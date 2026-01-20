¡Ú¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹ World 2026¡Û¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¥°¥ëー¥×¤ÎAI¥«¥á¥é¡Ö¥¥Å¥¯¥â¡×¡¢·î³Û770±ß¤«¤é¤Î¡ÖÃÖ¤¯¤À¤±¡×Â¿µòÅÀ´ÉÍýDX
¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥Í¥Ã¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÀî ·Ê¼ù¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤éËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¸þ¤±Å¸¼¨²ñ¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹ World 2026 ½Õ Åìµþ¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¹©»öÉÔÍ×¤ÇÆ³Æþ¤Ç¤¤ëË¡¿Í¸þ¤±¥¯¥é¥¦¥É¥«¥á¥é¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¥Å¥¯¥â¡×¤Î¼Âµ¡¤òÅ¸¼¨¤·¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä»ÙÅ¹¤Ê¤É¤ÎÂ¿µòÅÀ´ÉÍý¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¡Ö¤«¤ó¤¿¤óDX¡×ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£½ÐÅ¸¤ÎÇØ·Ê
¿Í¼êÉÔÂ¤äÆ¯¤Êý²þ³×¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢´ë¶È¤Î´ÉÍýÉôÌç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÊªÍýÅª¤ÊµòÅÀ½ä²ó¤ä¸½ÃÏ³ÎÇ§¤Î¶ÈÌ³Éé²Ù¤ÏÂç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸½¾ì¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¾õ¶·¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¸°¤Î³«¤±ÊÄ¤á¤äÎ©¤Á²ñ¤¤¤Î¤¿¤á¤Ë½Ð¼Ò¡¦°ÜÆ°¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Èó¸úÎ¨¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¤òÄã²¼¤µ¤»¤ëÍ×°ø¤Ç¤¹¡£
ËÜÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦1,000ËüµòÅÀ¡Ê¢¨2¡Ë¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ðÈ×¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÊªÍýÅª¤Êµ÷Î¥¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÖÂ¿µòÅÀ´ÉÍý¤ÎºÇÅ¬²ò¡×¤òÄó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¥Å¥¯¥â¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ¹
¡Ö¥¥Å¥¯¥â¡×¤Ï¡¢Â¿Ë»¤Ê´ÉÍý¼Ô¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆAI¤¬¸½¾ì¤ò¸«¼é¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥«¥á¥é¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
À¤³¦1,000ËüµòÅÀ¡Ê¢¨2¡Ë¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖAlarm.com¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- Â¿µòÅÀ°ì¸µ´ÉÍý¤Ç°ÜÆ°¥³¥¹¥Èºï¸º
ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢Á´¹ñ¤ËÅÀºß¤¹¤ëµòÅÀ¡Ê»ÙÅ¹¡¢ÁÒ¸Ë¡¢±Ä¶È½ê¤Ê¤É¡Ë¤Î±ÇÁü¤ò°ì³ç´ÉÍý¡£¸½ÃÏ¤Ø¤Î°ÜÆ°»þ´Ö¤òºï¸º¤·¡¢ËÜÍèÃíÎÏ¤¹¤Ù¤¥³¥¢¶ÈÌ³¤Ø¤Î¥ê¥½ー¥¹½¸Ãæ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
- ·î³Û770±ß¡Ê¢¨1¡Ë¤«¤é¤ÎÄã¥³¥¹¥È±¿ÍÑ
