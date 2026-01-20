カジュアルブランドの「MADDEN」と老舗「COOPERSTOWN BALL CAP」のコラボキャップに新色が登場。1860年代のスタイルを再現したボールキャップを数量限定発売開始！

株式会社ティ・ツウ・オーMADDEN × COOPERSTOWN BALL CAP

株式会社ティ・ツウ・オー（本社：東京都台東区、代表取締役：佐藤公祐）は、アメリカ発のカジュアルブランド「MADDEN（メデン）」とアメリカのボールキャップブランド「COOPERSTOWN BALL CAP（クーパーズタウンボールキャップ）」のコラボモデルの新色を1月16日（金）にMADDEN公式オンラインストア（https://madden-store.jp/(https://madden-store.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202508)）で数量限定で発売開始いたしました。

コラボ ボールキャップはこちら :https://madden-store.jp/products/cooperstown-ballcap-mda-22?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202508

新色のストーン×ブラックとカーキ×グリーン

今回発売するのは、1974年創業のカジュアルブランド「MADDEN」と、1986年創業のボールキャップ専門ブランド「COOPERSTOWN BALL CAP」という、共にアメリカのクラフトマンシップを継承するブランド同士によるコラボレーションモデルの新色ストーン×ブラックとカーキ×グリーンの2色。

古き良きベースボールキャップの姿を今に伝える「COOPERSTOWN BALL CAP」のボディに、「MADDEN」のシンプルなロゴを刺繍。ヴィンテージ感あふれる佇まいと、現代のスタイルに馴染むデザインが融合した、特別なアイテムになっています。

＜商品の特長＞

こだわりの“MADE IN USA”

アメリカ国内で生産される、今では希少となった“MADE IN USA”の確かな品質。長く愛用できるタフさと、使い込むほどに増す風合いが魅力。

1860年代のスタイルを忠実に再現したクラシックデザイン

少年が被っていたとされる1860年代のオールドスタイルのボールキャップを忠実に再現。短いバイザー（つば）と、丸みを帯びたクラウンが特徴的な、クラシックなシルエット。

どんなスタイルにも馴染む、洗練されたカラーリング

昨年発売され、好評のため再販売することになった「ブラック」「ネイビー」「ストーン×ネイビー」の3色に加え、今回「ストーン×ブラック」「カーキ×グリーン」の2色が追加され、全5色での展開となります。アウトドアシーンからタウンユースまで幅広く活躍してくれるCAPです。

5 COLORS

STONE×BLACK

KHAKI×GREEN



＜商品概要＞

商品名：MADDEN × COOPERSTOWN BALL CAP Collaboration Model

発売日：2026年1月17日（土）

価格：7,920円（税込）

NEWカラー：ストーン×ブラック、カーキ×グリーン（既存カラー：ブラック、ネイビー、ストーン×ネイビー）

販売SHOP：MADDEN公式オンラインストア

URL：https://madden-store.jp/(https://madden-store.jp/products/cooperstown-ballcap-mda-22?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202508)

Instagram：https://www.instagram.com/madden_jpn/



【発売記念キャンペーン】期間限定クーポンでお得に！

今回の発売を記念し、MADDEN公式オンラインストアでは期間限定でご使用いただけるスペシャルクーポンを発行します。

クーポン有効期間：2026年1月17日（土）～ 2月1日（日）

※クーポンの詳細については、MADDEN公式オンラインストアにてご確認ください。





＜各ブランドについて＞

【MADDEN】

1974年、自然とともに生きる精神が息づく地、コロラド州・ボルダーで誕生。創業者ダン・メデンの哲学は「余計なものは削ぎ落とし、本質だけを確実に残す」こと。過剰を避けたシンプルなデザインと、経験と技術に裏打ちされたタフなつくり。街でも自然でも頼れる”日常の道具”として、今も変わらぬ価値を届け続けています。

【COOPERSTOWN BALL CAP】

1986年、ニューヨーク州クーパーズタウン近郊で誕生。1860年～1995年までのオールドスタイルのボールキャップを、当時と同じ製法で再現することにこだわり続けています。時とともに頭に馴染み、ヴィンテージキャップのような風合いに育っていくのが最大の魅力です。