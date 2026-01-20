山口発、警備業界の未来を創る―CGSコーポレーションが二台目のAI社長である現場支援型AI「AI高ちゃん」を導入で警備業界をリード

株式会社THA

株式会社THA(https://tha-inc.com/)（本社：東京都新宿区、代表取締役：西山朝子）は、株式会社CGSコーポレーション(https://cgs1.co.jp/)（本社：山口県岩国市、代表取締役：豊島貴子）に、警備業界特化型の「AI社長」(https://ai-syacho.com/)である『AI高ちゃん（AIこうちゃん）』を開発・提供したことをお知らせいたします。

▪️概要

株式会社CGSコーポレーション（以下、同社）は、2025年に代表取締役・豊島貴子の経営哲学を学習させた理念浸透型AI「AI kiki社長」を導入しています。

続く第2弾となる「AI高ちゃん」は、より実務に踏み込んだ支援を目的としています。営業のアイデアを膨らませるヒントや、拠点運営・人材育成における考え方のプロセスを深めるツールとして活用いただくことを目指しています。

▪️株式会社CGSコーポレーションについて

同社は、山口県・島根県・広島県に営業拠点を構えており、警備業務をはじめ商品開発やシステム開発、コンサルティング業務などを手掛ける総合警備会社です。経営理念「技術と創造力で社会に貢献する」のもと、地域の安心・安全をご提供しています。

創業当時から地域社会の安心・安全を支え続けてきた同社は、警備業務における高度な現場運用力と、時代の変化を見据えた組織体制に強みを持っています。近年では、人手不足や現場スキルの変容といった業界課題に正面から向き合い、AI技術（モノ）と警備士（ヒト）を融合させた「ハイブリッド警備」の開発・実用化を実現しています。

▪️「AI高ちゃん」導入の背景・目的

警備業界は今、少子高齢化に伴う深刻な人材不足、業務の属人化といった複合的な課題に直面しています。特に2040年には約1,100万人の労働者が不足すると予測されており、従来の人海戦術によるモデルは限界を迎えつつあります。

同社においても、全国からの依頼が急増する中で、熟練者が部下へ直接ノウハウを伝え、育成する時間の確保が難しい「教育の空白」が大きな課題でした。現場で一人、判断に迷う不安は重大な事故等のリスクに直結します。

「AI高ちゃん」は、同社が長年蓄積されてきた営業手法や現場でのお困りごとに対する解決のヒントとなる視点を学習したAIパートナーです。 スマートフォン等の端末を通じ、LINE WORKS上で「AI高ちゃん」に直接相談することで、熟練者が隣にいるかのような的確なアドバイスをリアルタイムで得ることが可能です。

「企業理念」と「技術」の二診体制

多くの企業がAIを一つの「ツール」として導入する中、同社はAIを「経営資源の継承」と定義しています。今回の導入により、同社は独自の二診体制を構築しました。

- 一台目の理念浸透型AI社長「AI kiki社長」: 代表取締役・豊島貴子の哲学を学習。主に社員のメンタルケアや、判断の基準となる「企業理念の浸透」を担います。（会社の「心」）- 二台目の現場支援型AI社長「AI高ちゃん」: 常務取締役・上川高太郎の実務経験と現場で培われてきた判断力を学習。実践的な警備のノウハウ、安全確保の技術、現場判断力を担います。（会社の「技」）

この「心」と「技」の両輪をAI化することで、現役世代の退職といった「2040年問題」を乗り越え、若手がいつでも、最適解を導くための判断基準に触れ、自信を持って現場を動かせる環境を整えています。