Âçµ¬ÌÏ¤ÊÇÛÀþ¹©»ö¤äÀìÍÑ¥ì¥³ー¥Àー¤ÏÉÔÍ×¡£Wi-Fi´Ä¶¤ÈÅÅ¸»¤¬¤¢¤ì¤Ð¡ÖÃÖ¤¯¤À¤±¡×¤ÇÀßÃÖ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£16Âæ°Ê¾å¤ÎÆ³Æþ¤Ç·î³Û770±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ê¢¨1¡Ë¤«¤éÍøÍÑ¤Ç¤¡¢ãÈµÄ¤òÄÌ¤·¤ä¤¹¤¤Äã¥³¥¹¥ÈÆ³Æþ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- AI¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¸¡º÷¡×¤È¡ÖÄÌÃÎ¡×
¡Ö¿Í¡×¡Ö¼Ö¡×¡ÖÆ°Êª¡×¤òAI¤¬¼±ÊÌ¡£ËÄÂç¤ÊÏ¿²è¥Çー¥¿¤«¤éÉ¬Í×¤Ê¾ìÌÌ¤À¤±¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤Ø¤Î¿¯Æþ¤Ê¤É¡¢°Û¾ïÈ¯À¸»þ¤Ë¤Ï²èÁüÉÕ¤¤ÇÂ¨ºÂ¤ËÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
- ÄÌ¿®¾ã³²¤Ë¶¯¤¤¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÏ¿²è¡×
½ÅÍ×¤Ê¸¡ÃÎ±ÇÁü¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¤Ø¡¢24»þ´Ö¤Î¾ï»þÏ¿²è¤ÏSD¥«ー¥É¤ØÊÝÂ¸¤¹¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É»ÅÍÍ¡£Ëü¤¬°ì¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¼×ÃÇ»þ¤Ç¤âSD¥«ー¥ÉÂ¦¤ÇÏ¿²è¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´Æ»ë¤Î¶õÇò»þ´Ö¤òºî¤é¤ºBCPÂÐºö¤È¤·¤Æ¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¢£Å¸¼¨ÆâÍÆ¡Ê¥Öー¥¹¤Î¸«¤É¤³¤í¡Ë
¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢±ó¤¯¤«¤é¤Ç¤â»ëÇ§¤Ç¤¤ë¡Ö·î³Û770±ß¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¥°¥ëー¥×¡×¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬ÌÜ°õ¤Ç¤¹¡£
1.¡ÚÂÎ¸³¡Û¥¹¥Þ¥Û¤Ç´°·ë¤¹¤ë¡Ö¤«¤ó¤¿¤óDX¡×¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó
¼ÂºÝ¤Î¥«¥á¥é±ÇÁü¤ä´ÉÍý²èÌÌ¤òÁàºî¤Ç¤¤ëÅ¸¼¨Âæ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- Ä¾´¶Åª¤ÊUIÁàºî¡§PC¡¦¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Î»ÙÅ¹¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò°ìÍ÷É½¼¨¤¹¤ë¥¹¥Ôー¥É´¶¤òÂÎ¸³¡£
- AIÄÌÃÎµ¡Ç½¡§Ìë´Ö¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ê¤É¡¢¿Í¤¬Î©¤ÁÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤À¤±¤ò¸¡ÃÎ¤·¡¢´ÉÍý¼Ô¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ËÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¯ÍÍ»Ò¤ò¼Â±é¡£
- ¥¹¥Þー¥È¥í¥Ã¥¯Ï¢·È¡§¥«¥á¥é±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢±ó³Ö¤Ç¸°¤Î»Ü²ò¾û¤ò¹Ô¤¦¥Ç¥â¤ò¼Â»Ü¡£µÙÆü½Ð¶Ð¤äÎ©¤Á²ñ¤¤¤òÉÔÍ×¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°µ¡Ç½¤Î³èÍÑ¡§Íè¾ì¼Ô¿ô¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¤·¡¢¥Öー¥¹¼þÊÕ¤Î¿ÍÎ®¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ëµ¡Ç½¤ò¼Â±é¤·¤Þ¤¹¡£
2. ¡Ú²ò·è¡Û´ÉÍý¶ÈÌ³¤Î¡Ö3¤Ä¤Î¸Â³¦¡×¤òÂÇÇË¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÅ¸¼¨
ÊÉÌÌ¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î´ÉÍý¼Ô¤¬Êú¤¨¤ë3¤Ä¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë²ò·èºö¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
