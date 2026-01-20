『 Paddy by WAFONA (パディ バイ ワフォナ) 大丸芦屋店 』2026年1月21日(水) NEW OPEN

株式会社スタンダード

ペットケア用品ブランド〈WAFONA〉を展開する株式会社スタンダード(本社：東京都北区、代表取締役社長：永瀬太一) は『Paddy by WAFONA大丸芦屋店』を2026年1月21日(水)に大丸芦屋店2階にオープンいたします。

展開アイテム

2021年9月オープンの伊勢丹新宿店、2022年7月オープンのPaddy Base(東京都北区)、2022年9月オープンの大丸東京店に続き、4店舗目となる大丸芦屋店は、関西エリア初となる店舗。

「大切な家族だから 一日でも長く、健康でいてほしい」をコンセプトに、家族の一員である愛犬・愛猫のお悩みを解決する為のアイテムを国内外からセレクトし、ご紹介いたします。

植物成分配合ペットケア用品〈WAFONA〉シリーズ愛犬とのお出かけ時の必需品〈WAFONA〉

植物成分配合のペットケア用品〈WAFONA〉をはじめ、徹底的に安全性に配慮されたペット用カーシート〈TAVO〉、小型犬の為のラグジュアリーウエア〈dytem〉、栄養バランス・美味しさ・安全性の全てを兼ね備えるフードブランド〈Kelly & Co’s〉など、ペットとの暮らしをより健康的に、より豊かにするアイテムを展開しております。

快適性と機能性を兼ね備えた〈TAVO〉のキャリア〈TAVO〉Maeve iso Wind

〈TAVO〉のペット用カーシート・ペットカートは最新ECE R129基準に準拠しています。キャリアに内蔵されたISOFIX固定ラッチを使用することで、簡単に車座席に取り付けることが可能です。また、EVA樹脂を使ったペットカートは抜群の操作性が特徴。プッシュボタンを押すだけで簡単コンパクトに折りたたみ、手軽に持ち運ぶことが可能でコンパクトに収納も可能です。

〈dytem〉BALACLAVA / Palm愛犬とオーナー様でお揃いを楽しめる〈dytem〉のウエア

〈dytem〉のドッグウエアは、華美で装飾的なものとは一線を画したシンプルなデザインと高機能・高品質な素材、ペットの動きにストレスをかけないパターン・縫製が特徴です。気温の変化からデリケートな小さな体を守り、暮らしにそっとやさしく寄り添います。愛犬とお揃いでお召しいただけるオーナーウエアもご覧いただけます。

そのままでもトッピングとしてもおすすめの〈Kelly & Co's〉〈Kelly & Co's〉の猫用トリーツ

〈Kelly & Co’s〉のアイテムは食材を加熱せず、フリーズドライ製法で製造されています。世界中から厳選されたヒューマングレードの食材を使用し、生食材の美味しさと栄養素そのままのフード・トリーツです。

韓国発ペットアイテムブランド〈BITE ME〉〈NOVEMBER HOUSE〉のオーダー刺繍キーホルダー〈Paddy by WAFONA〉オリジナルポーチカラー展開が豊富な〈a-cube〉キャットカラー

そのほか、トイや猫用アイテム、オーナーさま向けアイテムも取り揃えております。

Paddy by WAFONA大丸芦屋店では、ペット用試着室をご用意しております。モンテメール内の店舗となっており、すべてのフロアにおいてペット持込不可となっておりますので、ペット同伴でのご来店・お帰りの際は1階北東口の専用階段をご利用ください。ペット同伴でのその他出入り口のご利用は不可となっておりますのでご注意ください。

ウエアや首輪、ハーネスなど、サイズ感を確認されたいお客様はぜひご利用ください。

【イベント情報】

オープン記念ノベルティプレゼントキャンペーン

11,000円以上お買い上げ 先着50名のお客さまに オールインワンスプレーミニボトルと

オリジナルミニクッキーをプレゼント！

【新店舗の詳細】

2026年1月21日(水)オ-プン

Paddy by WAFONA大丸芦屋店

住所：兵庫県芦屋市船戸町1-31 大丸芦屋店2階

営業時間：10:00～20:00 ※大丸芦屋店に準ずる

【アクセス】

JR「芦屋駅」改札を出てすぐ モンテメール内 大丸芦屋店2階

Paddy by WAFONA

ペットケア用品ブランド〈WAFONA〉プロデュース

ペット用品専門店

ONLINE SHOP

https://www.paddy-wafona.com/

Instagram

芦屋店 ＠paddy_ashiya(https://www.instagram.com/paddy_ashiya?igsh=bTc4bmwzYmIxdGFj)

伊勢丹新宿店 ＠puddy_shinjyuku(https://www.instagram.com/paddy_shinjuku?igsh=MWxqcnV1OXExcXI4aQ==)

大丸東京店 ＠paddy_tokyo(https://www.instagram.com/paddy_tokyo?igsh=MXZiamo4dzNyd2c1cQ==)

Paddy Base ＠paddy_base(https://www.instagram.com/paddy_base?igsh=ZGJtZ2kzdXdjc3Jx)

WAFONA

植物成分配合ペットケア用品ブランド

「大切な家族だから1日でも長く、健康でいて欲しい」

ペットにはもちろん、人にも環境にもやさしい製品づくりを心がけています。

ONLINE SHOP

https://www.wafona.com/

Instagram

＠wafona_official(https://www.instagram.com/wafona_official?igsh=MWtyZnZpdmIxcHg0Mg==)

【問合せ先】

株式会社スタンダード

東京都北区田端新町3丁目4-3グランドメイ1F

TEL：03-5855-1781(#)

事業内容 : ペットケアメーカー業・ペットグッズ専門店運営・トリミングサロン運営

設立 : 2007年12月