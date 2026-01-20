『ピーターラビット(TM)重箱クッキーセット』を「元町ファクトリーOnline Shop」で100個限定予約販売開始

株式会社元町ファクトリー

株式会社元町ファクトリー（本社：横浜市中区、代表取締役米田隆三）は、イギリスの絵本作家Beatrix Potter(TM)（ビアトリクス・ポター(TM)）が生み出した、世界中で愛されている絵本『ピーターラビットのおはなし』のデザインが施されたお重箱に、日本で初めてクッキーを販売し心を込めたクッキーづくりを続けている「泉屋」のスペシャルクッキーを詰め合わせた重箱クッキーセットを「元町ファクトリーOnline Shop」にて販売いたします。

かわいく上品なピーターラビット(TM)のお重箱に、素材と焼き上がりにこだわった泉屋のスペシャルクッキー（7種類46枚）を詰めました。

クッキーを食べ終わったら、お花見や運動会のお弁当箱、ティーパーティー用にお菓子を入れたり、小物入れとしても使えます。

【価格】 \13,200（税込)

【予約受付期間】2026年1月20日（火）10時 ～ 2月1日（日）

【予約限定数量】100個

【クッキー】

内容量：スペシャルクッキー7種類、46枚詰合せ

製造者：株式会社泉屋東京店

特定原材料等28品目: 小麦、卵、乳、落花生、くるみ

賞味期間：こちらの商品は、賞味期限が発送日より30日以上のものをお届けします。

【重箱】

サイズ(約)：180×180×110mm （1段当たり内寸高さ43mm）

素材：ABS樹脂（耐熱温度：約60℃以下、食器洗浄機不可、電子レンジ不対応）

元町ファクトリーは、有名ブランド等とキャラクターとのコラボ企画を通して、お互いの価値をアップさせ、相乗効果を最大限に引き出すことのできるキャラクターグッズの企画・製造を行っております。

【ピーターラビット(TM)について】

世界中で愛されている『ピーターラビットのおはなし』（原題The Tale of Peter Rabbit、作ビアトリクス・ポター(TM)）の主人公。

イギリス湖水地方の農園を舞台にくりひろげられる物語で、1901年250部の自費出版を経て、翌年1902年10月 全ての絵に色を付け、フレデリック・ウォーン社から刊行。2年足らずの間に5万部を超えるベストセラーとなり、多くのキャラクターが登場する絵本シリーズとなりました。

現在この絵本シリーズは世界110か国48か国語に翻訳され、累計発行部数2億5,000万部以上の世界的ベストセラーとなっています。

ピーターラビットとユーモラスな仲間たちの物語は、100年以上にわたり世界中の人々に愛され続け、物語の舞台となった湖水地方は2017年世界文化遺産に登録となりました。

2026年にはポターの生誕から160周年を迎えます。

●ピーターラビット(TM)日本公式サイト

https://www.peterrabbit-japan.com/

●ピーターラビット(TM)日本公式Instagram「ピーターラビット(TM)のいる暮らし」

https://www.instagram.com/peterrabbit.jp/

◆元町ファクトリーOnlineShop

https://www.shop.motomachi.co.jp/

Instagram

https://www.instagram.com/motomachifactory/