- °ÜÆ°¤Î¸Â³¦¡§µòÅÀ½ä²ó¤ò¸º¤é¤·¡¢°ÜÆ°¥³¥¹¥È¤È»þ´Ö¤òÂçÉýºï¸º¡£
- ´Æ»ë¤Î¸Â³¦¡§24»þ´Ö¥â¥Ë¥¿ー¤ò¸«¤ëÉ¬Í×¤Ê¤·¡£AI¤¬°Û¾ï¤ò¸¡ÃÎ¤·¡Öµ¤¤Å¤¡×¤òÍ¿¤¨¤ë¡£
- ¥³¥¹¥È¤Î¸Â³¦¡§¹â³Û¤Ê½é´üÈñÍÑ¤ä¹©»öÈñ¤òÅ±ÇÑ¤·¡¢DIYÀßÃÖ¤ÇÆ³Æþ¥Ïー¥É¥ë¤ò²¼¤²¤ë¡£
¡Ê»²¹Í¡ËAI¥«¥á¥é¡Ö¥¥Å¥¯¥â¡×¤¬¾ÚÌÀ¤·¤¿¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯Å¹ÊÞDX¤Î²ÄÇ½À
URL:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000098.000089853.html
Å¸¼¨²ñ¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë²ó¤ê¤¿¤¤Êý¡¢À½ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°Í½Ìó¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢ÀìÇ¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬À½ÉÊ¤ÎÆ³Æþ»öÎã¤ä¶ñÂÎÅª¤Ê³èÍÑÊýË¡¤ò¸ÄÊÌ¤Ë¤´ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
»öÁ°Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é :
https://expo.bizcrew.jp/event/14990/module/booth/387299/368933?pcode=2026-spr-tokyo-BKW-search
¢£Å¸¼¨²ñ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹ World 2026 ½Õ Åìµþ¡¡
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë ～ 2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë 10:00～17:00
²ñ¾ì¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥» 4～7¥Ûー¥ë
¼çºÅ¡§¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹ World ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¾®´ÖÈÖ¹æ¡§S13-29
Web¥µ¥¤¥È¡§https://www.bizcrew.jp/expo/back-office-tokyo
¢¨¤´Íè¾ì¤Ë¤ÏÅ¸¼¨²ñ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡¢»öÁ°ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¡Ú²ñ¼ÒÌ¾¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥Í¥Ã¥È
¡Ú¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://kizukumo.com(https://kizukumo.com/?utm_source=exhibition&utm_medium=back_office_world&utm_content=2-2_nocp_260115)
¡ÚÂåÉ½¼Ô¡ÛÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÃæÀî ·Ê¼ù
¡Ú½êºßÃÏ¡ÛÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ°ìÃúÌÜ18ÈÖ1¹æ Hareza Tower 15F¡¦16F
¡ÚÀß¡¡Î©¡Û2002Ç¯8·î26Æü
¡Ú»ñËÜ¶â¡Û5²¯±ß
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û¥â¥Ð¥¤¥ë»ö¶È¡¢MVNO»ö¶È¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡¢¶µ°é»ö¶È¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ VR»ö¶È¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥«¥á¥é»ö¶È
¡Ê¢¨1¡Ë¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥×¥é¥ó¤Ç¥«¥á¥é16Âæ°Ê¾åÆ³Æþ¤Î¾ì¹ç¤Î1Âæ¤¢¤¿¤ê¤Î·î³ÛÍøÍÑÎÁ¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£Æ³ÆþÂæ¿ô¤ä¥×¥é¥ó¤Ë¤è¤êÎÁ¶â¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨2¡ËÊÀ¼Ò¤¬ºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëAlarm.com¼Ò¡ÊÊÆ¡ËÆ³Æþ¼ÂÀÓ