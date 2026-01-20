エレクターの移動棚「移動ストレージユニット」のユーザーベネフィットを明確化。導入イメージを分かりやすく伝える製品情報ページを刷新

エレクター株式会社

エレクター株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：柳屋司）は、BtoB・BtoCの両方で利用される移動棚「移動ストレージユニット」について、製品の特長や使い方、導入後のイメージをより分かりやすく伝えることを目的に、WEBサイトの製品情報ページを2026年1月15日（木）に刷新しました。

移動棚「移動ストレージユニット」製品情報ページ

https://www.erecta.co.jp/product/shelf/basic/storage_unit.html

移動ストレージユニットの使用イメージ。製品情報ページを、設置方法や特長、選び方、事例、FAQを整理し、使い方や導入後のイメージが分かりやすい構成に刷新。

移動棚は、限られた空間を有効活用できる収納として活用される一方で、「どのような空間で、どのように使えるのかが分かりにくい」「設置方法や安全性がイメージしづらい」といった声があり、ユーザーベネフィットが十分に伝わっていないという課題がありました。

今回のリニューアルでは、こうした課題を踏まえ、ユーザー視点で製品理解が進むよう情報設計を見直しました。ページ構成は、「移動棚とは」を起点に、「移動ストレージユニットが選ばれる理由（特長）」「移動ストレージユニットの選び方」「事例」「よくある質問（FAQ）」の流れとし、検討段階に応じて必要な情報を把握しやすい内容としています。

特長の紹介では、専門業者による施工を必要とせず、床にレールを固定してはめ込むだけで設置できる点や、レイアウト変更がしやすい構造、空間に馴染む豊富なデザインバリエーション、高い作業性と安全性といったポイントを整理して掲載しています。

さらに、文章や写真だけでは伝わりにくい部分を補完するため、実際の組み立て手順が分かる動画や、操作方法を紹介する動画も掲載しています。

設置の流れや使用時の動き、空間への収まり方を動画で確認できることで、生活者は自宅や身近な空間での活用イメージを描きやすくなり、設計担当者や購買担当者、現場管理者にとっても、製品特長や安全性を直感的に把握しやすい内容となっています。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=BhOPR1Eh82g ]

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=zH8X_u4nw9U ]

エレクター株式会社は今後も、製品の価値や使い方を分かりやすく伝える情報提供を通じて、さまざまな空間や用途における収納の可能性を広げてまいります。

エレクター株式会社について

エレクターは独創的で唯一無二な存在として、ワイヤーシェルフをはじめとした多数の商品により、各業界のプロフェッショナルを支え続けています。

【会社概要】

社名：エレクター株式会社

本社所在地：東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GTタワー14F

代表取締役：柳屋司

設立：1966年

https://www.erecta.co.jp