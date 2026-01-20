株式会社アンチパターン、世界4,000万人の開発者が利用するAPIプラットフォーム「Postman」において公認ブルーバッジを取得

株式会社アンチパターン

「日本のソフトウェアエンジニアを憧れの職業へ」を理念に掲げる株式会社アンチパターン（本社：東京都港区、代表取締役 小笹 佑京、以下当社）は、世界で4,000万人以上の開発者が利用するAPIプラットフォーム「Postman（ポストマン）」において、開発者にとって高品質で使いやすいAPIプラットフォーム/デベロッパー企業として「ブルーバッジ（Blue Badge）」を取得したことをお知らせします。

■ 世界で4,000万人が利用するAPIプラットフォーム「Postman」とは

Postmanは、APIの設計・構築・テスト・共有を行うためのプラットフォームで、全世界で4,000万人の開発者と50万社以上の企業が利用しています。API開発の効率化とコラボレーション促進を目的に、世界標準のAPI開発基盤として急速に普及しています。

■ Postman公認「ブルーバッジ」取得の背景

「ブルーバッジ」は、Postman が定めるグローバルな基準に基づき、API ポータルや公開 API ワークスペースが、ドキュメントの明確さ、アクセス性、開発者体験（Developer Experience）の観点で高い水準を満たしていると認められた企業に付与される認定バッジです。取得にあたっては、チームプロフィールの設定、パブリックワークスペースの整備、公式ドメインの証明、利用者向けコンテンツの可用性・整備状況などが審査対象となります。

当社は、BtoB SaaS事業者向けのプラットフォーム「SaaSus Platform」を中心にAPI関連ソリューションを提供しています。APIを活用したサービス連携やマルチテナント化支援を行う中で、外部開発者が容易に参照・利用できるドキュメント整備と、グローバルな開発体験の最適化を重視してきました。

こうした当社の取り組みが国際的な品質基準に適合していることが認められた結果、本認定の取得に至りました。

今後もアンチパターンは、SaaS企業の開発・運用を支援するパートナーとして、API品質のさらなる向上、開発者コミュニティとの連携強化を通じて、国内外のSaaSエコシステムの発展に貢献してまいります。

・アンチパターンのAPIポータルサイトはこちら：https://www.postman.com/anti-pattern-inc

◆株式会社アンチパターンについて

当社は「日本のソフトウェアエンジニアを憧れの職業へ」を理念に掲げるスタートアップ企業です。理念実現に向け、ソフトウェア開発支援や内製化支援、ならびにソフトエンジニアの教育事業や採用事業を展開しています。

◆「SaaSus Platform」とは

SaaSus Platform は、SaaS 開発/運用/販売を支援する SaaS です。SaaS の開発期間の短縮や運用効率の向上、販売プロセスの自動化をご支援いたします。

【公式サイト】

https://saasus.io/

【提供機能】

・マルチテナント SaaS の認証

・ユーザー管理

・テナント管理

・役割（ロール）管理

・料金プラン管理機能

・請求処理 Stripe 連携機能

・PHP、TypeScript、Java、Go、Python、C# のSDKを公開

・Amazon EventBridge 連携機能

・AWS Marketplace 連携機能

・行動履歴ログ機能

・SaaSインフラ管理機能

・Smart API Gateway機能

・SaaSus API MCP Server 機能

・Smart MCP Server 機能

◆「AWS Marketplace 掲載支援サービス」とは

AWSアドバンストティアパートナー及び、SaaSコンピテンシーパートナーとして、お客様のSaaS製品をAWS Marketplaceにスムーズに掲載するためのサービスを提供しています。SaaS 提供事業者として、自社 SaaS 製品を掲載した経験と実績に基づいたノウハウで、 AWS Marketplace へ掲載できる状態のプロダクト開発を支援し、販路拡大に寄与いたします。

【公式サイト】

https://anti-pattern.co.jp/services/support-for-aws-marketplace-listing

◆「engineed」とは

engineedは、AWSを活用できるエンジニア向けのマッチングプラットフォームです。エンジニアに対して実業務に近い要件を盛り込んだ実技試験を提供し、スキルを可視化、その結果をもとに企業がエンジニアにスカウトできる仕組みを提供することで、AWSエンジニアのさらなる活躍の場を広げてまいります。

【公式サイト】

https://info.engineed.io/engineer/

◆「CloudDriver」とは

CloudDriverは、AWSエンジニアのスキル可視化・実力向上を実現する、模擬プロジェクト型スキルアップサービスです。これまで研修やOJTでは補いきれなかった実践経験を、模擬プロジェクト型試験を通じて積んでいただけます。それにより、お客様社内のAWSエンジニアの実力向上を促します。

【公式サイト】

https://clouddriver.net/

◆株式会社アンチパターン

所在地：〒107-0062 東京都港区南青山3丁目15－9 MINOWA表参道3階

創業：2019年7月

代表者：代表取締役 小笹佑京

事業内容：システム開発事業、コワーキングスペース運営、エンジニアマッチング事業

認証：情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS)

JIS Q27001:2014(ISO/IEC 27001:2013) 認証番号 IS 794005

URL：https://anti-pattern.co.jp/

X：https://x.com/antipatterninc