節分当日は数量限定！“すし酒場”が仕込む恵方巻、事前予約受付を開始｜すし酒場 にほんいち 本町店

節分に恵方巻を食べる――。

商売繁盛や家内安全を願う大阪の商人文化から生まれたとされるその風習に向き合い、すし酒場 にほんいち 本町店では、2026年2月3日(火)の節分当日に提供する恵方巻・土佐巻きの事前予約受付を開始します。

恵方巻は、「福が逃げないよう無言で丸かぶりする」とされる節分の食文化。商売繁盛や家内安全を願い、大阪の商人の街・船場周辺で親しまれてきたという説が有力です。その文化が息づく本町の地で、すし酒場 にほんいちが目指したのは、行事食で終わらせない“食事としての恵方巻”。派手さよりも味わいを重視し、一本一本にすし酒場としての技を丁寧に込めました。

今回提供するのは、節分の定番である「恵方巻」と、一本で食べごたえのある「土佐巻き」の2種類。恵方巻のシャリには、ほんのり桜色に仕上げた酢飯を使用し、節分から春へと移ろう初春らしさを表現しています。具材のバランスや巻きの力加減にもこだわり、最後まで食べ疲れしない仕上がりに。“行事だから食べる”のではなく、“美味しいから食べたい”と思える一本を目指しました。

【予約について】

一本一本を丁寧に仕込むため、数量限定での提供となります。

・予約フォーム（24時間受付）：https://forms.gle/LxptY5yaseNZu2Br5

・電話予約（14:00～23:30）：06-4708-3744

※節分当日は12時より店頭販売を予定しています（売り切れ次第終了）

【すし酒場の恵方巻 提供概要】

提供日：2026年2月3日（火・節分）

提供商品：恵方巻／土佐巻き（2種類）

価格：

・恵方巻 1本 1,280円(税込)／ハーフ 680円(税込)

・龍馬の土佐巻き 1本 1,480円(税込)／ハーフ 780円(税込)

受け渡し開始時間：12:00～

提供方法：事前予約分の受け渡し／店頭販売

【店舗情報】

すし酒場 にほんいち 本町店

住所：大阪府大阪市中央区瓦町3-4-10

営業時間：17:00～24:00（L.O.23:30）

定休日：不定休

アクセス：大阪メトロ「本町駅」より徒歩5分

席数：42席（カウンター・テーブル席あり）

〈株式会社N・I 会社概要〉

■会社名：株式会社N・I

■所在地：大阪府大阪市淀川区木川東2-4-3 甲東ビル1階

■代表者：代表取締役 河村 則夫

■設立：平成21年9月

■URL：http://ni-290.co.jp/company/

〈お問い合わせ〉

株式会社N・I

担当：濱田

MAIL：ni.hharuka0323@gmail.com

TEL：070-3868-0928