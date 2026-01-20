PCA、マラソングランドチャンピオンシップ2025-26・男子G1「第74回 別府大分毎日マラソン大会」に特別協賛！

ピー・シー・エー株式会社

『PCAクラウド』や『PCAサブスク』をはじめとする、サブスクリプション型基幹業務システムを開発・販売するピー・シー・エー株式会社（代表取締役社長：佐藤文昭 本社：東京都千代田区 プライム銘柄コード9629 以下：PCA）は、2026年2月1日（日）に開催されるマラソングランドチャンピオンシップ2025-26「第74回 別府大分毎日マラソン大会」に特別協賛いたします。

「別府大分毎日マラソン大会」は、1952年に始まり国内で最古の民放テレビ中継を実現した大会です。伝統の大会の歴史はまさに、世界へ羽ばたくランナーの足跡と重なります。今大会は、ロサンゼルス 2028 オリンピック競技大会の代表選考会となり、白熱したレースが予想されます。

弊社は、日頃は企業の経営支援に従事しておりますが、同時にスポーツの振興を通じた地域社会貢献も非常に意義のあることと考え、第62回大会（2013年）から特別協賛をしています。

大会概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/68180/table/106_1_4eec0f26d25678ecdd004469acad67fc.jpg?v=202601201151 ]

ピー・シー・エー株式会社 概要

社名：ピー・シー・エー株式会社

設立：1980年8月1日

所在地：東京都千代田区富士見1-2-21 PCAビル

代表者：佐藤 文昭

URL：https://pca.jp/

1980年8月設立のサブスクリプション型基幹業務システムを開発・販売・サポートする企業です。

PCAという社名は『Professional Computer Automation』に由来し、「基幹業務の高度な自動化を実現するソフトウェアを開発・販売することで社会に貢献する」という創業者の思いが込められています。

ソフトウェアの提供を核に企業の円滑な経営・運営をサポートする「マネジメントサポート・カンパニー」として、働く人に寄り添い、お客様の社業の発展に貢献していきます。

