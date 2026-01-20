不動産売買プラットフォーム「キマール」において、「マーケットプラン」の提供を開始！｜いえらぶCLOUD

株式会社いえらぶGROUP

不動産業界特化のDX支援サービスを展開する、株式会社いえらぶGROUP（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩名泰介、以下「いえらぶGROUP」）は、不動産売買プラットフォーム「キマール」において、「マーケットプラン」の提供を開始しました。これにより、通常よりも低価格で「キマール」をご利用いただけます。

■概要

不動産売買プラットフォーム「キマール」では、より多くの不動産会社様に手軽にDXの第一歩を踏み出していただくため、「マーケット機能」に絞った「マーケットプラン」の提供を開始しました。

本プランは、「キマール」における売・買いニーズの機能を利用できる限定プランで、物件情報の確認や新規の不動産会社とのやりとりが可能となります。

従来のフルスペックプランよりも導入ハードルを下げることで、利用会社の拡大と、プラットフォーム内のマーケットのさらなる拡充を目指します。

▼活用メリット

(1)低価格プランにより、「キマール」を手軽に利用可能

(2)新たな会社とのつながりの創出や、物件獲得の機会につながる

(3)データはそのままに、案件管理ができるフルスペックプランへのアップグレードも可能

いえらぶGROUPでは、売買仲介のBtoB領域で新たな機能を次々と形にし、今後も現場の声をもとにサービスの進化を加速していきます。

■「キマール」について

不動産売買取引に不可欠な新規人脈・非公開物件の獲得から、物件紹介、商談成約までの業務プロセスを一気通貫で支援するDXツールです。

物件情報・顧客情報はAI OCRによる登録に対応しており、名刺や資料を取り込むだけで自社データベースを簡単に構築できます。蓄積された物件と顧客は自動でマッチングされ、物件概要書のワンクリック出力や物件の一斉紹介も可能。情報精査から提案、紹介までを数クリックで完結させ、仲介会社の業務負担を大幅に削減します。

導入企業（一部抜粋）：丸紅都市開発、東京建物不動産販売、近鉄不動産、リストインターナショナルリアルティ

サービスサイト：https://ielove-cloud.jp/lp/kimar/

▼「キマール」説明動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=v6BAMBmFiA4 ]



■「いえらぶCLOUD」とは

「いえらぶCLOUD」は賃貸・売買・管理すべてに対応したオールインワンの不動産業務支援システムです。毎週行われるアップデートの速さや、幅広い業務を一気通貫でオンライン化できる点が支持されており、全国の不動産会社17,000社以上で導入されています。

サービスサイト：https://ielove-cloud.jp/

■いえらぶGROUPについて

いえらぶGROUPは、「いい家選ぶ、いえらぶ。」のミッションステートメントをもとに、誰もが安心した住まい選びができる明日をつくります。

不動産業界向けのバーティカルSaaS「いえらぶCLOUD」「いえらぶBB」は全国44,000社以上で利用されており、利用企業のDXを推進しています。

今後も業界への利益相反の観点から、不動産取引業には参入せず、誰もが安心して利用できる、公平な不動産プラットフォームを実現していきます。

