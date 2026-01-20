ÇÑ¹»¤È¤Ê¤Ã¤¿´§³Ù¾®³Ø¹»À×ÃÏ¤ò³èÍÑ¤·¡Ö¿´¤«¤é³Ú¤·¤¯¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¡×ÃÏ°è¶¦ÁÏ·¿Ê£¹ç»ÜÀß¤¬ÃÂÀ¸¤Ø
ÇÑ¹»¤ò¡¢ÃÏ°è¤Î¡Ø¿·¤·¤¤µï¾ì½ê¡Ù¤Ø
¾¯»Ò²½¤ËÈ¼¤¤Á´¹ñ¤ÇÁý¤¨Â³¤±¤ëÇÑ¹»¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬°Â¿´¤·¤ÆÂÎ¤òÆ°¤«¤·¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¸òÎ®¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤ÏÇ¯¡¹¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¹çÆ±²ñ¼Ò¿´³ÚÆ°¡ÊËÜ¼Ò¡§¼¯»ùÅç¸©¡Ë¤Ï¼¯»ùÅç¸©¤¤¤Á¤¶úÌÚÌî»Ô¤Îµì¡¦´§³Ù¾®³Ø¹»À×ÃÏ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¡Ö¿´¤«¤é³Ú¤·¤¯¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¡×¤³¤È¤ò¼´¤Ë¤·¤¿ÃÏ°è¶¦ÁÏ·¿¤ÎÊ£¹ç»ÜÀß¤ò³«Àß¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÎ°é´ÛÀ×ÃÏ¤Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Òmeleap¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤¬³«È¯¡¦Å¸³«¤¹¤ëAR¡Ê³ÈÄ¥¸½¼Â¡Ë¥¹¥Ýー¥Ä¡ÖHADO¡Ê¥Ï¥Éー¡Ë¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÂÎ¸³¥¨¥ê¥¢¤òÀß¤±¤Þ¤¹¡£
HADO¤Ï¡¢±¿Æ°¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢¶µ°é¡¦Ê¡»ã¡¦ÃÏ°è¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤ÇÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢´§³Ù¾®³Ø¹»À×ÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¿Í¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤ÎÁÏ½Ð¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ö¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤¯²á¤´¤»¤ë¾ì½ê¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤Ï¡¢¡Ö¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤¯Í·¤Ù¤ë¾ì½ê¤òÄó¶¡¤·¡¢ÃÏ°è¤ò³èÀ²½¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÂåÉ½¤ÎÁÛ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
ÂåÉ½¡§ºä¾å Îµ¼¡ »á ¥³¥á¥ó¥È
´§³Ù¾®³Ø¹»¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÂ¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³Ø¤Ó¡¢Í·¤Ó¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿ÃÏ°è¤Îµ²±¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÀ×ÃÏ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È²á¤´¤»¤ë°ìÊý¡¢¿ÆÀ¤Âå¤Ë¤Ï²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¡Ö»Ò°é¤ÆÁêÃÌ¤ä¸òÎ®¤¬¼«Á³¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë°Â¿´¤Ç¤¤ë¾ì½ê¡×¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÅ°é ¡ß ¥¹¥Ýー¥Ä ¡ß ¥«¥Õ¥§¤òÍ»¹ç¤·¤¿Ê£¹ç·¿»ÜÀß
»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Îµ¡Ç½¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Ê£¹ç·¿¤Î±¿±Ä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ÎÅ°é¡¦»Ù±ç¤ò¼´¤È¤·¤¿³èÆ°¡ÊÊü²Ý¸åÅù¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¤äÈ¯Ã£»Ù±ç¤Î¾ì¤È¤·¤Æ³èÍÑ¡Ë
- ¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥Ü¥ë¥À¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤Î±¿Æ°ÂÎ¸³¡Ê¿Æ»Ò¡¦·»Äï¡¦Í§¿ÍÆ±»Î¤Ç³Ú¤·¤á¤ë±¿Æ°ÂÎ¸³¡Ë
- ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥´¥ë¥Õ
- ¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤»¤ë¥«¥Õ¥§¥¹¥Úー¥¹¡ÊÊÝ¸î¼Ô¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤äÃÏ°è¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤·¤Æ³«Êü¡Ë
¤³¤ì¤é¤ò°ìÂÎ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÍ·¤Ö¡×¡ÖÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¡×¡ÖµÙ¤à¡×¡ÖÁêÃÌ¤¹¤ë¡× ¤¬¼«Á³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶õ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾®¤µ¤¤»Ò¤«¤é¤ªÇ¯´ó¤ê¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¡¢¤³¤ÎÊ£¹ç·¿»ÜÀß¤Îº¬´´¤Ç¤¹¡£
Ì¤Íè·¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡ÖHADO¡×¤ÎÆ³Æþ¤¤Ã¤«¤±
ÂÎ°é´ÛÀ×ÃÏ¤Î³èÍÑ¤È¤·¤Æ¡¢AR¡Ê³ÈÄ¥¸½¼Â¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ì¤Íè·¿¥¹¥Ýー¥Ä ¡ÖHADO¡× ¤òÆ³Æþ¡£
ÂåÉ½¡§ºä¾å Îµ¼¡ »á ¥³¥á¥ó¥È
