新感覚1人称視点ホラーMV、元ぼくりり・たなかが“あなた”を追跡する。
たなか（Dios）
17歳で「ぼくのりりっくのぼうよみ」としてデビューし、人気絶頂期に“辞職”を宣言。
現在はバンドDiosのフロントマンとして活動する、たなか。
新作MV「Catwalk」では、そのたなかが追跡者として画面に立ち、観客である“あなた”を追う。
音楽家の身体が、恐怖の駆動力になる。
谷口猛（写楽街）
監督を務めるのは、Amazonプライム配信のホラードラマ『心霊マスターテープ -EYE-』、新しい学校のリーダーズ主演ホラードラマ『新学奇の記録』などで、ホラーを“物語”ではなく“体験”として設計してきた映像作家・谷口猛（写楽街）。MVでもキタニタツヤ「逃走劇」などで、短尺の中にドラマの密度を圧縮し、“視聴者の体温”にまで踏み込む演出で評価を重ねてきた。
「Catwalk」ティザー動画
（URL：https://x.com/aaaaaatanaka/status/2012523547848290784?s=12）
1カット風POVホラーで、“逃げる”を撮る。
両者が出会うことで、MVは“曲の映像化”をやめ、観客の視点そのものを作品にする。
新作MV「Catwalk」は、ホラーの1カット風POV（主観）で進行する“逃走劇”。
カメラが主人公の目になることによって、視聴者は安全な客席から降ろされ、
逃走者として、息の乱れと距離の恐怖を体験することになる。
舞台は「REALITY PATCH_1.6」と呼ばれるテストサーバー環境。
廃墟の建物内を中心に、視界をかすめるノイズ、無機質な表示、微細なズレが積み重なり、
「ここは現実のはずなのに、どこかが仮設」という違和感が徐々に侵食していく。
追跡者として現れるのは、たなか本人。
ハンマーを手にした“追う側”として、音楽家の身体をそのまま怪異の駆動力に変える。
それによって“ゲーム的世界観”は画面の中の設定で終わらず、現実側へ越境し、視聴者の視点を乗っ取っていく。
三部作の第二章としての「逃走」
本作は、谷口×たなかのコラボ三部作の第二章。
第一章『Re:GAME』(https://youtu.be/T2m8QBUDe2E?si=tVFrSblsjyInfc9N)が“閉鎖感”とメタ視点の箱庭だとすれば、第二章『Catwalk』(https://youtu.be/tx6vzT2u3WU?si=GG7n4vsMjb4yc0fZ)は逃走。
そして第三章『Conflict』（2月公開予定）で、明るいロードムービーとして解放へ接続する。
三作は単体でも成立しながら、通しで観たときに、「現実へログインし直す物語」として輪郭が立ち上がる。
公開先
作品情報
・ 作品名：MV「Catwalk」
・ アーティスト：たなか（Dios）
・ 監督：谷口猛（写楽街 Sharaku Town）
・ 公開日：2026年1月18日 21:00
・ クレジット：
Player 5：Tanaka
Director & Edit：Takeru Taniguchi
2nd camera：manimanium
Production designer：Atsushi Omori
Set decorator：Ameda 3:00
Stylist：Yuki Tsuchida
Hair & make-up：Kana Miyajima
Production manager：Kana Kitty
Driver：Takahiko Hirano
