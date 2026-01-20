「小さくてもおいしい」規格外じゃがいも・ニンニクをゲームで収穫！お買い物アプリ「カウシェ」の『カウシェファーム』で新作物が登場

株式会社カウシェ

株式会社カウシェ（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：門奈剣平、以下カウシェ）は、株式会社マイナビ（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：粟井俊介）が運営する『マイナビ農業』と協業し、当社が運営するお買い物アプリ「カウシェ」内の農園ゲーム「カウシェファーム」において、新たな作物として「じゃがいも」「ニンニク」を追加しました。

あわせて、これまで提供してきた「たまねぎ」についても、取り扱う規格外品のバリエーションが拡充しています。

本取り組みでは、大きさが基準に合わないなどの理由で市場に出せず廃棄されていた「規格外じゃがいも」「規格外ニンニク」「規格外たまねぎ」を有効活用。消費者はアプリ上で楽しく作物を育て、収穫することで、対象商品をお得に入手できます。

物価高が続く中、「楽しみながらフードロス削減に参加できる新しい購買体験」を提供します。

背景

近年、天候不順や燃料費の高騰などの影響により、野菜価格の上昇が続いています。その一方で、形やサイズが基準に満たないだけで廃棄される「規格外野菜」は依然として多く、大きな課題となっています。

カウシェは2023年10月に「カウシェファーム」を開始。2024年2月からは美味しく食べることができるにも関わらず、大きさの不揃いや小傷・色褪せなどの理由で売り先が見つからず廃棄されていた「訳ありたまねぎ」などの規格外野菜を収穫品に導入し、ゲーム感覚で楽しみながら食品ロス削減に参加できる仕組みを提供してきました。

こうした取り組みが評価され、カウシェは環境省および消費者庁が主催する令和7年度食品ロス削減推進表彰」において、『食品ロス削減推進表彰審査委員会委員長賞』を受賞しました。ゲームを通じて、誰もが気軽に食品ロス削減に参加できる点が評価されています。

※受賞の詳細：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000084.000064598.html

今回、『マイナビ農業』との協業により生産者との接点が広がったことで、新たな作物の提供が可能となりました。

取り組みの概要

カウシェファームとは

「カウシェファーム」は、アプリ内で作物を育てて収穫すると、対象商品が実際に届く仕組みの農園ゲーム機能です。これまでトマトやたまねぎなどを対象に、多くのユーザーが参加。作物の中では規格外野菜を選ぶこともでき、遊びながら社会貢献もできる新しい買い物体験です。

今回『マイナビ農業』との協業により追加された作物についてじゃがいも

直径3cm未満のサイズで、味や品質にはまったく問題がないにもかかわらず、見た目や大きさの基準に満たないために流通できないじゃがいもを有効活用します。品種は「男爵」「メークイン」「きたあかり」「シャドークイン」などで、複数産地がリレー形式でお届けします※（発送時期により、産地や品種は異なります）。「小さくてもおいしい」国産じゃがいもの魅力を、ぜひ味わってください。

ニンニク

山梨県八ヶ岳地域で有機栽培された有機ニンニクです。 香り・甘み・余韻・食感など立体感のある味わいが特徴です。また、ニンニク特有の匂い残りが少なく後味が穏やかです。 市場流通では見た目やサイズで流通しにくい規格外品でありながら、味や香りに優れているため、スライスやガーリックオイル、ペーストなどさまざまな料理で楽しんでいただけます。

※「じゃがいも」「ニンニク」は、「カウシェファーム」を継続的に楽しむことで解放される作物です。作物の解放条件や提供内容は、今後変更となる可能性があります。

既存作物「たまねぎ」も取り扱う規格外品のバリエーションが拡充

たまねぎ

見た目や大きさにばらつきがあるため通常の流通に乗らない規格外のたまねぎを、有効活用します。お届け量は1.6kgを予定しており、日常の料理で使いやすいサイズを中心にセットにして提供します。調理の幅が広いたまねぎを通じて、楽しみながらフードロス削減に参加いただけます。

