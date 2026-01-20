【梅まつりコラボ】熱海の旅館がお得な特典付きプラン販売開始 ワンドリンクや最大25％割引も｜～2026年3月7日まで
梅まつり ※イメージ
“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）の熱海エリアの3施設「熱海TENSUI」「熱海風雅」「ゆるり熱海with DOGS」では、熱海梅園にて開催中の梅まつりにお得に入場できるチケットや施設オリジナル特典付きの宿泊プランを2026年3月7日まで販売いたします。
梅まつりコラボプラン（熱海TENSUI）：https://x.gd/caLsg(https://x.gd/caLsg)
本コラボプランは、皆様に熱海ならではの魅力を気軽に体験いただけるよう2020年より熱海エリア施設にて販売をスタートいたしました。
プラン特典として梅まつり開催中の熱海梅園への入場料（通常300円）が割引価格の100円でご利用いただけることに加え、施設によりワンドリンクサービスや宿泊割引など様々な特典をお愉しみいただけます。
ご夕食時ワンドリンク 一例（※熱海TENSUI）
梅まつりコラボプラン概要
宿泊期間： ～2026年3月7日
対象施設：熱海TENSUI／熱海風雅／ゆるり熱海with DOGS
プラン特典：熱海梅園の入園券（お一人様1枚・通常300円→100円）他、施設によりオリジナル特典あり
■対象施設・プラン◆熱海風雅 https://www.atami-fuga.com/
伊豆の旬の食材を使用したフレンチや絶景を愉しめる温泉旅館。館内には岩盤浴（女性専用）やライブラリー、屋上テラスなどコンテンツも充実。
客室
大浴場
屋上テラス
梅まつりプラン：
１.【梅まつり】熱海梅園チケット＆ぽんしゅグリアでほろ酔いときめき旅／4大特典付＜スタンダード★雅＞
価格：17,600円～（2名様1室ご利用時の1名様料金）
ご予約・詳細： https://x.gd/Ol6rJ
※ご宿泊利用開始は1/27～
２.【早春】≪最大25％OFF≫ちょっとお得にかろやか春旅／梅まつりチケット付＜Light▼風＞
価格：14,025円～（2名様1室ご利用時の1名様料金）
ご予約・詳細： https://x.gd/vGUHi
◆熱海TENSUI https://www.atami-tensui.com/(https://www.atami-tensui.com/)
和の美しさに欧米のエッセンスを融合したスタイリッシュなオーベルジュ。日常を離れたひとときを堪能いただけます。
お食事
客室
岩盤浴
梅まつりプラン：【早割同額×梅旅】一足早い春を楽しむ熱海梅園チケットとワンドリンク特典付き＜スタンダード会席★翠＞
価格：19,800円～（2名様1室ご利用時の1名様料金）
ご予約・詳細：https://x.gd/caLsg
◆ゆるり熱海with DOGS https://yururi-atami.com/
熱海ならではの温泉やお食事に加え、海を望むルーフトップドッグランやわんちゃん用ビュッフェ、復元ドライヤー完備のトリミングルームなどを取り揃えた＜愛犬と安心ウェルネス＞をテーマとする温泉リゾートです。
レストラン
客室
ルーフトップドッグラン
梅まつりプラン：【熱海梅園】梅まつり入場無料券＆ワンドリンク特典付♪わんちゃんのお食事はビュッフェをご用意＜★基本鍋会席＞※公式プラン
価格：19,800円～（2名様1室ご利用時の1名様料金）
ご予約・詳細： https://x.gd/K3rdh
Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）
“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」などをはじめとした、個性的なホテル・旅館を全国40か所以上で展開。
公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/
公式Ｘ：https://x.com/Relo_hotels
公式サイト: https://relohotels.com/
株式会社リロバケーションズ -人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！
□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9
TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971
□公式サイト：https://relovacations.com/
□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円
□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/
マンション管理事業/ホテル総合支援サービス事業
□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克
運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/
