【2月19日開催】無料オンラインセミナー 精神・発達障害のある求職者の採用におけるポイント
〜第2回：受け入れ時と入社後の雇用管理におけるポイント編〜
障害者の就労支援を中心にソーシャルビジネスを展開する株式会社ゼネラルパートナーズ(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:進藤均)は、2026年2月19日(木)に、精神・発達障害のある求職者の採用におけるポイント「受け入れ時と入社後の雇用管理におけるポイント編」の無料オンラインセミナーを開催します。
本セミナーは、1月29日開催の「求職者理解と面接におけるポイント編」に続く第2回目となります。法定雇用率の引き上げ(2.7%)が予定されている中、これまで以上に早めに採用活動を開始すること、ミスマッチ防止のためできるだけ多くの求職者と出会っておくことが重要です。
今回は、受け入れ準備から入社後の雇用管理まで、実践的なポイントを詳しく解説します。
今日から障害者採用を開始・再開するため、また、現在進めている採用活動の質を向上させるために、基礎知識をおさらいする機会として、ぜひご参加ください。
※こちらは2025年9月18日に行ったセミナーのアンコール配信となります。
【こんな方におススメ】
・障害者採用の担当に着任して間もない
・これから会社としても障害者採用を強化していきたい
・基礎を振り返り、自社の「障害者採用の在り方」を見直したい
【開催日時】
2026年2月19日(木) 13:30~14:30(最大60分を予定)
※申込締め切り： 2026年2月18日(水)18:00
※お申込みいただいた方は、見逃し配信(2/27(金)まで視聴可)のご利用が可能です。
セミナー開催後にメールにて視聴URLをご案内いたします。当日ご都合がつかない方も是非お申込みください!
【お申し込み方法】
以下のURLからお申込みください。
https://tinyurl.com/mtrwdyr4
【定員】
100名（先着順）
【場所・費用】
Web会議システム「Zoomウェビナー」（無料）
※お申込み後に別途メールにてご参加用URLをご案内いたします。
※情報保障をご希望の方は、当日に文字データを共有させていただきます。
「事前にご質問などございましたらご記入ください」の欄に「情報保障希望」とご記載の上お申込みください。
【タイムスケジュール】
■13:20~ 開場
■13:30~:セミナースタート
・法改正に伴う障害者採用市場の変化
・精神・発達障害のある求職者の理解
・採用・配属パターンのまとめ
・受け入れ時と入社後の雇用管理におけるポイント
※14:30終了予定
※順番・内容は多少変更になる可能性がございます
■当日の注意事項
・企業様向けのセミナーですので、企業ドメインメールアドレスでのお申込みをお願いいたします。
・セミナーのスクリーンショットや撮影はご遠慮ください。
・Wi-Fi環境など、高速通信が可能な電波の良い所でご視聴ください。またPCからのご参加を推奨しております。
・途中からご参加される場合ご連絡は不要です。ご都合の良いタイミングでご入場ください。
・おひとり様ずつお申込みいただき、ZOOM URLの転送・シェアはお控えください。
≪株式会社ゼネラルパートナーズについて≫
障害者専門の人材紹介会社として、2003年に設立。その後、「就職・転職サイト」「就労移行支援事業」「就労困難な障害者による農業生産事業」など、幅広い事業を展開している。これまで就職や転職を実現した障害者の数は5,000人以上に及ぶ。障害者雇用をはじめとする様々な情報や当事者の声を集め研究・発信する「障がい者総合研究所」、当事者が発信する障害者のためのメディア「Media116」でも情報を随時配信中。
会社名：株式会社ゼネラルパートナーズ
本社所在地 ：〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階
代表者：代表取締役社長 進藤 均
設立日 ：2003年 4月
URL：http://www.generalpartners.co.jp/
業務内容：障害者専門の人材紹介事業、求人情報事業、教育・研修事業、農業生産事業、調査・研究機関 など
＊talentbookにて、日々の出来事や創業秘話、社員の仕事への想いなど、ゼネラルパートナーズにまつわる「ストーリー」を更新中！
https://www.talent-book.jp/generalpartners/stories
本件に関するお問合わせ先
■本セミナーに関するお問合わせ先
株式会社ゼネラルパートナーズ コンタクトセンター セミナー事務局 担当：宮田
〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階
【Mail】contact_center@generalpartners.co.jp
【Web】https://www.atgp.jp/employer
■メディアの方のお問い合わせ先
株式会社ゼネラルパートナーズ 担当：広報室 戸田
〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階
【Mail】media-pr@generalpartners.co.jp
【TEL】080-3004-6108（受付時間：平日10:00-17:00）
