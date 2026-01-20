「いつ売るのが正解？」がひと目でわかる！スマホ高価買取のクイックが、スマートフォンの価格変動を可視化する「買取価格推移機能」をリリースしました

株式会社ブループリント

全国160店舗以上に展開する「スマホ高価買取のクイック」を運営する株式会社ブループリント（本社：東京都新宿区、代表取締役：中村 友昭、以下「当社」）は、自社ウェブサイトにおいて、スマートフォンの過去から現在までの買取価格をグラフで確認できる「買取価格推移機能」をリリースいたしました。まずはiPhoneシリーズから対応を開始し、ユーザーが「今、売るべきか」をデータに基づいて判断できる環境を提供します。

「いつ売るのが正解？」というユーザーの悩みを解決し、中古スマホ売却の不透明さを解消

スマートフォンの買い替えや整理を検討する際、多くのユーザーが直面するのが「今売るのが一番得なのか、それとももう少し待つべきか」という判断の難しさです。

スマートフォンの買取価格は、新型モデルの発表や市場の需給バランスによって日々変動しています。しかし、一般のユーザーにとっては「現在の価格」を知ることはできても、それが「下落の途中」なのか「一時的な維持」なのかを判断する材料が乏しく、「売り時を逃して損をしてしまうのではないか」という不安が、売却をためらう大きな要因となっていました。

当社が実施した調査（※）でも、iPhoneは1年間で価格が30%以上下落する一方で、タイミングによっては価格が維持される期間があることも判明しています。こうした「売り時の判断が難しい」というユーザーの声に応え、データに基づいた透明性の高い売却体験を提供するため、今回の機能開発に至りました。

※1年間で30%以上価格が下落するiPhoneの"売り時"を調査！使わなくなったiPhoneを売るベストタイミングは？（https://keitaikoukakaitori.com/column/sell-timing/）

「買取価格推移機能」の特徴

本機能は、「スマホ高価買取のクイック」が過去に提示した買取価格情報をデータベースに蓄積し、それをグラフとして可視化したものです。これまで不透明だった価格の動きをオープンにすることで、ユーザーが自身の判断で「売り時」を選べる仕組みを提供します。

現在はiPhoneシリーズにのみ対応していますが、今後はAndroidのスマートフォンやiPadなどのタブレットなど、対応端末を増やしていく予定です。

機能は、下記のページなどで確認することができます。

- iPhone17(http://keitaikoukakaitori.local/price/smartphone/iphone/iphone17-series/iphone17/)- iPhone17 Pro(http://keitaikoukakaitori.local/price/smartphone/iphone/iphone17-series/iphone17-pro/)- iPhone17 ProMax(http://keitaikoukakaitori.local/price/smartphone/iphone/iphone17-series/iphone17-promax/)- iPhone Air(http://keitaikoukakaitori.local/price/smartphone/iphone/iphone-air/)

上記URLは価格推移機能が実装されているページの一部です。

過去6週間の買取価格を確認可能

「スマホ高価買取のクイック」における直近6週間の買取価格推移を表示します。日々蓄積している買取データを活用しているため、最新の市場動向と過去の価格を比較でき、「今、売却すべきか」を検討する材料として活用いただけます。

「商品の状態 × 容量」別の詳細な価格推移に対応

端末の「容量（128GB、256GBなど）」や「商品の状態（新品、中古品、ジャンクなど）」ごとに個別のグラフを表示します。一律の相場表ではなく、ユーザーが所有している端末の状態に合わせたリアルな価格変動を確認できるため、より正確な「売り時」の把握が可能です。

株式会社ブループリントについて

当社は「スマホ高価買取のクイック」「スマホソニック」など、スマートフォンの買取・修理・部品卸売などを展開する企業です。全国の店舗数は160店舗にのぼり、2014年の創業から、スマートフォンを10万台以上買い取りしてきました。

当社では、中古のスマートフォンだけでなく、壊れた・ジャンク品のスマートフォンや、タブレット、ウェアラブルデバイス、パソコンなどの買取もおこなっております。デバイスの修理をおこなう「スマホソニック」というサービスを展開しているからこそ、中古品の適正価格を見極めることができます。

スマホ高価買取のクイックWebサイトURL：https://keitaikoukakaitori.com/

スマホソニックWebサイトURL：https://smartphone-repair.jp/

会社概要

会社名：株式会社ブループリント

本社所在地：東京都新宿区西新宿1-18-6山兼新宿ビル7F

創業：2014年10月

代表者：中村 友昭

引用・転載時のお願い

記載されている内容を引用・転載される場合は、必ず出典元として「スマホ高価買取のクイック」とテキストリンク（https://keitaikoukakaitori.com/）を明記いただきますよう、お願いいたします。