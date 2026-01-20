【採用DXの革命】スカウト工数を「330時間から1時間」へ。AI全自動採用ツール『Kachilu Scout』が候補者200万人を突破、検索機能を大幅アップデート！

株式会社BizDB

株式会社BizDBが運営する、AIによる全自動ダイレクトスカウトサービス「Kachilu Scout（カチルスカウト）」は、このたびデータベースの候補者数が200万人を突破したことをお知らせいたします。併せて、AI分析による詳細な「ランク検索機能」の追加および、スカウトメッセージの個別最適化アルゴリズムの大幅なアップデートを実施いたしました。

Kachilu Scout サービスURLはこちら(https://www.kachilu.com/lp/scout)

■ 背景：採用担当者の「スカウト疲れ」をAIが解消

現在の採用市場において、優秀な層（潜在層）へのダイレクトアプローチは不可欠ですが、膨大な候補者選定とメッセージ作成に、多くの人事担当者が疲弊しています。

『Kachilu Scout』は、この「手作業による限界」をAIで突破します。Web上の膨大なデータをデータベース化し、AIがターゲット選定からSNS経由のスカウト送付までを全自動で行うことで、圧倒的な生産性向上を実現します。

■ 驚異的な導入効果：コストと時間を「劇的」に削減

本サービスを導入することで、従来の採用プロセスと比較して採用単価・採用工数の大幅改善が見込めます。

■ 今回のアップデート内容

1. 候補者データベースが200万人を突破

国内最大級の優秀層データベースを構築。膨大なWeb上の求職者・潜在層情報を統合し、瞬時に詳細なプロフィール検索が可能です。

2. 【新機能】AIによる5段階ランクフィルタリング

AIが候補者の経歴を多角的に分析し、以下の項目でランク付け。自社が求めるレベルの候補者を瞬時に抽出できます。

スキルランク：技術力や専門性の深さを解析

年収ランク：現年収・市場価値を推定

企業ランク：所属企業の規模やブランド力を評価

役職ランク：マネジメント経験や責任範囲を特定

学歴ランク：教育背景によるフィルタリング

3. AIスカウトの精度向上（メッセージ個別最適化）

求人情報を元にしたターゲット選定アルゴリズムを強化。さらに、候補者の役職や職種に合わせ、AIが一人ひとりにパーソナライズされたメッセージを自動生成して送付します。「テンプレート感」を排除することで、高い返信率を実現します。

■ 『Kachilu Scout』3つの特徴

詳細な絞り込み: 細かな条件フィルターで、求める人物像をピンポイントで特定。

人物像の可視化: 豊富なオンライン情報から、レジュメだけでは見えない人物像を浮き彫りに。

完全自動化: SNS経由でAIが最適な候補者を選定し、スカウティングまで完結。

MUSCAT GROUP様

■ 導入企業様の声

東証グロース上場企業 / 従業員数136名 / ファイナンス/M&A領域の即戦力人材の採用

【株式会社MUSCAT GROUP様 ご担当者様コメント】

当社は上場を機に、経営管理体制のさらなる強化が急務となっておりました。特にファイナンス・経理領域およびM&A領域を牽引できる、即戦力となる優秀なメンバーの採用が必要不可欠でした。



しかし、こうしたハイレイヤー人材の採用難易度は非常に高く、また、社内の採用リソースも限られている中で、既存の採用媒体では思うような成果につながっていないのが実情でした。

そのような課題を抱える中、「KachiluScout」の導入を決定いたしました。最大の決め手は、私たちが求めていた優秀層へダイレクトにアプローチできる点、そして何より、採用担当者の業務コストを「ほぼゼロ」に抑えられる効率性です。難易度の高い採用活動を効率化できるパートナーとして強く期待しています。

株式会社ウェルヘルス様

ヘルスケア領域スタートアップ企業 / 従業員数10名 / セールス人材の採用

株式会社ウェルヘルス様 ご担当者様コメント

事業拡大の中核を担う優秀なセールス人材の獲得を急務としていました。しかし、従来の転職媒体では求めるターゲット層になかなか出会えず、採用活動は難航。加えて、採用担当者が他業務を兼務していたため、候補者の抽出からスカウト送信、日程調整といった膨大な実務に追われ、社内リソースが限界に達していました。

こうした課題を解決すべく導入を決めたのが「KachiluScout」です。最大の決め手は、リソース不足とターゲットへのリーチ不足という二つの課題を同時に解消できる点にありました。AIが最適な候補者の選定から日程調整までを一気通貫で自動化するため、担当者をノンコア業務から解放できること、そしてSNSとの連携により既存媒体では出会えない「転職潜在層」へ直接アプローチできる点が、成長フェーズの同社にとって強力な武器になると確信し、導入に至りました。

お問い合わせ先

本サービスに関する詳細やデモのご依頼は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

https://www.kachilu.com/contact

会社概要

名称 ：株式会社BizDB

設立 ：2024年1月26日

代表取締役 ：今井 隆太郎

本社 ：〒160-0011 東京都新宿区若葉3-4-1

会社HP ： https://www.biz-db.com/