HADO¤Ï¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤«¤é¹âÎð¼Ô¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¡¢³°¹ñ¿Í¤Þ¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤âÆ±¤¸¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥²ー¥à¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼þ°Ï¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¿Í¤È´Ø¤ï¤ë·Ð¸³¤òÀÑ¤á¤ë¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¶¥¤¤¹ç¤¦³Ú¤·¤µ¤ä¶¨ÎÏ¤¹¤ëÌÌÇò¤µ¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤¬¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ëÀ¤Âå¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«¤é¤Î¼ê¤Çµ»¤ò½Ð¤¹ÂÎ¸³¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¥ªー¥×¥óÁ°¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø²ÁÃÍ¤òÆÏ¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤â
»ÜÀß¥ªー¥×¥óÁ°¤Ë¤Ï¡¢¶áÎÙ¤ÎÊü²Ý¸åÅù¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¤ä¶µ°éµ¡´Ø¤Ø½ÐÄ¥·¿¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÐÄ¥¤äÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÏ¤±¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡ÖÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Î³Ú¤·¤µ¡×¡¢¤½¤·¤Æ ¡Ö¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¡×¡Ö¹©É×¤¹¤ë¤³¤È¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë³Ø¤Ó ¤Ç¤¹¡£
¼þ°Ï¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¹Í¤¨¤ë·Ð¸³¤òÀÑ¤à¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¹Í¤¨¤ëÎÏ¡¦¶¨Ä´À¡¦¼Ò²ñÀ¤¬°é¤Þ¤ì¡¢¾Íè¤¬¤è¤êÌÀ¤ë¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÜÀß³µÍ×¡ÊÍ½Äê¡Ë- »ö¶È½êÌ¾¡§¤¤é¤¤é¥Ð¥È¥ë¡Ê¤¤é¥Ð¥È¡Ë¡Ê¹çÆ±²ñ¼Ò¿´³ÚÆ° ±¿±Ä¡Ë
- ½êºßÃÏ¡§¼¯»ùÅç¸©¤¤¤Á¤¶úÌÚÌî»Ô ´§ÖÖ12844-1¡¡¡Ê´§ÖÖ¾®³Ø¹»À×ÃÏ¡Ë
- ³«¶ÈÍ½Äê¡§2026Ç¯6·îº¢
- ÆâÍÆ¡§ÎÅ°é¡¿¥¹¥Ýー¥Ä¡¿¥Ü¥ë¥À¥ê¥ó¥°¡¿¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥´¥ë¥Õ¡¿¥«¥Õ¥§ Åù
HADO¡Ê¥Ï¥Éー¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖHADO¡×¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥¹¥Ýー¥Ä¤È¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥Ýー¥Ä¤Î·Á¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥¹¥Ýー¥Ä¡×¤Ç¤¹¡£
Æ¬¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡¢ÏÓ¤Ë¥»¥ó¥µー¤òÁõÃå¤·¡¢¥¨¥Ê¥¸ー¥Üー¥ë¤ä¥·ー¥ë¥É¤ò¶î»È¤·¤ÆÀï¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ëー¥ë¤Ê¤¬¤éÀïÎ¬À¤¬¹â¤¯¡¢¥Áー¥à¤ÇºîÀï¤òÎ©¤Æ¤ëÃæ¤Ç»×¹ÍÎÏ¡¦¶¨Æ¯ÎÏ¡¦È½ÃÇÎÏ¤¬¼«Á³¤Ë°é¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
±¿Æ°¤¬ÆÀ°Õ¡¦ÉÔÆÀ°Õ¤òÌä¤ï¤º¡¢Ã¯¤â¤¬Æ±¤¸¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ÇÄ©Àï¤Ç¤¤ë¡È¼¡À¤Âå¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¡É¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦39¥«¹ñ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹çÆ±²ñ¼Ò ¿´³ÚÆ° ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¿´¤«¤é³Ú¤·¤¯¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¡×¤òÍýÇ°¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤«¤é¹âÎð¼Ô¤Þ¤ÇÃ¯¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯²á¤´¤»¤ëÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Òmeleap ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÃ¯¤â¤¬³Ú¤·¤¯¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¡¢¿´¤âÂÎ¤â·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ë¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢AR¡Ê³ÈÄ¥¸½¼Â¡Ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡ÖHADO¡×¤ò³«È¯¡¦±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤Ç¡ÖËâË¡¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÇ¯Îð¤ä±¿Æ°Ç½ÎÏ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¿·´¶³Ð¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÀ¤³¦39¥õ¹ñ°Ê¾å¤ÇÅ¸³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹³Ú¤·¤µ¡×¡Ö¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë´î¤Ó¡×¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤È´¶Æ°¡×¤òÃ¯¤â¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢º£¸å¤â¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¥¹¥Ýー¥Ä¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
