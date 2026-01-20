AGSグループ、M&A業務支援にAIを活用

AGSグループ

AGSグループ（本社：東京都千代田区、代表者：虷澤篤志、廣渡嘉秀。以下、「AGS」）は、ジュリオ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：姥貝賢次）と共同でM&Aの候補先選定にAIを活用するシステムを開発し、導入しました。

本システムは、現場アドバイザーの専門的な知見を体系化し、AIに実装することで、データに基づいた多角的な視点から候補企業を提案します。従来の選定プロセスでは検討されなかった企業も対象となり、候補先の幅を広げるとともに、選定の精緻化・効率化を実現します。今後、このシステムの改善をとおし、AGSのM&Aアドバイザリーサービスの精度をより一層高めていきます。

AGSは、これまで培ってきた企業の経営管理・成長支援の知見に、AIによる新たな価値を加え、複雑化・高度化するクライアントの経営課題にともに取り組み、持続的な成長を支援していきます。

■ システム導入の背景と効果

M&Aの初期段階で必要となる候補企業のリスト作成では、技術の補完関係、販売チャネルの相互活用、地理的な事業展開の可能性、企業文化の親和性など、企業間の「シナジー（相乗効果）」を様々な角度から検討することが重要です。これまでAGSでは、担当アドバイザーが個々の知見をもとに候補リストを作成していましたが、この作業には多くの時間を要し、担当者間の知見共有にも課題がありました。

今回導入した新システムは、複数のアドバイザーが蓄積してきた知見を体系的に整理し、AIに実装しており、AIが初期リストを自動で作成します。これにより、従来の人による選定では挙がらなかった候補が、AIによって提案され、検証の結果、シナジー効果の高い企業であったケースも確認されています。アドバイザーによるリストの最終判断は必要ですが、AIの活用によって候補の幅が広がり、検討の精度を高めることが可能になりました。また新システムの導入によって、アドバイザーは、リストの最終化を担いつつも、初期リスト作成にかかる時間と労力を大幅に削減できるようになり、スキーム設計、交渉、デューデリジェンス準備など、AIでは代替不可能な業務に注力できるようになりました。

今後、様々なケースでの検証と改善を重ねながら、AGSのM&Aアドバイザリーサービスの精度を一層向上させていくことを目指します。

■ ジュリオ株式会社 会社概要

生成AI技術を活用したソリューション開発・提供を行うスタートアップ企業。公認会計士をはじめとする専門家の深い知見と生成AI技術を融合させることで、特に開示・IR・財務・監査・金融・M&A・コンサルティングといった複雑な専門領域における文書作成や分析の自動化・高度化を実現。

・代表取締役：姥貝 賢次（公認会計士/公認システム監査人/公認不正検査士）

・設立日：2021 年3月

・ウェブサイト：https://jurio.ai/

AGSグループについて

株式会社AGSコンサルティングとAGS税理士法人を中核とする、日本発の独立系、総合型アカウンティング・ファームです。税理士124名、公認会計士121名、国外会計士8名（2026年1月現在）を擁し、「誰よりも身近な専門家」として、法人4,100社、個人1,900名のスタートアップから上場企業までの幅広いお客様に対して、税務・会計、IPO・M&A・企業再生等の支援サービス、国際税務・会計顧問や海外進出・撤退を支援する国際業務などを提供しています。日本経済を支える企業の経営に役立つことを信念とし、日本発のアカウンティング・ファームとして一番になることを目指しています。

