2026年最注目の２大ファンタジー『魔女と傭兵』『モン肉』が登場！更に大人気シリーズの最終巻も！GCN文庫新刊は1月20日発売！

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、GCN文庫にて以下の作品を2026年1月20日に発売いたします。


刊行タイトル一覧


『魔女と傭兵 7』


『モンスターの肉を食っていたら王位に就いた件 6』


『エノク第二部隊の遠征ごはん 文庫版 7』


『全員覚悟ガンギマリなエロゲーの邪教徒モブに転生してしまった


件 4【電子専売】』






傭兵、賞金稼ぎ、免罪官、そして魔女。交わった者たちの、踏み越えてきた足跡

＜書籍情報＞


魔女と傭兵 7


小説：超法規的かえる イラスト：叶世べんち


ISBN：9784867169018


価格：792円 （本体720円＋税10%）


発売日：2026年01月20日


https://gcnovels.jp/book/2030


【特典情報はこちら】


https://gcnovels.jp/news/548





新王妃爆誕！！　大陸を統一したマルスにさらなる受難が続く！？

＜書籍情報＞


モンスターの肉を食っていたら王位に就いた件 ６


小説：駄犬 イラスト：芝


ISBN：9784867169025


価格：825円 （本体750円＋税10%）


発売日：2026年01月20日


https://gcnovels.jp/book/2031


【特典情報はこちら】


https://gcnovels.jp/news/549







大好評の異世界グルメファンタジー、堂々完結！

＜書籍情報＞


エノク第二部隊の遠征ごはん 文庫版 7


小説：江本マシメサ イラスト：赤井てら


ISBN：9784867169001


価格：858円 （本体780円＋税10%）


発売日：2026年01月20日


https://gcnovels.jp/book/2029


【特典情報はこちら】


https://gcnovels.jp/news/550






今最も危険な転生ファンタジー！、第一部終幕！

＜書籍情報＞


全員覚悟ガンギマリなエロゲーの邪教徒モブに転生してしまった件 4


小説：へぶん99 イラスト：生煮え


価格：880円 （本体800円＋税10%）


発売日：2026年01月20日


※電子書籍専売


https://gcnovels.jp/book/2064


【特典情報はこちら】


https://gcnovels.jp/news/551







ライトノベル人気ジャンルの完全新作や、GCノベルズの文庫化などを毎月20日頃に発売！
GCN文庫最大のヒット作でコミカライズも好評連載中の『魔女と傭兵』や


デビューから1年で5作品も刊行されるなど話題の尽きない「駄犬」先生がおくる『モンスターの肉を食っていたら王位に就いた件』など


異世界ファンタジー作品も続々と登場します。