有機ニンニク生産者 株式会社ファーマン 代表取締役 井上能孝からのコメント

丹精込めて育てても、色や大きさ、形といった見た目の違いで規格外となってしまう作物は少なくありません。有機栽培のニンニクは特に手間がかかり希少性が高い一方で、基準に合わず廃棄せざるを得ないこともあり、生産者として悔しさを感じてきました。日頃から農業の現場を理解し、生産者に寄り添ってくれるマイナビ農業を通じてカウシェと出会い、規格外ニンニクを活かす取り組みができたことを心強く感じています。 生産者の努力がきちんと価値として届き、野菜を通して自然と向き合う喜びや楽しさを多くの方に伝えられたら嬉しいです。

『マイナビ農業』との取り組みについて

今回の協業では、「規格外野菜の有効活用によるフードロス削減」「農家の販路拡大支援」「生活者が楽しみながらフードロスの削減ができる体験の創出」の3つを目的としています。

『マイナビ農業』が持つ生産者ネットワークを通じ、農家で余剰となっている規格外品を収集し、カウシェファームを通じて消費者に届けます。これにより、生産者の販路拡大と食品ロス削減を同時に実現します。

今後の展望

今後もカウシェでは、『マイナビ農業』をはじめとした生産者・地域・企業との協業を通じ、他の規格外野菜や地域特産品など、さらなる取り扱い拡大を予定しています。

「遊んで得する・社会に貢献できる」仕組みを通じて、持続可能な購買体験の普及を目指します。

株式会社カウシェ 代表取締役CEO 門奈剣平からのコメント

本取り組みは、カウシェが大切にしてきた「買い物をもっと楽しい体験にする」という考え方と、マイナビ農業が取り組まれてきた農家支援・持続可能な農業の文脈が重なり、実現したものです。

消費者がゲーム感覚で作物を育て、それが実際に自宅に届き、実際の規格外野菜を見て味わい、結果として生産者の支援につながる。そうした前向きな循環を、マイナビ農業とともに広げていきたいと考えています。

今後も、「買い物の楽しさ」を起点に、生産者と生活者をつなぐ新しい購買体験の創出に取り組んでまいります。

株式会社マイナビ コンテンツメディア事業本部 農業活性事業部 事業統括部長 伊藤槙吾からのコメント

本プロジェクトは、規格外でもおいしい国産食材を有効活用し、食べることを通じて食品ロスの改善につなげる仕組みづくりを目的に企画しました。『マイナビ農業』は、全国30,000社以上の農業関連コミュニティとのネットワークをいかし、本当に価値あるものを厳選して共同開発を実現しています。特に、「持続可能な農業」をテーマに、実践している農家の協力を得てさまざまな企画を進めてまいりました。

今回の協業は、農家の経営安定とフードロス削減の両立を図る新たな試みです。

今後も、消費者が楽しみながら農業に関わる機会を創出し、社会全体で農業を支える仕組みづくりを推進してまいります。

お買い物アプリ「カウシェ」とは

「カウシェ」は、「誰かと一緒に」を楽しむ、お買い物アプリです。

「カウシェファーム」や「みんなの投稿」機能を通じて買い物をすることで、お得な価格で商品を購入でき、友人や家族、またはSNS上の誰かとコミュニケーションを取りながらショッピングを楽しむことができます。

こうした体験価値が評価され、「カウシェ」はアプリブ『Best App Award 2025』において、ショッピング部門の最優秀賞を受賞しています。

株式会社カウシェについて

「日常に楽しさを」をミッションに、お買い物アプリ「カウシェ」を運営しています。お買い物をするお客様と、モノを売りたい事業者の双方がワクワクするようなショッピング体験を実現することで、「物を購入する」という目的に留まらず、楽しさを追求できる場所として、デジタルの買い物体験のアップデートを目指します。

また、当社の食品ロス削減の取り組みが、環境省および消費者庁が主催する令和7年度「食品ロス削減推進表彰」において、『食品ロス削減推進表彰審査委員会委員長賞』を受賞しています。

「カウシェ」アプリ概要

正式名称：「カウシェ」

開発・運営：株式会社カウシェ

対応端末：iPhone, Android

サービス地域：日本

対応言語：日本語

サービス開始日：2020年9月1日

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1527218749

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kauche.kauche

公式Xアカウント：https://twitter.com/kauche_jp

会社概要

会社名：株式会社カウシェ

事業内容：「カウシェ」の運営

代表者名：門奈剣平