2026年最注目の２大ファンタジー『魔女と傭兵』『モン肉』が登場！更に大人気シリーズの最終巻も！GCN文庫新刊は1月20日発売！
マイクロマガジン社（東京都中央区）は、GCN文庫にて以下の作品を2026年1月20日に発売いたします。
刊行タイトル一覧
『魔女と傭兵 7』
『モンスターの肉を食っていたら王位に就いた件 6』
『エノク第二部隊の遠征ごはん 文庫版 7』
『全員覚悟ガンギマリなエロゲーの邪教徒モブに転生してしまった
件 4【電子専売】』
傭兵、賞金稼ぎ、免罪官、そして魔女。交わった者たちの、踏み越えてきた足跡
＜書籍情報＞
魔女と傭兵 7
小説：超法規的かえる イラスト：叶世べんち
ISBN：9784867169018
価格：792円 （本体720円＋税10%）
発売日：2026年01月20日
https://gcnovels.jp/book/2030
【特典情報はこちら】
https://gcnovels.jp/news/548
新王妃爆誕！！ 大陸を統一したマルスにさらなる受難が続く！？
＜書籍情報＞
モンスターの肉を食っていたら王位に就いた件 ６
小説：駄犬 イラスト：芝
ISBN：9784867169025
価格：825円 （本体750円＋税10%）
発売日：2026年01月20日
https://gcnovels.jp/book/2031
【特典情報はこちら】
https://gcnovels.jp/news/549
大好評の異世界グルメファンタジー、堂々完結！
＜書籍情報＞
エノク第二部隊の遠征ごはん 文庫版 7
小説：江本マシメサ イラスト：赤井てら
ISBN：9784867169001
価格：858円 （本体780円＋税10%）
発売日：2026年01月20日
https://gcnovels.jp/book/2029
【特典情報はこちら】
https://gcnovels.jp/news/550
今最も危険な転生ファンタジー！、第一部終幕！
＜書籍情報＞
全員覚悟ガンギマリなエロゲーの邪教徒モブに転生してしまった件 4
小説：へぶん99 イラスト：生煮え
価格：880円 （本体800円＋税10%）
発売日：2026年01月20日
※電子書籍専売
https://gcnovels.jp/book/2064
【特典情報はこちら】
https://gcnovels.jp/news/551
キミの隣の「面白い」『GCN文庫』 https://gcnovels.jp/gcnb/(https://gcnovels.jp/gcnb/)
ライトノベル人気ジャンルの完全新作や、GCノベルズの文庫化などを毎月20日頃に発売！
GCN文庫最大のヒット作でコミカライズも好評連載中の『魔女と傭兵』や
デビューから1年で5作品も刊行されるなど話題の尽きない「駄犬」先生がおくる『モンスターの肉を食っていたら王位に就いた件』など
異世界ファンタジー作品も続々と登場します。
GCノベルズ公式サイト
https://gcnovels.jp/
GCノベルズ公式X（旧Twitter）
https://x.com/gcnovels
マイクロマガジン社公式YouTube
https://www.youtube.com/@micromagazineinc.9547
【マイクロマガジン社公式YouTubeチャンネル】では
様々なジャンルの書籍紹介動画を公開中！
【お問い合わせ先】mm_koukoku@microgroup.co.jp