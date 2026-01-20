【冬に実る光のぶどう「ふゆみのり」今年もスタート！】塩尻駅東口のぶどう棚に春を待つぶどうの息吹と温もりを感じる光ぶどうを点灯します。





冬に実る光のぶどう「ふゆみのり」：塩尻駅東口









3月末までの期間限定で塩尻駅東口のぶどう棚に光のぶどう「ふゆみのり」を実らせます。「ふゆみのり」は、地球環境にやさしい太陽光発電で二酸化炭素（CO2）の排出が少ないクリーンエネルギーを活用し、その光の色は長野県の厳冬期間に温もり感じ、光の変化は春を待つぶどうの息吹を感じます。