【バズ動画リサーチを数日から“数秒”へ】YouTube・TikTokトレンド解析SaaS『BuzzClipper』正式リリース。AIが“参考にできるバズ企画”を自動提案

株式会社トレンドマップ（本社：東京都港区、代表取締役：神田丞太朗）は、

YouTube・Shorts・TikTokの膨大なデータから「今、伸びている動画」を瞬時に抽出・分析し、

AIがヒット企画を提案する次世代型トレンド解析SaaS『BuzzClipper（バズクリッパー）』を正式リリースいたしました。

URL：https://trendmap.jp/buzzclipper.html

動画マーケティングが不可欠となった現代、多くの担当者が「リサーチの手間」、「企画のマンネリ化」、「炎上・アカウント停止リスク」という課題に直面しています。

AIの力でこれらの課題を解決し、動画マーケティングの精度と効率を劇的に向上させるトレンド解析SaaSを提供します。

■ 動画マーケティングを劇的に変える「3つのイノベーション」

1. 圧倒的なリサーチ速度：数日間の分析を「数秒」で完結

YouTube・TikTokの膨大なデータをAIがリアルタイムでスキャン。

手動では時間を要していたトレンド分析や競合調査を一瞬で完了させます。

今まさに伸びている動画をジャンル別にリストアップし、どのような動画が伸びているのか瞬時に把握します。

2. 再現性の高い企画力：AIが「勝てる構成案」を自動生成

「なぜバズったか」をAIが言語化し、貴社の運用チャンネルの特性に合わせたタイトルや構成案を即座に提案。トレンドを元にした「後出しジャンケンの構成」で勝てる企画立案を強力にバックアップします。

3. 運用リスクの最小化：AIによる「炎上・規約違反」診断

動画タイトルや内容がプラットフォームの規約に抵触していないか、炎上リスクがないかをAIが判断。属人的な判断によるアカウント停止リスクを未然に防ぎ、安全な運用を実現します。

■ 現場の「欲しい」を凝縮した主要機能

トレンド動画の瞬時検索： 今、この瞬間に伸びている動画を特定。

ライバルチャンネルの徹底監視： 競合の最新投稿を自動トラッキングし、成功要因を丸裸に。

AI企画自動生成： トレンドに基づき、自社に最適化された企画・タイトルを生成。

視聴者のコメントを可視化： コメント欄の分析により、参考にしていいかを判断。

お気に入り保存： 参考動画をワンクリックで保存し、自社の企画ストックとして活用。

■ 【期間限定】全機能を無料でお試しいただけるトライアルを実施

『BuzzClipper』の圧倒的な分析スピードを体感いただくため、現在無料トライアルの受付を行っております。

対象： マーケティング担当者、広告代理店、SNSコンサルタント、個人のクリエイターなど

内容： BuzzClipperの全機能利用（1週間）

お申し込み方法： 下記公式サイトの「無料トライアル」フォームよりお申し込みください。

URL： https://trendmap.jp/buzzclipper.html

■ トレンドマップ株式会社について

私たちは「データの力で、企業を導く」をミッションに掲げるテクノロジーカンパニーです。

最新のAI技術とマーケティングの知見を融合させ、企業の成長を支援します。

所在地：東京都港区北青山1-3-3 三橋ビル3階

代表者：神田丞太朗

設立：2025年12月

事業内容：マーケティング支援、SaaS事業、採用支援

公式サイト：https://trendmap.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社トレンドマップ

Email：info@trendmap.jp

電話：050-3143-8835