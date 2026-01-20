【山梨県内企業として初※】株式会社アイ・テック甲府支店にEVトラック『ELF mio』を導入、2月5日に納車式を開催

株式会社アイ・テック

株式会社アイ・テック（本社：静岡市清水区、代表：大畑 大輔）は甲府支店において山梨県内で初となるEVトラックELF mio EV（普通免許対応の車両）/平ボデー車を導入し2026年2月9日より営業活動に使用いたします。

また、使用開始に合わせて2月5日に株式会社アイ・テック 甲府支店にて納車式を実施いたします。是非ご取材のご検討頂けますよう、ご案内申し上げます。

なお、本件は国土交通省が公募しておりました物流脱炭素化促進事業の採択事業の一環として実施し、同事業内で株式会社アイ・テック 甲府支店の工場屋根上に太陽光発電設備を新設、同支店内に蓄電池とEV充電スタンドも別途新設いたします。

株式会社アイ・テックは「どこにでもあるを、未来にも。」をスローガンに、今後もメーカーとユーザーを繋ぐ鋼材流通商社として環境に配慮した取り組みを促進してまいります。

※いすゞ自動車首都圏株式会社の調査による（2025年12月時点）

導入の背景

株式会社アイ・テックは1923年にスクラップ業者として創業し、2023年に創業100周年を迎えた「どこにでもあるを、未来にも。」をスローガンにメーカーとユーザーを繋ぐ鉄鋼商社です。弊社は4つの岸壁工場を持ち、鉄鋼メーカーからの鋼材の大量輸送を海上輸送化することで脱炭素にも取り組んでまいりました。

鉄鋼業界は脱炭素化に向けて世界規模の取り組みが進む中、弊社では2023年には静岡県所在の清水工場において太陽光発電パネルや蓄電池、ＥＶトラック、充電機器の導入及び設置を行い、CO2排出量の削減を図っております。また、2024年には愛知県の鉄鋼メーカーから岩手県にある当社工場へ向かう鋼材輸送を運送業者および製造業者と協議会を結成し、鉄道コンテナ輸送へ切り替えることでCO2の削減に取り組んできました。

今回、鉄鋼を取り扱う商社としてさらに弊社が取り組めることを考えた結果、国土交通省の物流脱炭素化促進事業にも関連する、物流や工場機能におけるエネルギーの脱炭素化をさらに進めるべく、弊社甲府支店でのEVトラックの導入および太陽光発電設備の導入を行うことといたしました。

今後も弊社が持つ全国35拠点で脱炭素を始めとした新たな社会貢献活動に取り組んでいくことも検討してまいります。

物流脱炭素化促進事業

国土交通省が行う、物流施設等において再エネ関係施設を整備し、一体的かつ効率的にエネルギー共有を行うことにより物流事業全体の脱炭素化を図る事業に対して支援を行うことを目的とした事業。

弊社では以下の事業を実施いたします。

・最大積載量1t EVトラックの導入

・EV充電スタンド（新設）

・太陽光発電設備（新設）

・蓄電池（新設）

本事業の実施をきっかけに今後、弊社他拠点での脱炭素化に向けた取り組みも検討しております。

EVトラックについて

【メーカー】 いすゞ自動車株式会社

【車種】 ELF mio EV NHR48AF-EA6LAAN-EV

【車両詳細】 荷台：平ボディ

最大積載量：1t

※いすゞ自動車株式会社ホームページ内製品ページ（https://www.isuzu.co.jp/product/elf/ev/）

【使用開始日】2026年2月9日

【用途】・甲府支店管轄エリア内の鋼材運搬、納品

・その他営業活動

【デザイン】

甲府支店の社員全員にデザインを募集し、それぞれの伝えたい思いを掛け合わせて決定しました。

自社太陽光発電設備で発電された電気で走っている、CO2排出量がゼロであることを知ってもらいたい、アイ・テックという鉄の会社の事を知ってもらいたい、未来の環境について何ができるか真剣に取組んでいる…そんな思いを「太陽の力で鉄を社会に届けるITEC」という言葉に込めました。

トラックデザインイラスト

EV充電スタンドについて

電気自動車用急速充電装置

【設置場所】株式会社アイ・テック 甲府支店 事務所隣

【メーカー】新電元工業株式会社

【型式】SDQC2F50XT3200-SF

【充電能力】充電時間：60分、

出力電力範囲：0～50kW

【使用開始日】2026年2月9日

【用途】・甲府支店で導入するEVトラックの充電

・その他来客時のEV車両充電

太陽光発電設備について

太陽光パネル

【設置場所】株式会社アイ・テック 甲府支店工場屋根上

【メーカー】京セラ株式会社

【型式】KT415W-108HL4

【設置枚数】 176枚

【サイズ】1722mm×1134mm×176枚 計650平方メートル

【発電電力量】年間予想：84,343kWh

【使用開始日】2026年2月9日

【用途】・甲府支店内のEV充電スタンド用電力

・甲府支店工場内の機械用電力

・甲府支店内の蓄電池の充電

蓄電池について

【設置場所】株式会社アイ・テック 甲府支店工場

【メーカー】ファーウェイ

【型式】LUNA2000-200KWH-2H1（システム）

LUNA2000-100KTL-M1（パワコン）

【蓄電電力量】193.5kWh

【使用開始日】2026年2月9日

【用途】・太陽光発電設備で発電した電力の蓄電

・BCP対策として停電発生時の電気供給

納車式概要

【日時】2026年2月5日（木）10:00～

【場所】株式会社アイ・テック 甲府支店 （山梨県中巨摩郡昭和町築地新居751番地23号）

【出席者】

・いすゞ自動車首都圏株式会社 執行役員 山梨支社 支社長 横山 勝也 様

・いすゞ自動車首都圏株式会社 甲府支店 支店長 古屋 敏樹 様

・株式会社アイ・テック 代表取締役社長 大畑 大輔

・株式会社アイ・テック 取締役 専務執行役員 志村 太一

・株式会社アイ・テック 甲府支店 支店長 栗林 東吾

【次第】

・開会

・株式会社アイ・テック社長挨拶

・いすゞ自動車首都圏株式会社様 挨拶

・車両概要説明

・いすゞ自動車首都圏株式会社から株式会社アイ・テックへのジャンボキーの受渡

・デザイン考案社員への「社長賞」大賞授与、記念撮影

・株式会社アイ・テック社長によるEVトラックへファースト充電セレモニー ※晴天時のみ実施

・閉会