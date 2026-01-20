キャッシュレス対応の”限定ガチャ「マリンガチャ」”を横浜マリンタワー65周年記念企画へ導入いただきました

株式会社ゼロプレイス

設置場所は横浜マリンタワー2階ラウンジ前。

決済方法は、トークンメダルによる決済に加え、各種キャッシュレス決済にも対応しております。

本取り組みでは、65周年を記念した限定ガチャ「マリンガチャ」を設置。横浜マリンタワーならではの世界観を反映したオリジナルアイテム全5種類（各200個限定）を用意し、

来場者が気軽に参加できる体験型コンテンツとして展開しています。価格は300円～500円（税込）で、記念グッズとして多くの来場者にお楽しみいただいています。

各グッズ一覧は以下となります。

カプセルアクリルスタンドカプセルエコバッグ

カプセル缶バッジカプセルハンドタオルカプセルミニペンライト

「～６５周年記念～マリンガチャ」

価格：1回３００円～５００円

決済方法：各種クレジットカード、交通系IC、PayPay

当社のガチャマシーンは、デジタルサイネージによる演出とキャッシュレス決済を組み合わせることで、単なる物販にとどまらない「体験価値」の提供を特長としています。

ガチャを回すワクワク感や、思わず写真を撮りたくなる体験を通じて、施設内での滞在時間の向上や来場満足度の向上に寄与しています。

デジタルサイネージつきガチャマシーンについて

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XWBf5EEN9fM ]

主な特徴

■ デジタルサイネージ搭載

静止画だけでなく、動画や音声も自由に再生可能です。商品のPRやキャンペーン告知など、幅広いシーンで活用できます。

■ 自由な商品封入

カプセルの中身に制限はなく、オリジナルグッズやクーポン、サンプル品などを封入可能です。キャンペーン施策や無人販売ツールとしてもご利用いただけます。

■ 多彩な決済方法に対応

硬貨・メダル・トークンのほか、オプションでキャッシュレス決済にも対応しています。無料プレイ設定も可能なため、体験型イベントや集客装置としても最適です。

今後の展望

横浜マリンタワーは、これからも地域に愛されるシンボルとして、来場者とともに歩みながら新たな魅力を育み、横浜の魅力を発信し続ける場所を目指しています。

当社としても、観光施設や商業施設、イベント会場など多様なシーンにおいて、ガチャによる参加型体験とデジタル演出を掛け合わせた施策を通じて、来場者の記憶に残る仕掛けづくりを支援してまいります。

サービス概要

購入プラン、レンタルプラン、レベニューシェアプランの3つをご用意しております。台数は1台から数十台等の大量発注も承ります。レンタルプランは1日から受付可能のため、短期イベントや催事にもご利用いただけます。

お客さまのご要望に応じて最適なプランをご提案いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

※関連記事：「株式会社ゼロプレイス、デジタルサイネージ搭載の次世代型ガチャマシーンを提供開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000166888.html)」

ガチャマシーンや本プレスに関するお問い合わせ先

株式会社ゼロプレイス

営業部：090-7360-3750

Mail：gtchax@xeroplace.jp

HP : https://xeroplace.jp/

SNS：X(https://x.com/gtcha_x0218)

その他WEBサービス

GTCHA X Online

"世界で一番使われるガチャサイトへ"

URL : https://gtchaxonline.com/

WEBガチャでも貴社商材の販売が可能です。

ご希望の方はこちら(https://xeroplace.jp/gtchax-online)からお問い合わせください。