」に出展することをお知らせいたします。

「バーチャル防災訓練」開発の背景

従来の防災訓練には、「場所や時間の制約」「実火災などの危険なシナリオの実施困難」「多額の資材コスト」といった課題がありました。当社は、東京消防庁と共同開発した「バーチャル防災訓練 東京消防庁ver.」で培った技術を応用し、これらの課題を解決する次世代の防災DXソリューションとして、本システムを開発しました。

「バーチャル防災訓練」の主な機能と特長

本システムは、実際のオフィスや工場、倉庫などを高精度に仮想化し、実運用に直結した訓練を提供します。

1. 3D実空間スキャンによる現場再現

専門スタッフが現地を訪問し、3Dスキャンを実施することで、実際の職場環境をそのままVR空間内に構築します。使い慣れた場所で訓練を行うため、避難経路や設備の配置を、よりリアルな実感をもって習得できます。

2. マルチプレイ対応と視点モニタリング

複数名が同一空間で同時に訓練に参加でき、避難導線や初期行動の連携を最適化することが可能です。また、管理者が参加者の視点をリアルタイムで把握できる「視点モニタリング機能」により、的確な改善指導が行えます。

3. ゲーミフィケーションによる学習効果の向上

直感的なUIと、スコアシステムやレベルアップ機能などのゲーム要素を導入しています。これにより、派遣社員や外国籍スタッフを含む幅広い人材に対し、モチベーションを維持しながら、教育コストを抑えた効果的な運用が可能です。

4. VR / PCの両対応による導入負荷の最小化

Meta QuestなどのVRゴーグルだけでなく、Windows PCでも参加可能です。VRデバイスが不足している環境でも、柔軟に訓練を実施できる体制を提供します。

導入メリット

本システムの導入には以下のようなメリットがあります。

・消防法で義務付けられる年2回の自衛消防訓練を、省コストかつ安全に実施可能。

・実際の職場環境を訓練空間として使用するため、よりリアルな実感をもって防災訓練が可能。

・危険を伴うシナリオも安全に反復可能で、初期対応・避難判断の定着率を高める。

・派遣社員・外国籍スタッフなど教育コストが高い人材にも効果的に運用可能。

主な利用シーン

・オフィス：火災時の避難経路確認、初期行動の標準化

・製造業／倉庫業：製造ラインや保管エリアでの災害対応、初期消火判断の習得に最適。

・大型商業施設：アルバイト・外国籍スタッフを含む多人数の避難誘導訓練に効果的。

ご提供価格（~2026/3/31までお申し込みのキャンペーン価格）

■基本プラン

・3Dスキャン出張費：いまだけ無料！

・初期シナリオ制作費：いまだけ無料！

・月額利用料：5万円（税込）～

・買い切りでのご利用の場合：60万円（税込）※初年度のみ年間保守料12万円（税込）がかかります

■オプション

・Meta Quest 3/3S販売：7万円（税込）～

・追加シナリオ：別途御見積

詳細資料・ダウンロードはこちら：

https://mankindgames.jp/images/works/vr-bousai-kunren/virtual-bosai-flyer.pdf

「防災産業展 2026」に出展決定！

展示会当日は、デモ機による「バーチャル防災訓練」の体験デモを実施いたします。

ご来場のうえ、ぜひ当社ブースにお越しください！

会期： 2026年1月28日（水）～1月30日（金）

会場： 東京ビッグサイト東7・8ホール

小間番号：7B-68（ロボット・ドローン・VR活用ゾーン）

https://biz.nikkan.co.jp/eve/bousai/

株式会社マンカインドゲームズについて

当社は、前身企業からの実績を含めて過去10年間で合計約200件のゲーム、XR・メタバース開発プロジェクトに携わってきた精鋭チームによる「効率を重視した開発」を強みとしています。東京都主催のピッチイベント「UPGRADE with TOKYO」での優勝実績を礎に、最先端のXR技術の産業分野への応用や、防災・安全教育などの社会課題解決への活用に注力しています。

【会社概要】

社名：株式会社マンカインドゲームズ

代表者：代表取締役CEO 仲平 光佑

所在地：東京都千代田区飯田橋1-5-8 アクサンビル9階

設立：2020年6月

事業内容：XR技術を活用したゲーム、アプリ、ソフトウェア等の開発

URL：https://mankindgames.jp/ja/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社マンカインドゲームズ

担当：仲平

E-Mail：info@mankindgames.jp