ミラボ、熊本県 上天草市で 乳幼児健診 デジタル問診票サービス「mila-e 健診」提供開始

株式会社ミラボ

自治体向けサービスを開発する株式会社ミラボ（本社：東京都千代田区、代表取締役：谷川一也、以下「ミラボ」）は、乳幼児健診 デジタル問診票サービス「mila-e（ミライー） 健診」の熊本県 上天草市への導入が決定し、6～7か月児・1歳6か月児健診において、2026年 1月より運用を開始します。

「mila-e 健診」導入の背景

熊本県 上天草市では、妊娠・子育て家庭に寄り添った子育てサービスを提供するため、2024年 7月より ミラボが開発・提供する 母子手帳アプリを導入し、「子育て応援アプリ こどもぴ☆KA（＊1）」として提供しております。また、他自治体に先駆けて、自治体・医療機関等をつなぐ情報連携基盤(PublicMedicalHub(PMH))による 予防接種のデジタル化にも先行的に取り組んでいます。

今回「母子保健衛生費国庫補助金」を活用し、同アプリに続いて、乳幼児健診 デジタル問診票サービス「mila-e 健診」を導入する運びとなりました。2026年 1月より、6～7か月児・1歳6か月児健診受診者を対象に運用を開始します。

■ 健診に関する課題

上天草市では、これまで問診票の記入や管理を紙ベースで行っており、問診票記入の手間や記入漏れや健診のための情報連携など、複数の課題がありました。

■「mila-e 健診」を活用した課題解決

「mila-e 健診」を導入することで、保護者はスマートフォンから問診票の入力や提出ができ、医療機関・自治体はオンライン上で健診記録の確認ができます。

■ 将来の展望

子育て家庭へより包括的なサービス提供を目指し、今後 2歳児歯科健診など対象健診の範囲拡大も視野に入れて 順次取り組んでまいります。

＊1 子育て応援アプリ こどもぴ☆KAについて：https://kamiamakusa.city-hc.jp/

「mila-e 健診」概要

対象の乳幼児健診

6～7か月児健診（集団健診）

1歳6か月児健診（集団健診）



問い合わせ先（上天草市にお住まいの方）

上天草市 健康づくり推進課

TEL：0969-28-3376

「mila-e 健診」について

■ 概要

「mila-e（ミライー） 健診」は、乳幼児健診デジタル問診票サービスです。自治体・医療機関・保護者の三者間連携ができるほか、個別健診・集団健診のどちらにも対応可能なため、継続的に記録を管理することができます。

経済産業省・厚生労働省の実証実験プロジェクトを経て、「ワクチン接種記録システム」や「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」で培った技術をベースにアップデートを重ね、主に乳幼児健診の現場でご利用いただいております。

サービスページ：https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-checkup/

■「mila-e 健診」導入を検討されている自治体様へ

個別説明会も随時実施しておりますので、お気軽にお問合せください。

■ お問い合わせ：https://mi-labo.co.jp/inquiry/(https://mi-labo.co.jp/inquiry/)

■ 資料請求 ：https://mi-labo.co.jp/brochure/

※お電話の場合は以下へご連絡ください

株式会社ミラボ mila-e 健診 担当 03-6821-8600

自治体DX・母子保健DXサービス「mila-e（ミライー）」

■ 公的個人認証・共通ID「mila-e 認証」

mila-e 認証は、公的個人認証・共通ID管理等が可能な公共サービスにおける認証サービスです。電子申請時の基本４情報の入力を省略でき、面倒な情報入力が簡単・便利になります。（2023年 総務省 主務大臣認定取得）

サービスページ：https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-id/

■ 自治体窓口DX「mila-e 申請」

mila-e 申請は、自治体窓口DXサービスです。複数手続きをまとめて1回、スマートフォン等で申請できる［出生届ワンスオンリー］や、「mila-e クーポン」と組み合わせて、産後ケア事業でご利用いただいております。

サービスページ：https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-focus/

■ オンライン予約「mila-e 予約」

mila-e 予約は、予約・受付に関する 窓口業務のデジタル化サービスです。 母子健康手帳アプリ「mila-e おやこ手帳」と組み合わせて、面談・相談、教室・イベント予約などを中心にご利用いただいております。

サービスページ：https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-reservation/

■ 乳幼児予防接種デジタル予診票「mila-e 予防接種」

mila-e 予防接種は、乳幼児予防接種 デジタル予診票サービスです。自治体・医療機関・保護者の三者間連携が可能なため、利便性・業務効率向上のほか、接種間隔ミスなどの事故防止につながります。

サービスページ：https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-vaccination/

■ 乳幼児健診デジタル問診票「mila-e 健診」

mila-e 健診は、乳幼児健診デジタル問診票サービスです。自治体・医療機関・保護者の三者間連携ができるほか、個別健診・集団健診のどちらにも対応可能なため、継続的に記録を管理することができます。

サービスページ：https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-checkup/

■ 母子健康手帳アプリ「mila-e おやこ手帳」

mila-e おやこ手帳は、母子健康手帳機能と子育て支援機能を備えたアプリです。自治体からのお知らせ配信・プッシュ通知、予防接種AIスケジューラー（特許取得）、健診記録等、豊富な機能で子育て家庭をサポートします。

サービスページ：https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-oyakotecho/

■ デジタルクーポン「mila-e クーポン」

mila-e クーポンは、デジタルクーポンサービスです。産後ケアなどの デジタルクーポン・回数券を発行し、 利用状況をリアルタイムで確認できます。

サービスページ：https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-coupon/

株式会社 ミラボ 会社概要

・会社名：株式会社ミラボ

・所在地：東京都千代田区神田駿河台4-1-2 ステラお茶の水ビル8階

・代表者：代表取締役 谷川一也

・設 立：2013年12月

・企業HP：https://mi-labo.co.jp



ミラボの社名は「ミライ × labo（ラボ）」に由来します。「いまここにない未来を創造」し「社会に貢献する」ことを基本理念に、主に電子申請サービスや母子保健・福祉・医療・教育に関するDXサービスを展開しており、全国約300自治体のDX支援を行っております。

また、2022年12月 株式会社 Gakkenと共同で ジョイントベンチャー「hug Labo株式会社」を設立し、子育てクラウドサービス「hugmo」を運営。2023年2月「一般社団法人こどもDX推進協会」の設立に関わり、当社代表が理事を務めております。