◤海外赴任前必見◢ “駐在英語”を最短・最速で習得する秘訣～あなた専用の学習カリキュラムで駐在成功へ～｜1/29(木)10:30開催

インサイトアカデミー株式会社

グローバル人材育成・研修業を手掛けるインサイトアカデミー株式会社（本社：東京都港区新橋、代表：金 珍燮）は、無料webセミナー「【海外赴任前必見！】“駐在英語”を最短・最速で習得する秘訣～あなた専用の学習カリキュラムで駐在成功へ～」を開催致します。

こんな方におすすめのセミナーです・‥…━━━━━━

・海外駐在を予定している方、または駐在をされている方

・海外駐在候補者の育成を担う、人事部や海外事業部門の方

・海外拠点の現地スタッフとのやり取りがある方

本セミナーのポイント・‥…━━━━━━

・現在の自分自身の英語力を見極める方法を理解できる。

・あなたにぴったりの駐在員英語のゴール設定方法がわかる。

・最短最速で習得するための学習内容・順番がわかる。

セミナー詳細・‥…━━━━━━

概要

・開催日 ： 2026年1月29日（木）

・開催時間 ： 10：30-11：30

・参加費 ： 無料

・形式 ： オンラインにて開催（アーカイブ動画生配信）※過去に開催したセミナーの録画を生

配信いたします

・対象者 ： 人事部責任者/担当者、海外事業部責任者/担当者、海外駐在員/海外駐在予定者、現地法人社長

・参加特典 ： 投影資料の配布（アンケートご回答者様）

※法人対象

・お申込みはご勤務先のメールアドレスにてお願い致します。

・個人の方および同業の方のご参加はご遠慮いただいております。

セミナー内容・‥…━━━━━━

赴任が迫る今、

駐在を成功に導く異文化コミュニケーション力の向上＝英語学習に関心はあるものの、

「何から始めればいいのかわからない」「成果につながるのか、この方法で正しいか分からない」と迷っていませんか？

駐在までの限られた準備期間で成果を出すためには、あなたにぴったりの学びの設計＝最短最速での習得法が欠かせません。

最短最速をかなえる秘訣は、

・赴任国や職務、駐在先での典型的なシーンを踏まえたゴール設定

・あなた自身の英語レベル＝“現在地”の確認

・ゴールと現在地の“GAP”の把握

・職務や使用シーンに応じた学習内容と時間配分の設計

――この４つを整理し、自分に最適な学び方を描くことです。

本セミナーでは、自身の海外・ビジネス経験を活かし、12年以上にわたり経営層・会計職・研究者・営業・エンジニアなど、多様な職種の駐在者を支援してきた講師が、

「最短最速で成果を出すための駐在英語の習得法」を体系的に解説します。

自身の業務や状況に合わせて内容を落とし込むことで、自身に最適化されたカリキュラムを手にすることができ、明確な学びのロードマップが描けます。

あなたの英語習得法を見つけて駐在成功を引き寄せるための一時間。

あなただけの「駐在英語」準備にお役立ていただけましたら幸いです。

セミナープログラム・‥…━━━━━━

●“駐在英語”を最短・最速で習得する秘訣●

～あなた専用の学習カリキュラムで駐在成功へ～（講師：鹿島 龍太朗）



・駐在員に必要な力-“人を動かす英語”＝駐在英語と、限られた時間で成果を出す学び方とは

・成果に直結する“駐在英語”を最短で身につける“学習設計”の進め方

・＜実例＞個別カリキュラム事例で見る最短習得のプロセス

・あなたの“駐在英語”を診断 ― 現地で通用する力をチェック

・最速最短の秘訣 今日から取り入れられるポイント

登壇講師・‥…━━━━━━

鹿島 龍太朗氏

INSIGHT ACADEMY 語学 海外駐在員専門 英語講師

≪経営層も学んでいる、海外赴任者専門の英語指導者≫

海外・ビジネス経験を活かし、12年以上にわたり経営層・会計職・研究者・営業・エンジニアなど、多様な職種の駐在者をサポート。

教科書に頼らない実践的な指導で、現地で“伝わる”英語力を育てる。

