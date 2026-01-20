Video Agent「LOOV」、Eight EXPO 2026内「第5回 営業DX比較・導入展」に出展

株式会社LOOV

株式会社LOOV（本社：東京都目黒区、代表取締役CEO：内田雅人）は、2月18日（水）～19日（木）に東京ビッグサイトで開催される「Eight EXPO 2026」内「第5回 営業DX比較・導入展」に出展することをお知らせします。

本展示会では、営業領域における課題解決をテーマに、説明・提案業務を自動化するVideo Agent「LOOV」のデモンストレーションを通じて、具体的な活用イメージをご紹介します。

●出展の背景

Eight EXPO 2026

近年、営業の現場では、属人化した説明や提案、資料準備・商談対応にかかる工数の増大が大きな課題となっています。LOOVは、こうした課題に対し、Video Agentを活用した「説明・プレゼンの自動化」によって、業務効率化と成果の最大化を支援してきました。

本展示会では、実際の商談・提案・ナーチャリングなどのシーンを想定し、LOOVがどのように営業DXを実現するのかを、実機デモを交えてご紹介します。

ぜひお誘い合わせの上、ご参加ください。

【事前来場登録（無料）】

https://eight-event.8card.net/eightexpo/

●展示会概要

・展示会名：Eight EXPO 2026 内「第5回 営業DX比較・導入展」

・開催日時：2026年2月18日（水）19日（木）10:00 - 18:00

・会場：東京ビッグサイト 南3・4ホール

・主催：Eight（Sansan株式会社）

・公式サイト：https://eight-event.8card.net/eightexpo/

●当社出展内容

＜ブース概要＞

・出展企業：株式会社LOOV

・出展サービス：LOOV



LOOV（ルーブ）は、AIを活用して各顧客の属性に応じたプレゼンを自動化する「Video Agent」を簡単に作成・活用できるソリューションです。

営業・マーケティング・HR領域を中心に、プレ商談・提案・採用説明会・社内教育など、幅広い業務の効率化と成果向上を支援します。

サービス開始から2年で導入企業は200社を突破。プレゼンの属人化を解消し、「伝える」業務をもっとスマートに、もっと効果的にすることを目指しています。

商談席もご用意しておりますので、ご希望の方はぜひ【ブース来訪予約】の上、お越しください。

●あらゆるシーンで利用が可能な Video Agent「LOOV」

Video Agent「LOOV」

LOOV（ルーブ）は、AIを活用して各顧客の属性に応じたプレゼンを自動化する「Video Agent」を簡単に作成/活用することができるソリューションです。LOOVを使えば、工数をかけずに顧客ごとに適切な情報を提供することが可能になることに加え、視聴データや顧客データを取得・活用することで、企業のDXの促進を図れるため、サービス開始から2年で導入企業は200社を突破しています。

営業やマーケティング、カスタマーサクセス領域を中心とした顧客向けの「プレゼン自動化」のみならず、採用時の企業説明会やカジュアル面談、入社後のオンボーディングといったHR業務、さらに、代理店や販売店向けのオンボーディングやトレーニングなどの幅広い領域の業務効率化、成果向上をご支援します。

・LOOV公式サイト：https://loov-video.com/

● 会社概要

私たちは「人にしかできない仕事をアップデートする」をPurposeに掲げ、プレゼンや解説といった、従来は人にしか出来ないと考えられてきたコミュニケーションを、デジタル上で自動化することを実現するスタートアップ企業です。

近年、日本のビジネス環境では、DX（デジタルトランスフォーメーション）が加速し、業務の効率化や人的リソースの最適化が重要視されています。その中で、企業のプレゼンテーションや解説業務自体の自動化に対するニーズも高まりつつあります。Video Agent「LOOV」は、こうした市場の変化に対応し、企業の情報伝達をよりスムーズかつ効果的に行うための革新的なソリューションです。

Video Agentは、AIを活用して“人が話す”ようなプレゼンテーションや解説を自動で行うソリューションです。営業資料の説明、カスタマーサポート、PR、IR活動、社員教育、オンボーディング、さらには採用活動まで、幅広い分野で活用可能です。これからの企業活動において、「伝える」ことをもっとスマートに、もっと効果的に。Video Agentがその未来を支えます。

2024年には、週刊東洋経済が発表する「『すごいベンチャー100』 2024年最新版」に選出されています。(※1)

2025年には、アジア太平洋地域で影響力を持つテクノロジー専門誌 CIOReview APAC が選出する「TOP SaaS DEVELOPMENT SERVICE IN APAC 2025」を受賞いたしました。(※2)

※1 「すごいベンチャー100」2024年最新版・全リスト（東洋経済オンライン）：https://toyokeizai.net/articles/-/824233

※2 CIOReview APAC「LOOV: Powering The Intelligent Evolution Of Enterprise Communication」：https://www.cioreviewapac.com/loov

会社名 株式会LOOV（ルーブ）

代表者 代表取締役CEO 内田 雅人

所在地 〒152-0002 東京都目黒区目黒本町2-4-4

設立 2022年4月

事業内容 Video Agent「LOOV」の研究開発・提供

URL https://www.loov.co.jp/