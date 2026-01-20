【ラス恋川柳】応募総数1,500作品突破！スマホで詠む、中高年の「人生最後の恋」

アイザック株式会社

対象年齢が40歳以上の恋活・婚活マッチングアプリ「ラス恋」を運営する、株式会社ラス恋(アイザックグループ／本社 : 東京都渋谷区／代表取締役CEO : 山口 昂星)は、2025年12月23日より募集を開始した「第一回ラス恋川柳コンテスト」において、開始から4週間で応募作品数が1,500件を突破したことをお知らせします。

今回、新たに「ハルメク 生きかた上手研究所」所長 梅津 順江（うめづ・ゆきえ）さんが特別審査員として就任。2026年2月13日(金)に優秀作品を発表いたします。

■特別審査員にハルメク 生きかた上手研究所 所長 梅津 順江さんが就任

ハルメク 生きかた上手研究所 所長 梅津 順江さん

販売部数No.1(※)雑誌「ハルメク」を発行するハルメクグループでは、社内シンクタンク「ハルメク 生きかた上手研究所」が中心となり、年間1万人を超えるオトナ女性の声を収集しています。

日々寄せられる声の中で、「人生後半の生き方」や「ときめき」が暮らしや心に与える影響を数多く見つめてきたことから、本企画の趣旨に共感し、特別審査員として参加いただくことになりました。

※日本ABC協会発行社レポート(2025年1月～6月)

＜ハルメク 生きかた上手研究所 所長 梅津 順江さん コメント＞

「中高年の人生最後の恋」というタイトルに、思わず心が躍りました。

日々、オトナ女性の声を聴く中で、恋やときめきが、いくつになっても人を前向きにし、表情や装い、生きかたまでも変えていく、そんな瞬間に立ち会ってきました。一方で、簡単に踏み出せない慎重さや葛藤を抱えるのも中高年の恋のリアルです。

川柳は、短い言葉の中に、少しの妄想や脚色も許しながら、本音や人生観がにじみ出る表現だと思います。若い頃の純粋さだけでは語れない、しがらみや覚悟を抱えた恋が、五・七・五にどう凝縮されるのか。恋愛と人生が交差する奥行きや面白さを、丁寧に味わいながら、大切に選ばせていただきたいと思います。

■バレンタイン直前、2月13日(金)に最優秀作品を発表

集まった作品は、梅津 順江さんをはじめとする審査員により厳正に審査され、2026年2月13日(金)にラス恋公式サイトおよび公式SNSにて最優秀作品を発表いたします。

＜賞・副賞＞- 最優秀賞(1名)：30,000円相当のギフト+「ラス恋」1年間無料チケット- 優秀賞(3名)：10,000円相当のギフト- 菊乃氏特別賞(※)：特別講評に加え、5,000円相当のギフト- 白戸ミフルさん特別賞：美容家としての視点を活かした、恋に効くコスメセット（5,000円相当）- ハルメク特別賞：特別講評に加え、ぽっこりおなか対策におすすめのハルメク 発酵ベジファースト（30日分）- 他審査員特別賞を予定

※賞の名称は受賞作品に合わせて決定

■引き続き作品を募集中

本コンテストは、2026年1月31日(土)23:59まで引き続き作品を募集しております。

＜応募方法＞- ラス恋公式X(https://x.com/laskoi_official)をフォローの上、指定のハッシュタグ「#ラス恋川柳2026」を付けて作品を投稿- ラス恋アプリ内フォームからの投稿(ラス恋ユーザー限定)＜応募条件＞- 年齢や婚歴、恋愛経験を問わず、どなたでもご応募いただけます。- 五・七・五の川柳- 全角25文字以内(字余りを想定)- オリジナル作品に限る- 年齢、既婚・未婚、婚歴の有無は不問- 応募数に制限なし(1回の送信につき1作品)

※第三者を傷つける内容や公序良俗に反する作品は、審査対象外となります。

※非公開アカウントでのご応募は、審査対象外となります。

※応募作品は、公式サイト、公式SNS、広告等で紹介させていただく場合があります。

■企画背景

本コンテストは、「中高年の恋愛をポジティブに描くプロジェクト」の第3弾として、2025年12月23日より募集を開始しました。年齢や婚歴を問わず、人生の後半にふと訪れる恋心やときめきを、五・七・五の川柳で可視化する試みです。

ラス恋・ラス婚研究所が40～80代のユーザー1,926名を対象に実施した調査(※)では、恋活・婚活をすることが「健康寿命を延ばすと思う」と回答した人が87.6％にのぼりました。また、「毎日が楽しくなった」「将来に希望を感じるようになった」など、恋をきっかけとした前向きな変化を実感する声も多く寄せられています。

本企画では、こうした調査で明らかになった社会的傾向と、数値だけでは捉えきれない生活者一人ひとりのリアルな声をつなぐ存在として、雑誌『ハルメク』や読者コミュニティを通じて、長年にわたり50代以上の女性の声を集めてきた「ハルメク 生きかた上手研究所」の所長である梅津 順江さんを特別審査員に迎えました。人生後半の恋が持つ意味や価値を、川柳という表現を通じて社会に届けていきます。

※出典：「ミドルシニアの終活と恋愛・健康に関する意識調査(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000142.000017594.html)(2025年)」

■「ラス恋」の特徴

40歳以上を対象とした恋活・婚活マッチングアプリです。豊かな人生経験を持つ同世代が、安心・安全にパートナーと巡り合えることでご好評をいただき、会員登録から1ヶ月以内のマッチング率は97%(※)と極めて高い水準を保っております。

独自AIを活用した「顔写真撮影サポート」や「話題のレコメンド」など、マッチングアプリ初心者の大人世代でも迷わずご利用いただける機能を搭載。年齢にとらわれずこれからの人生を楽しむ前向きな方々に選ばれています。

※関東エリアでの集計。登録から2日以内に利用を辞めた方を除く

■「ラス恋」利用の流れ

■ラス恋・ラス婚研究所について(https://laskoi.jp/blog)

「ラス恋」ダウンロードはこちら :https://app.adjust.com/1r8g9tsc- プロフィール登録を終えたら、趣味や価値観・居住地から気になるお相手をさがす- 気になるお相手に「いいね」を送信- 両者の気持ちが一致したらマッチング成立、メッセージ交換可能に

「ラス恋・ラス婚研究所」は、40代以上の恋愛・婚活の実態を、データと声の両面から読み解き、社会に発信していく専門機関です。

定期的なアンケート調査、インタビュー、体験ストーリーの収集を通じて、「人生後半の恋が、もっと自然に語られ、共感が広がる社会」の実現を目指します。

■株式会社ラス恋 概要

「恋する自由とときめきが、すべての人に開かれた社会をつくる。」をミッションに掲げ、40代以上を対象としたマッチングサービス「ラス恋」を運営しています。グループ全体で9年以上にわたりマッチングアプリ事業を展開しており、ISMS認証を取得するなど安心・安全な運営体制を確立。

2025年10月より、一般社団法人恋愛・結婚マッチングアプリ協会（通称：DMMA）に準会員として加盟し、業界全体の健全な発展と安心・安全な利用環境づくりにも積極的に取り組んでいます。

会社名: 株式会社ラス恋

代表取締役CEO: 山口昂星

所在地: 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-10-1 フジワラビルディング 2F

Webサイト: https://laskoi.jp/