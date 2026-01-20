「ITコンサルは、もういらない」最新AIがシステム開発の発注業務を手厚くサポート。新プラットフォーム『アルセド』を正式リリース

株式会社Two-Ahead

株式会社Two-Ahead（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：大澤 教史）は、システム開発における発注者・開発会社双方の構造的課題に対し、AIエージェントを活用して発注者のRFP（提案依頼書）・概算見積もりの作成から開発会社とのスムーズなマッチングまでを支援するワンストップ型の新プラットフォーム『アルセド』を正式にリリースしました。

『アルセド』は、AIエージェントとの対話のみで詳細なRFPと概算見積を無料で作成できるシステム開発の受発注プラットフォームです。これにより、発注者の「何をどう頼めばいいかわからない」という悩みと、開発会社の「発注者の要求が曖昧で提案に困る」という課題を同時に解決し、質の高いマッチングを実現します。さらに、開発会社からの提案内容を比較・解説・評価することで、提案内容の妥当性を判断し、発注先選定時の社内稟議まで支援します。

ITコンサルの役割をAIで肩代わりした、システム開発の発注業務を支援する受発注プラットフォームです。

開発の背景

昨今のシステム開発市場において、ビジネスマッチングサイトや一括見積もりサイトは数多く存在しますが、依然として以下のような課題が根強く残っています。

【発注者側の課題】

- システム開発を外注したいが、専門知識がなく「何をどう頼めばいいのか」がわからない。- 見積比較サイトに登録した途端、多数の営業電話がかかってきて対応に追われる。- 相見積を取っても、各社の提案や見積金額の妥当性が判断できず、開発会社（ベンダー）選定の基準が曖昧。

【開発会社側の課題】

- マッチングサイト経由の発注者（見込み客）は要求が曖昧なことが多く、提案の難易度が高い。- ヒアリングや打ち合わせのアポイントを取りたいのに、発注者（見込み客）と連絡がつかないことがある。- 利用料（リード課金等）を支払っているにも関わらず、受注につながらずコストだけがかさむ。

株式会社Two-Aheadは、こうした課題の多くが発注前の準備不足にあると考え、AIを使ってその工程を支援する『アルセド』を開発しました。

システム開発の新しい受発注プラットフォーム『アルセド』の概要

『アルセド』は、システム開発を外注したい「発注者」と「開発会社」をつなぐ、独自のAIエージェントを搭載したプラットフォームです。「誰にどう頼めばいいかわからない」という発注者の悩みを解消し、開発会社にとっては「要件の明確な良質なリード」のみに出会える、双方にとってメリットの大きいエコシステムを構築しています。

特徴1：ITコンサルの役割をAIが代行。圧倒的な低コストを実現。

通常、システム開発の知見がない発注者が最適な開発会社を選定するには、高額なITコンサルタントを雇うか、自力で勉強するしかありませんでした。『アルセド』は、要件定義や見積査定といったコンサルタントの業務をAIが自動化。これにより、ITコンサルを雇うよりも圧倒的に安いコストで、プロフェッショナルな支援を受けることが可能です。

特徴2：「概算見積もり」をAIがたった3分で算出。

対話型AIエージェントのヒアリングに答えるだけで、最短3分（※）で概算見積もりとRFP（提案依頼書）を無料で作成できます。開発会社に問い合わせる前に相場感を把握できるため、予算計画もスムーズに進みます。

※利用者によって所要時間は異なります。

特徴3：開発会社からの提案を「比較・解説・評価」

開発会社から集まった提案書や見積書を、AIと専門スタッフが整理・分析します。 「専門用語が多くてわからない」「内容や金額が妥当かわからない」といった発注者の悩みに対し、開発会社各社の提案内容を横並びで比較・解説し、発注者にとって最適なパートナー選びを客観的に評価・サポートします。

特徴4：発注から稟議、プロジェクト完了まで手厚くサポート

発注先選定時の社内稟議に必要な、開発会社の比較表や推薦理由の整理などの資料作成を支援することで、発注担当者の事務工数を大幅に削減します。発注先が決まった後も、プロジェクト完了まで相談窓口として伴走支援するため、安心してプロジェクトを進めることができます。

アルセドの4つの特徴

『アルセド』は、ただのビジネスマッチングではありません

『アルセド』は「発注エージェント（代理人）」として、発注者視点で開発会社の選定や見積もりの精査を行います。 これにより、「営業電話への対応」や「相見積もりの比較検討」といった煩雑なプロセスを削減し、プロのサポートを受けながら、納得のいく発注先選びに専念していただける環境を提供します。

アルセドと他社サービスの比較

『アルセド』の利用料金

多くのビジネスマッチングサービスが存在する中で、『アルセド』はビジネスモデルそのものを見直すことで、発注者にとっての「納得感」と「効率」を追求しました。

【発注者様】

- RFP（提案依頼書）・概算見積作成機能： 無料- 発注業務代行・発注先選定時の稟議支援・プロジェクト伴走支援サービス：開発会社への発注金額の10%★リリース記念キャンペーン：先着10社限定で、サービス利用料が10%から【5%】になります！

【開発会社様】

今後の展開

- 無料

株式会社Two-Aheadは、2025年10月に設立されたスタートアップ企業です。 2025年12月末の『アルセド』正式リリース以降、わずか数週間ですでに約50件の利用者登録が行われるなど、多くの企業様から関心をお寄せいただいています。今後は、事業拡大と機能強化に向けた資金調達を実施し、サービスの普及をさらに加速させてまいります。

また現在、この成長を共に支えてくださる「販売パートナー」および「開発パートナー」の募集を開始いたしました。

私たちは、システム開発における発注者・開発会社双方が抱える構造的な課題を、テクノロジーの力で解決することを目指しています。 日本のシステム開発市場の在り方をアップデートし、本質的な価値創造に集中できるエコシステムを共に構築してくださるパートナー企業の皆様からの参画を心よりお待ちしております。

会社概要

株式会社Two-Ahead（トゥーアヘッド）

- 所在地： 〒240-0042 神奈川県横浜市保土ヶ谷区上星川3-22-9-203- 設立：2025年10月1日- コーポレートサイト： https://two-ahead.com- 事業内容： システム開発の受発注プラットフォーム『アルセド』の開発・運営、AIシステム開発・コンサルティング

株式会社Two-Aheadは、AI前提の業務設計で、すべての企業が「二歩先」の競争力を持てる世界を目指す「AIエージェントカンパニー」として誕生しました。

お問い合わせ先

株式会社Two-Ahead 広報担当

- メールアドレス： support@two-ahead.com- 電話番号：070-8539-2641

『アルセド』サービス紹介サイトからのお問い合わせも受付しています。

https://alcedo.two-ahead.com/