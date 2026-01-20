【製造・建設・物流の2026年問題】現場の「読めない外国人手書き文字」をスマホ1秒でデータ化。多言語対応AI-OCR「paper-base」を提供開始

airlabo株式会社

現場DXのためのAIソリューションを開発するairlabo株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：徳山 圭太、以下 airlabo）は、製造・建設・物流現場において、外国人労働者の手書き文字をスマホ撮影だけで翻訳・デジタル化するAI-OCRサービス「paper-base（ペーパーベース）」を、2026年1月20日（火）より本格提供開始いたします。

logo

▼ サービスサイト： https://airlabojp.com/paper-base/

■ 背景：2026年、現場は「紙」と「多国籍化」でパンク寸前です

2024年の働き方改革関連法施行から2年。労働時間の上限規制により、多くの企業で「残業削減」が進められましたが、製造・建設・物流の現場では、依然として「アナログな入力業務」が生産性向上の大きな足枷となっています。 さらに、国内労働人口の減少に伴い、現場を支える外国人労働者（技能実習生・特定技能）の割合は急増しています。これに伴い、以下の新たな課題が顕在化しています。

読めない日報： 外国人スタッフの書く「クセのある手書き日本語」が判読できない。

言葉の壁： 母国語で書かれた点検表や報告書を、日本人の管理者が翻訳・転記している。

事務所に戻るムダ： PCやスキャナが事務所にしかないため、データ入力のためだけに現場から移動が発生している。

既存のAI-OCRは「オフィスでのスキャナ利用」を前提としており、屋外や工場内といった「現場」では活用が進んでいませんでした。

■ 「paper-base」の概要

「paper-base」は、現場の最前線で働くノンデスクワーカーのために開発された、スマホ完結型の入力ソリューションです。 専用アプリ不要。スマホのブラウザで帳票を撮影するだけで、AIが手書き文字を認識・翻訳し、企業の基幹システムやクラウドデータベースへ即座に格納します。

紙の報告書をスマホで撮影するだけで、自動連携。

＜3つの特長＞

1. 【現場特化】スキャナ不要、スマホで「撮るだけ」

複合機やPCのない建設現場、倉庫、工場内から直接データ化が可能です。汚れた紙、くしゃくしゃの帳票、暗い場所での撮影にも強い、独自の画像補正技術を搭載しています。

2. 【多言語AI】ベトナム語・インドネシア語の手書きも「翻訳して」データ化

日本語のクセ字認識はもちろん、外国人スタッフが母国語で記入した手書き文字も認識。自動的に日本語に翻訳した上でデータ化します。「書く側」は母国語でスムーズに、「読む側」は日本語で即座に確認可能です。

3. 【RPA不要】kintone・AppSuite・Google等へ「直接」書き込み

読み取ったデータはCSVでダウンロードするのではなく、APIを通じてお客様が現在お使いのシステム（kintone, Googleスプレッドシート, desknet's NEO AppSuite等）のデータベースへ直接自動登録されます。RPA等の複雑な設定は一切不要です。

自動翻訳機能搭載。ダイレクトにクラウドサービスと連携。

■ 想定される活用シーン

【製造業】

自動車部品工場の点検表。外国人実習生が記入した数値やチェック項目を即座にデータ化し、品質管理システムへ連携。

【物流業】

配送センターの入出荷伝票。ドライバーが手書きした受領サインや備考欄をスマホで読み取り、リアルタイムで本部へ共有。

【建設業】

現場の日報・安全点検表。作業終了後に現場で撮影して直帰。事務所での残業入力ゼロを実現。

■ 「手書き画像 診断キャンペーン」を実施

サービスの本格ローンチを記念して、先着50社様限定で「手書き文字の無料診断」を実施いたします。 現在現場でお使いの「手書き帳票の画像（写真）」をお送りいただくだけで、paper-baseのAIがどの程度の精度で読み取れるか、レポートを無料で提供いたします。

＜お申し込み方法＞

以下のWebサイト内フォームより、「無料診断希望」と記載の上お問い合わせください。

URL： https://airlabojp.com/paper-base/

■ airlabo株式会社について

「現場のラストワンマイルを、テクノロジーで埋める」をミッションに掲げ、モバイルとAIを活用した現場DXを推進するスタートアップです。

会社名：airlabo株式会社

代表者：代表取締役 徳山 圭太

所在地：神奈川県横浜市

事業内容：現場向けAIソリューションの開発・運営

URL：https://airlabojp.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

airlabo株式会社 広報担当：徳山

E-mail：info@airlabojp.com

※「desknet's NEO」「AppSuite」は、株式会社ネオジャパンの登録商標です。

※「kintone」はサイボウズ株式会社の登録商標です。

※ その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。