▪️AI社長とは

「AI社長」は、汎用AIによる没個性化の危機から中小企業の「会社らしさ」を守る、企業オリジナルのAIチャットサービスです。

▪️導入したAI社長「AI高ちゃん」の特徴

- 企業理念を生きた判断基準に変換 - 過去の模倣ではなく、企業が目指す理想の姿を体現し、抽象的な企業理念を日々の業務における具体的な判断基準として機能させます。- 二層構造による会社らしい回答 - RAG技術による社内知識の検索・活用と、徹底的なヒアリングで言語化された企業の価値観を統合し、その会社にしかできない深みのある回答を実現。- 24時間対応のバーチャル相談窓口 - 社員は慣れ親しんだコミュニケーションツールから、まるで理想的な上司に相談するように気軽に質問でき、企業理念に基づいた具体的なアドバイスを受けられます。- 中小企業の持続的成長を支援 - 単なる業務効率化を超え、社員の働きがいや心の支えとしても機能し、企業独自の競争優位性を保ちながら持続的成長を支援する「理念を生きた判断基準に変える」AIパートナーです。

警備業界特化型コンサルティングAI

『AI高ちゃん』は、警備業界に特化して設計されたAIであり、一般的な生成AIとは異なり、現場実務・経営・提案の文脈を理解した回答が可能です。

主な活用シーン

- 警備計画の最適化提案（人員配置・安全設計）- ハイブリッド警備システム導入支援- 現場管理者の面談・指導準備サポート- 発注者向け提案書・説明資料の作成支援- 警備業界の未来予測と対策立案- 地域特性に応じた警備体制・事業展開のカスタマイズ

学習している主なデータ

▪️会話例

▪️代表者コメント

- CGSコーポレーション46年分の警備ノウハウ- 警備士の安全確保を目的とした安全設計マニュアル- 全国展開を見据えたコンサル事例集- ハイブリッド警備システムの技術資料- AI支援システム開発資料- 講演・商談記録（機密情報を除いた形で知見を構造化して学習）

株式会社CGSコーポレーション 常務取締役 上川 高太郎 コメント

高校卒業の翌日から現場に立ち、がむしゃらに駆け抜けてきたあの日から28年。仲間やお客様と泣き笑いを共にしてきた私の歩みは、そのまま弊社の歴史でもあります。現場でぶつかり、悩み、必死に掴み取ってきたこの「知恵」こそが、お客様の安心を守る源泉であると確信しています。

しかし現在、業界全体が深刻な人手不足に直面する中で、私自身も全国からのご依頼に追われ、次世代を担う部下たちと向き合い、ノウハウを直接伝える時間を十分に持てない「教育の空白」に強い危機感を抱いてきています。現場で一人、判断に迷う不安や孤独は、重大な事故のリスクに直結します。かつて私自身が現場で葛藤したからこそ、一人にさせたくない、常に隣で支えてやりたい。その切実な想いから誕生したのが、私の分身とも言える「AI高ちゃん」です。

株式会社THA 代表取締役社長 西山 朝子 コメント

上川常務が28年間にわたり現場で培われた貴重な知見と経験を、AI技術を通じて業界全体に共有するという高い志に、お手伝いさせていただけたことを光栄に存じます。

警備業界が直面する2040年問題は、日本社会の安全基盤に関わる重要な課題です。CGSコーポレーション様のように、長年の実績と先見性を持つ企業が率先してデジタル変革に取り組まれることで、業界全体の持続的発展への道筋が示されたと確信しております。

CGSコーポレーション様の皆様の深いご理解とご協力により実現した『AI高ちゃん』が、警備業界の価値向上と社会貢献の一助となることを心より願っております。

【株式会社CGSコーポレーションについて】

住所：山口県岩国市麻里布町3-14-14

代表取締役社長：豊島貴子

事業内容：交通誘導警備・雑踏警備・機械警備・施設警備・商品開発・システム開発・コンサルティング

Webサイト：https://cgs1.co.jp/

【株式会社THAについて】

株式会社THAは、「日本を支える勇者たちに最強の強化魔法を」のビジョンのもと、AI技術を中心にさまざまなIT・クリエイティブ技術を提供し、企業の業績向上を支援しています。2023年8月のサービス提供開始以来、豊富な導入実績とノウハウを蓄積しています。

AI社長サービスページ：https://ai-syacho.com/

お問い合わせ先：株式会社THA 広報部

Email: info@tha-inc.com

URL: https://tha-inc.com/

サービスの詳細や利用を検討されている企業は、上記の連絡先までお問い合わせください