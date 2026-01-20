新感覚1人称視点ホラーMV、元ぼくりり・たなかが“あなた”を追跡する。

17歳で「ぼくのりりっくのぼうよみ」としてデビューし、人気絶頂期に“辞職”を宣言。


現在はバンドDiosのフロントマンとして活動する、たなか。


新作MV「Catwalk」では、そのたなかが追跡者として画面に立ち、観客である“あなた”を追う。


監督を務めるのは、Amazonプライム配信のホラードラマ『心霊マスターテープ -EYE-』、新しい学校のリーダーズ主演ホラードラマ『新学奇の記録』などで、ホラーを“物語”ではなく“体験”として設計してきた映像作家・谷口猛（写楽街）。MVでもキタニタツヤ「逃走劇」などで、短尺の中にドラマの密度を圧縮し、“視聴者の体温”にまで踏み込む演出で評価を重ねてきた。





1カット風POVホラーで、“逃げる”を撮る。











両者が出会うことで、MVは“曲の映像化”をやめ、観客の視点そのものを作品にする。


新作MV「Catwalk」は、ホラーの1カット風POV（主観）で進行する“逃走劇”。


カメラが主人公の目になることによって、視聴者は安全な客席から降ろされ、


逃走者として、息の乱れと距離の恐怖を体験することになる。











舞台は「REALITY PATCH_1.6」と呼ばれるテストサーバー環境。


廃墟の建物内を中心に、視界をかすめるノイズ、無機質な表示、微細なズレが積み重なり、


「ここは現実のはずなのに、どこかが仮設」という違和感が徐々に侵食していく。











追跡者として現れるのは、たなか本人。


ハンマーを手にした“追う側”として、音楽家の身体をそのまま怪異の駆動力に変える。


それによって“ゲーム的世界観”は画面の中の設定で終わらず、現実側へ越境し、視聴者の視点を乗っ取っていく。



















三部作の第二章としての「逃走」


本作は、谷口×たなかのコラボ三部作の第二章。


第一章『Re:GAME』(https://youtu.be/T2m8QBUDe2E?si=tVFrSblsjyInfc9N)が“閉鎖感”とメタ視点の箱庭だとすれば、第二章『Catwalk』(https://youtu.be/tx6vzT2u3WU?si=GG7n4vsMjb4yc0fZ)は逃走。


そして第三章『Conflict』（2月公開予定）で、明るいロードムービーとして解放へ接続する。


三作は単体でも成立しながら、通しで観たときに、「現実へログインし直す物語」として輪郭が立ち上がる。



たなか（Dios）


17歳で「ぼくのりりっくのぼうよみ」としてデビューし、4枚のアルバムを発表。


2019年に活動を“辞職”し、以降は名義を「たなか」へ。現在はDiosのボーカルとして活動する。


言葉と世界観の設計で音楽の“物語密度”を更新してきた彼が、今回は自分の身体を追跡者として差し出すことで、MV自体をひとつのゲーム空間に変換する。



谷口猛（写楽街）


独学で映像を学び、写楽街（Sharaku Town）を結成。


ホラードキュメンタリーの文法をポップカルチャーに接続しながら、MV・ドラマ・広告まで横断する。映像作家100人選出。


近年の監督作に、新しい学校のリーダーズ×谷口猛『新学奇の記録』、


Amazonプライム配信『心霊マスターテープ -EYE-』。


MVではキタニタツヤ「逃走劇」も監督し、コミック原作世界観を映像側で増幅させた。



作品情報


・ 作品名：MV「Catwalk」


・ アーティスト：たなか（Dios）


・ 監督：谷口猛（写楽街 Sharaku Town）


・ 公開日：2026年1月18日 21:00



・ クレジット：


Player 5：Tanaka


Director & Edit：Takeru Taniguchi


2nd camera：manimanium


Production designer：Atsushi Omori


Set decorator：Ameda 3:00


Stylist：Yuki Tsuchida


Hair & make-up：Kana Miyajima


Production manager：Kana Kitty


Driver：Takahiko Hirano



『写楽街 -Sharaku Town-』は、革新的かつ普遍的なコンテンツとカルチャーを生み出すクリエイティブスタジオです。
ブランドムービーやコマーシャル、映画やドラマなどの映像表現をはじめ、ポートレート、ビジュアルデザイン、イラストレーションなどの視覚表現、さらにポピュラー音楽や劇伴音楽の制作、舞踏やコンテンポラリーといった身体表現に至るまで、幅広いジャンルの表現を手掛けています。
我々は、優れたプランニング力とクラフトマンシップを基盤に、一流のアーティストたちと連携し、芸術とビジネスが交差する領域で活動しています。
クライアントのビジョンを具現化するため、常に新しいアイデアと技術を追求し、時代を超えて愛される作品を生み出すことに情熱を注いでいます。