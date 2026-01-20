東陽テクニカ製・電気化学データ解析プラットフォーム「Echem-DA-Lab」販売開始

株式会社東陽テクニカ

株式会社東陽テクニカ(本社：東京都中央区、代表取締役 社長執行役員：高野 俊也(こうのとしや)、以下東陽テクニカ)は、二次電池を中心とする電池・材料研究分野における電気化学測定データの解析、データベース化を支援するソフトウェア 「Echem-DA-Lab(イーケム・ディーエー・ラボ)」を開発し、2026年1月20日に提供を開始します。

「Echem-DA-Lab」は、研究者の知識や経験に依存しがちだった電気化学データ解析を可視化し、共有できるデータベースにすることで、再現性高く、誰もが活用できる研究環境の実現に寄与します。

【 背景／概要 】

「Echem-DA-Lab」 画面イメージ図

近年、インピーダンス測定や充放電試験などの高度化に伴い、電気化学測定から得られるデータ量は急速に増加しています。一方で、測定したデータはそれぞれ異なるソフトウェアで管理されており、多様なデータを横断的に解析し活用することは困難でした。また、解析結果の解釈が研究者の経験に依存していることや、機械学習を活用したくてもデータ整備が障壁となっていることが課題として研究現場で顕在化しています。

東陽テクニカではこれまで、電気化学測定装置および解析ソフトウェアを通じて、高精度かつ再現性の高い測定・解析環境を提供してまいりました。こうした計測によって得られた信頼性の高いデータを集積し、データベースとして管理することで、組織内での情報共有、研究業務の効率化を実現したいとの要望に応え、複数の測定・解析結果を横断的に扱える統合プラットフォームとして、このほど「Echem-DA-Lab」を開発しました。

このたび1月20日より提供を開始する機能では、電気化学測定で得られるさまざまな結果の一元管理を可能にし、効率的な解析を支援します。2027年までを目途にアップデートする機能として、機械学習機能を段階的に拡張し、二次電池の劣化診断や寿命予測といった応用への展開も検討しています。

東陽テクニカは、「Echem-DA-Lab」の提供を通じて、測定によって得られた電気化学データを定量的かつ再現性のある形で整理・活用し、その情報価値を最大限に引き出すことで、研究者が「現象理解」と「新しい発想」に集中できる研究環境の実現に貢献してまいります。

【 主な特長と今後の展開 】

2026年1月20日より提供開始する機能：電気化学測定データの統合・データベース化

電気化学測定・解析で得られる多様な結果を一元管理し、後続解析や比較検討に活用しやすい形で蓄積します。

- AC/DC測定データ、EIS(電気化学インピーダンス分光法)等価回路解析、dQ/dV解析の結果を統合データベースに格納- 材料に関するメタデータ(粒径・比表面積、電解液組成、セパレータ仕様、塗工・乾燥・プレス条件など)をあわせて登録可能- dQ/dV解析ではピーク位置・幅・シフト量を自動的に数値化し、過去データとの比較を容易にすることで、現象解釈の属人性を低減 ※1

※1 日本国特許第7795676号発明の名称︓「電池劣化解析支援装置及び電池劣化解析支援方法」

検討中のアップデート機能：機械学習によるデータ活用支援(2027年までを目途）

蓄積したデータをもとに、研究判断を支援する機械学習解析を段階的に実装します。

【 製品データ 】

- 寄与度解析：SOH(State of Health:電池の健全度や劣化状態を表す指標)などの目標指標に対し、EIS要素やdQ/dVピークがどの程度影響しているかを定量的に可視化。少量データからの解析にも対応- 波形類似度解析：インピーダンスデータなどに対し、既知の材料やセル挙動に近いデータを抽出。過去の解析結果の活用に効果的

・製品名：電気化学データ解析プラットフォーム「Echem-DA-Lab」

・参考価格：175万円～（年間ライセンス）

・販売開始日：2026年1月20日

＜株式会社東陽テクニカについて＞

東陽テクニカは、最先端の“はかる”技術のリーディングカンパニーとして、技術革新を推進しています。その事業分野は、脱炭素／エネルギー、先進モビリティ、情報通信、EMC、ソフトウェア開発、防衛、情報セキュリティ、ライフサイエンス、量子ソリューションなど多岐にわたり、クリーンエネルギーや自動運転の開発などトレンド分野への最新計測ソリューションの提供や、独自の計測技術を生かした自社製品開発にも注力しています。新規事業投資や M&A による成長戦略のもと国内外事業を拡大し、安全で環境にやさしい社会づくりと産業界の発展に貢献してまいります。

株式会社東陽テクニカ Webサイト：https://www.toyo.co.jp/