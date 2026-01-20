¡ÖÀÁ±Àâ¡×¤½¤·¤Æ¡Ö²¦Æ»À¯¼£¡×¡£¡Ö¿Î¡×¡ÖµÁ¡×¡ÖÎé¡×¡ÖÃÒ¡×¤Î¿À¿ñ¤È¤Ï¡£ÂçÃø¡ÖÌÒ»Ò¡×¤ò¸½Âå¸ìÌõ¡¢½ñ¤²¼¤·Ê¸¡¢¸¶Ê¸Á´¤Æ¥³¥ó¥×¥êー¥È¡£
¤Ê¤¼¡¢µÈÅÄ¾¾±¢¤¬¿´¿ì¤·¤¿¤Î¤«¡©
¡ÖÀÁ±Àâ¡×¤½¤·¤Æ¡Ö²¦Æ»À¯¼£¡×¡£
¡Ö¿Î¡×¡ÖµÁ¡×¡ÖÎé¡×¡ÖÃÒ¡×¤Î¿À¿ñ¤È¤Ï²¿¤«¡£
¹¦»Ò¤ÎÀµÅý¤Ê¸å·Ñ¼Ô¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÌÒ»Ò¤¬¾§¤¨¤¿¼ô¶µ¤Î»×ÁÛ½ñ¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¼ë»Ò³Ø¤¬ËëÉÜ¸øÇ§¤Î³ØÌä¤È¤µ¤ì¤¿¹¾¸Í»þÂå¤Ë¹¤¯¿»Æ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÒ»Ò¤Î´ðËÜ»×ÁÛ¤Ï2¤Ä¡£
1¤Ä¤ÏÀÁ±Àâ¡£Å·¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¡Ö¿Î¡×¡ÖµÁ¡×¡ÖÎé¡×¡ÖÃÒ¡×¤Ê¤É¤ÎÆÁÀ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Àä¤¨¤¶¤ë½¤ÍÜ¤¬É¬Í×¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Þ1¤Ä¤Ï²¦Æ»À¯¼£¡£¡Ö¿Î¡×¤È¡ÖµÁ¡×¤òÂº¤Ó¡¢ÎÏ¤Å¤¯¤Ç¤Ê¤¯ÆÁ¤ò¤â¤Ã¤Æ¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ëÀ¯¼£¤Ç¤¹¡£
¥êー¥Àー¤Î¿´ÆÀ¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿¼¤¤¿Í´ÖÍý²ò¤Ë´ð¤Å¤¯¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¡¢½èÀ¤¤òÀâ¤¤¤¿¸¼Ô¤Î½ñ¤Ç¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤ÏÁ´Ê¸¤Î¸½Âå¸ìÌõ¡¢½ñ¤²¼¤·Ê¸¡¢¸¶Ê¸¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ú°ìÊ¸Ä¶Ìõ¡Û¤ò·ÇºÜ¡£
¥Æー¥Þ¤Ï²¿¤«¡¢¼ç»Ý¤Ï²¿¤«¤¬°ìÌÜ¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¡¢³Ê¸À¤Î¤è¤¦¤Ë¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖÌÒ»Ò¡×¤ÎÍý²ò¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼çÍ×¤Ê¿ÍÌ¾¤ä¸ì¶ç¤Ë¤Ïº©ÀÚÃúÇ«¤ÊÃí¼á¤òÆþ¤ì¤¿¡¢¸½Âå¤Î´°Á´ÈÇ¤¬¿·ÁõÈÇ¤ÇÅÐ¾ì¡£
※本書は『全文完全対照版 孟子コンプリート』（2021年7月刊行）の新装版です。
¡ÚÌÜ¼¡¡Û
¡ÚËÝÌõ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
ÌîÃæ º¬ÂÀÏº¡Ê¥Î¥Ê¥« ¥Í¥¿¥í¥¦¡Ë
Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¡£³¤³°¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢ËÝÌõ¤ä½ÐÈÇ´ë²è¤Ë´Ø¤ï¤ë¡£³¤³°¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢ÆüËÜ¤ª¤è¤ÓÆüËÜ¿Í¤¬³°¹ñ¿Í¤«¤éÂº·É¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÊ¸²½¤¬Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¿¸ÅÅµ¤Î¸¦µæ¤ò¹¹¤Ë¿¼·¡¤ê¤·¡¢½ÐÈÇ´ë²è¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¸ÅÅµ¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿Ãøºî¤Î´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÃø¼Ô¤È¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÄ¶Ìõ Â¹»Ò¤ÎÊ¼Ë¡¡Ù¡ØµÈÅÄ¾¾±¢¤ÎÌ¾¸À100―ÊÑ¤ï¤ëÎÏ ÊÑ¤¨¤ëÎÏ¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¡Ù¡Ê¶¦¤Ë¥¢¥¤¥Ð¥¹½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¿¿ÅÄ¹¬Â¼¡¡µÕÅ¾¤Î·èÃÇ½Ñ―Áê¼ê¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¡ÖµÁ¡×¤Î»×¹ÍÊýË¡¡Ù¡ØÁ´Ê¸´°Á´ÂÐ¾ÈÈÇ ÏÀ¸ì¥³¥ó¥×¥êー¥È¡Ù¡ØÁ´Ê¸´°Á´ÂÐ¾ÈÈÇ Â¹»Ò¥³¥ó¥×¥êー¥È¡Ù¡ØÁ´Ê¸´°Á´ÂÐ¾ÈÈÇ Ï·»Ò¥³¥ó¥×¥êー¥È¡Ù¡ØÁ´Ê¸´°Á´ÂÐ¾ÈÈÇ ºÚº¬ëý¥³¥ó¥×¥êー¥È¡Ù¡ØÁ´Ê¸´°Á´ÂÐ¾ÈÈÇ ÌÒ»Ò¥³¥ó¥×¥êー¥È¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢À¿Ê¸Æ²¿·¸÷¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ú½ñÀÒ³µÍ×¡Û
½ñ¡¡Ì¾¡§¿·ÁõÈÇ Á´Ê¸´°Á´ÂÐ¾ÈÈÇ ÌÒ»Ò¥³¥ó¥×¥êー¥È
ËÝÌõ¼Ô¡§ÌîÃæ º¬ÂÀÏº
»Å¡¡ÍÍ¡§B6ÊÑÈ½¡¢640¥Úー¥¸
Äê¡¡²Á¡§2,420±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë
ISBN¡§978-4-416-52538-8
½ñÀÒ¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.seibundo-shinkosha.net/book/general/97263/
