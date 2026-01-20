2026年最注目の２大ファンタジー『魔女と傭兵』『モン肉』が登場！更に大人気シリーズの最終巻も！GCN文庫新刊は1月20日発売！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、GCN文庫にて以下の作品を2026年1月20日に発売いたします。

刊行タイトル一覧

『魔女と傭兵 7』

『モンスターの肉を食っていたら王位に就いた件 6』

『エノク第二部隊の遠征ごはん 文庫版 7』

『全員覚悟ガンギマリなエロゲーの邪教徒モブに転生してしまった

件 4【電子専売】』

傭兵、賞金稼ぎ、免罪官、そして魔女。交わった者たちの、踏み越えてきた足跡

＜書籍情報＞

魔女と傭兵 7

小説：超法規的かえる イラスト：叶世べんち

ISBN：9784867169018

価格：792円 （本体720円＋税10%）

発売日：2026年01月20日

https://gcnovels.jp/book/2030

【特典情報はこちら】

https://gcnovels.jp/news/548

新王妃爆誕！！ 大陸を統一したマルスにさらなる受難が続く！？

＜書籍情報＞

モンスターの肉を食っていたら王位に就いた件 ６

小説：駄犬 イラスト：芝

ISBN：9784867169025

価格：825円 （本体750円＋税10%）

発売日：2026年01月20日

https://gcnovels.jp/book/2031

【特典情報はこちら】

https://gcnovels.jp/news/549

大好評の異世界グルメファンタジー、堂々完結！

＜書籍情報＞

エノク第二部隊の遠征ごはん 文庫版 7

小説：江本マシメサ イラスト：赤井てら

ISBN：9784867169001

価格：858円 （本体780円＋税10%）

発売日：2026年01月20日

https://gcnovels.jp/book/2029

【特典情報はこちら】

https://gcnovels.jp/news/550

今最も危険な転生ファンタジー！、第一部終幕！

＜書籍情報＞

全員覚悟ガンギマリなエロゲーの邪教徒モブに転生してしまった件 4

小説：へぶん99 イラスト：生煮え

価格：880円 （本体800円＋税10%）

発売日：2026年01月20日

※電子書籍専売

https://gcnovels.jp/book/2064

【特典情報はこちら】

https://gcnovels.jp/news/551

キミの隣の「面白い」『GCN文庫』 https://gcnovels.jp/gcnb/(https://gcnovels.jp/gcnb/)

ライトノベル人気ジャンルの完全新作や、GCノベルズの文庫化などを毎月20日頃に発売！

GCN文庫最大のヒット作でコミカライズも好評連載中の『魔女と傭兵』や

デビューから1年で5作品も刊行されるなど話題の尽きない「駄犬」先生がおくる『モンスターの肉を食っていたら王位に就いた件』など

異世界ファンタジー作品も続々と登場します。

GCノベルズ公式サイト

https://gcnovels.jp/

GCノベルズ公式X（旧Twitter）

https://x.com/gcnovels

マイクロマガジン社公式YouTube

https://www.youtube.com/@micromagazineinc.9547

【マイクロマガジン社公式YouTubeチャンネル】では

様々なジャンルの書籍紹介動画を公開中！

