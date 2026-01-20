富士薬品、東京都青梅市と包括連携協定を締結

株式会社富士薬品

医薬品の開発から製造・販売までを行う複合型医薬品企業の株式会社富士薬品（本社：埼玉県さいたま市 代表取締役社長：高柳 昌幸、以下「富士薬品」）は、2026年1月19日（月）、東京都青梅市と包括連携協定を締結いたしました。

富士薬品は青梅市と連携し、主に配置薬販売の事業活動を通じて次の5項目に取り組みます。それにより、同市の地域活性化と市民サービスの向上に貢献することを目指します。

同日、青梅市役所において協定締結式を行いました。

協定締結式（左から、東京都青梅市 市長 大勢待 利明氏、株式会社富士薬品 配置事業本部 配置営業統括部 第3営業部 部長 橋本 健作）

【連携協定5項目】

(1) 防災・災害対策に関すること：災害への備えとして、市の公共施設への配置薬の設置を支援し、災害発生時にはこれを防災用救急箱として無償化します（※1）。加えて、中長期で避難所が開設された場合には、青梅市の要請に応じて避難所へ医薬品を無償提供します。また、配置薬販売はご契約いただいているお客様のもとを、営業員が定期的に訪問する「廻商」スタイルのビジネスです。この仕組みを生かし、お客様のお宅を訪問した際に、青梅市からの防災・災害対策に関する情報をお届けする活動も行います。

(2) 市民の健康増進に関すること：配置薬販売における富士薬品の営業員は、厚生労働省の定めにより原則として「登録販売者（※2）」の資格を有しています。そこで営業員は、お客様のお宅を訪問した際に、OTC 医薬品の適正使用の啓発や、季節ごとの疾患予防・事故防止を啓発する情報提供を行うほか、健康診断の受診の呼びかけ活動など、地域住民の健康意識の向上につながる活動を行います。

(3) 地域・暮らしの安全・安心に関すること：熱中症による健康被害防止のため、環境省／気象庁が発表する「熱中症特別警戒アラート」が発表された際には、富士薬品が運営する青梅市内の調剤薬局・ドラッグストア（対応店舗数：7店舗）に、危険な暑さから避難できる場所としてクーリングシェルター（指定暑熱避難施設）を開設します (※３) 。その他、市営のイベントにおいて健康ブースを出展したり、イベントの告知に協力したりといった活動を実施してまいります。

(4) こども、高齢者等の見守りに関すること：青梅市内のドラッグストア店舗全店（8店舗）において、危険に遭遇した子どもが逃げ込める「子ども110番の家（※4）」としての活動を推進します。また、配置薬の営業員は、日常の営業活動の中で、市のガイドラインに則り徘徊者等の捜索協力を行うなど、ご高齢者の見守りに協力します。

(5) その他、必要と認める事項に関すること：上記以外にも、市民サービスの向上と地域活性化に資する取り組みを青梅市と協議し、必要と判断された場合は実施してまいります。



（※1）「配置薬」をご契約中のお客様が被災された場合、従来無償で提供しています。

（※2）登録販売者とは、一般用医薬品（OTC医薬品）の販売に必要な専門資格。医薬品の専門の知識を持ち、薬剤師しか販売できない第1類医薬品を除く一般用医薬品を販売することができます。

（※3）開放時間は各店舗の営業時間に準じます。

（※4）「子ども110番の家」とは、「誘拐や暴力、痴漢」など何らかの被害に遭った、または遭いそうになった子どもを保護し、警察や学校、家庭などへ連絡する、子供たちの安全を守るボランティア活動です。

【協定の背景】

青梅市では、「美しい山と渓谷に抱かれ、東京に暮らす 青梅」を将来像に掲げ、長期まちづくり計画「第7次青梅市総合長期計画」（令和5年度～令和14年度）のもと、まちづくりが進められています。特に、近年の人口減少・少子高齢化の流れの中で、青梅市では生涯にわたる健康づくりや、高齢者の福祉、地域共生社会の推進などの施策が展開されています(※5)。

一方、富士薬品は、「とどけ、元気。つづけ、元気。」のスローガンのもと、ひとの元気なくらしを支え続けることを使命に掲げ、配置薬販売をはじめ、ドラッグストア・調剤薬局の展開、医薬品の開発・製造を通じて、地域の人々の生活に寄り添う良質なサービスの提供に努めています。中でも配置薬販売は、青梅市のご家庭や企業を合わせ、現在約3,500軒のお客様にお使いいただいています。そして昨今は、事業活動によって地方自治体が取り組むまちづくりを支援すべく、地方自治体との連携協定を推進しています。

こうした中で富士薬品は、配置薬販売の事業を通じて多くの青梅市民の生活に接していることに加え、お客様のもとを一軒一軒訪問する配置薬販売の営業スタイルが青梅市の取り組みのお役に立てると考え、この度、同市との連携協定の締結に至りました。自治体との連携協定は、これにより37例目となります。

富士薬品は青梅市と協働し、同市民の健康づくりをはじめ、地域活性化と市民サービスの向上に努め、ひいては地域社会への貢献を目指してまいります。

（※5）「第7次青梅市総合長期計画」（令和5年度～令和14年度） https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/3/64539.html

【富士薬品について】

富士薬品は、1930年富山県富山市における配置薬販売業の創業からスタートし、現在では配置薬販売事業に加えて、ドラッグストア・調剤薬局事業、医薬品製造事業、医療用医薬品販売事業を展開する複合型医薬品企業です。スローガン「とどけ、元気。つづけ、元気。」のもと、富士薬品グループ全体で日本全国に1,273店（2025年3月末時点）を展開する「セイムス」ブランドを中心としたドラッグストアと、全国に広がるラストワンマイルを埋める配置薬販売ネットワークを生かし、誰もが豊かな人生を送れる社会の実現に向けて、人々の暮らしのあらゆる場面で寄り添い、元気な生活を支え続けてまいります。

【株式会社富士薬品 会社概要】 URL：https://www.fujiyakuhin.co.jp

[表: https://prtimes.jp/data/corp/62253/table/233_1_3f3762104229949bd0486b1f31033aeb.jpg?v=202601201151 ]