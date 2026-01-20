Plug and Play Japan、東海エリアに注力する拠点新設

Plug and Play Japan株式会社

Plug and Play Japan株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：ヴィンセント・フィリップ、以下 Plug and Play Japan）は、東海地域のモビリティおよび製造業分野を中心としたスタートアップ・エコシステムの形成と、グローバル連携の更なる発展のため、新たな拠点（拠点責任者：牧原正樹）を設立することをお知らせします。

【背景】

東海地域は、言うまでもなく我が国有数の製造業集積地であり、多くのグローバル企業が本拠を構えており、現在、自動車産業をはじめとした「100年に一度の大変革期」を迎え、スタートアップを起爆剤としたイノベーション創出の重要性が高まっています 。

一方、スタートアップの創出と成長を鑑みた時、製造業など「リアルなモノ」を扱う事業領域においては、IT分野と比較して慎重な検証や設備投資が求められ、製品開発から市場投入までの期間も長くなる傾向にあります。このような、スタートアップ単独での成長に係るハードルの存在や、地域の高度な基盤技術やサプライチェーンとの有機的な融合の必要性を鑑み、愛知県では、日本最大級のオープンイノベーション支援拠点「STATION Ai」のオープンや 、世界9ヵ国22の先進的支援機関・大学との独自ネットワーク構築（2025年12月現在）など 、アジアのイノベーションハブ構築を目指す取り組みが着実に進んでいます 。

Plug and Play Japanは、こうした地域による先駆的な取り組みを背景に、イノベーション・プラットフォーマーとして本拠点を通じ、スタートアップと大企業両者への支援を両輪で進め、有機的に結びつけるエコシステムの構築を目指します。特に、製造業とAIを融合した「製造業 × フィジカルAI」を重点テーマとし、東海地域発の技術やアイデアがグローバル市場で実装・事業化されるための支援を行います。

*フィジカルAIとは

物理的環境と直接相互作用し、人間のように柔軟かつ適応的にタスクを遂行する能力を備えたAIロボットを指す（科学技術振興機構サイトより）

【東海拠点設立で想定される効果】

本拠点では、愛知県を中心とする東海地域の企業がそもそも有する世界規模の市場を最大限に活かし、Plug and Playが持つグローバル・ネットワークやスタートアップ/大企業支援の実績を活用しながら、日本のスタートアップを海外へとつなぐアウトバウンド支援に加え、海外スタートアップを東海地域へ呼び込むインバウンド支援にも注力し、国境を越えた人材・資本・知見の循環の実現に取り組みます。

具体的には、東海拠点は、事業会社、スタートアップはもちろん、自治体、大学、地方銀行や投資家をつなぐハブとして機能することを目的に、領域特化型のブランドを確立し、東海地域ならではの強みを明確にした、国内外から選ばれるスタートアップ・エコシステムの形成を加速させてまいります。

【東海拠点概要】

名称：Plug and Play Japan Tokai Office

住所：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号 Station Ai内

責任者：牧原正樹 Plug and Play Japan, Tokai office Representative

名古屋大学大学院を卒業後、トヨタ自動車に入社しパワートレイン等の技術開発に従事。その後、クルマのサブスクリプションを手がける株式会社KINTOにて事業企画を担当。並行してMBAを取得。自身のスタートアップ起業経験を経て、Plug and Play Japan東海地区統括責任者に就任。エンジニア×MBAと、大企業×スタートアップのハイブリッドな経験を武器に、現在は東海地区と世界を直結させるエコシステムの構築に尽力しています。

・拠点責任者からの声

「愛知県出身として、日本の成長を牽引し続けてきたこの地域の更なる発展に貢献したいという強い想いを持っています。私自身、地元のモノづくり企業でキャリアを積む中で、この地域が誇る世界最高水準の技術力と、それを支える厚い産業基盤を肌で感じてきました。

現在、主要産業が大きな変革期を迎える中、地域を挙げたスタートアップ支援の機運はかつてないほど高まっています。これまでに地元の産学官金が一体となって築き上げてこられた強固なエコシステムを背景に、私たちが持つグローバルネットワークを掛け合わせることで、地域経済の活性化と世界における存在感の向上に寄与したいと考えています。

スタートアップの革新的なアイデアと、地域企業が培ってきた卓越した知見を有機的に結びつけ、最先端テクノロジーの社会実装を加速させることで、次世代の産業創生に全力を尽くしてまいります。」

Plug and Play について

Plug and Playは、スタートアップ・大企業・投資家・アカデミア・官公庁/自治体をつなぐ世界最大級のイノベーション・プラットフォームで、シリコンバレーに本社を構え、東京・京都・大阪を含む世界60拠点以上に展開しています。

私たちは、グローバル550社以上の大企業パートナーや官公庁/自治体に向け、スタートアップ探索からトレンド調査、イノベーション戦略、事業化支援に至るまで、あらゆるステージにおける伴走支援を提供し、同時にスタートアップ向けのアクセラレータープログラムとベンチャーキャピタル機能を活用してさまざまな領域/業界のイノベーションの加速や、年間250社を超える世界のスタートアップへの投資を行っています。

【Plug and Play Japan会社概要】

名称：Plug and Play Japan株式会社

所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂１丁目１０－８ 渋谷道玄坂東急ビル1F

代表者：代表取締役社長 ヴィンセント・フィリップ

URL：http://japan.plugandplaytechcenter.com/

設立：2017年7月14日