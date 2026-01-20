【6月2日開催】AI導入検討企業とリアルに出会い、商談につなげる大型イベント「AI Market ExCon -Expo & Conference- 2026」開催決定！出展・スポンサー登壇募集

BizTech株式会社

最適なAI会社やAIサービスの選定を支援するコンシェルジュサービス「AI Market」を運営するBizTech株式会社（東京都豊島区、代表取締役 森下 佳宏）は、2026年6月2日（火）に、オフライン展示会＆カンファレンス『AI Market ExCon（エクスコン） 2026』を開催することを決定致しました。

また、本イベント開催に際し、スポンサー登壇および展示ブースの申込受付を開始しましたので、お知らせいたします。

「探していたAI」とリアルに出会える、AI特化型Expo & Conference

AI Marketがこれまで主催してきたイベントは、2025年7月開催のカンファレンス、ならびに2026年1月28日開催予定の「AI Market Conference 2026」いずれも申込数2,000名を突破するなど、

AI活用に本気で取り組む企業から高い評価を得てきました。

本イベント「AI Market ExCon 2026」は、そうした大型・好評イベントで培ってきた来場者設計・運営ノウハウ・企業ネットワークを背景に、初の本格オフライン展示会×カンファレンスとして開催するものです。

展示ブースでのリアルなデモ・商談と、カンファレンスによる事例・ノウハウ共有を1日で体験できる構成とし、情報収集から具体的な導入検討までを一気に前進させる場を提供します。

▷▷▷スポンサー登壇・展示ブースにご興味のある方は、こちらよりお問い合わせください(https://ai-market.jp/events/aimarket-expo-conference-2026-sponsor/#anchor)◁◁◁

スポンサー登壇プラン・展示ブースプランについて

■ スポンサー登壇プラン（展示ブース付き／割引あり）

カンファレンスを通じて、自社の先端事例・AI活用ノウハウ・ソリューションを直接アピールできる登壇付きプランです。

- AI活用検討層に向けた講演機会を提供- 展示ブース出展を組み合わせた立体的な訴求が可能- 事例・思想・技術力を深く伝えたい企業に最適■ 展示ブースプラン

展示ブースにて、来場者へ直接デモ・サービス説明・商談対応ができるプランです。

過去イベントで実証された「商談につながる来場者層」

- AI導入を検討する来場者とその場で対話- 課題ヒアリングから具体商談へ直結- 実プロダクト・実サービスを体験ベースで訴求可能- 10万円台の低価格でご提供

過去の申込2,000名超イベントでは、大手企業・メガベンチャーの経営企画、情報システム、DX推進、総務・人事部門を中心に、

「情報収集にとどまらず、導入検討まで進んだ」

「商談の質が高く、実務につながった」

といった声を多数いただいています。

本イベントでも、量だけでなく「本気度の高い来場者」との出会いを重視した設計を行っています。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/78849/table/115_1_902d6380c4f9af5d7f281b1b80afbef9.jpg?v=202601201151 ]

次のAI時代を切り拓く知見を、ぜひ多くの方にシェアいただけることを期待しております。

▷▷▷スポンサー登壇・展示ブースにご興味のある方は、こちらよりお問い合わせください(https://ai-market.jp/events/aimarket-expo-conference-2026-sponsor/#anchor)◁◁◁

AI Marketについて

AI Marketは、ビジネスでのAI導入を検討している企業様に向けて、最適なAI会社を無料でご紹介する累計紹介件数1,000件超えのAI会社選定支援コンシェルジュサービスです。

AI活用を進めたいけどどう進めたら良いかわからない、AI開発を進めているけどうまく行かない、などAI導入にお困りならいつでもご相談ください。

▶ AI会社選定支援コンシェルジュサービス｜AI Market(https://ai-market.jp/)

▶ AI Market Youtubeチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCJbUw1UP3EbrS-RcUfgoDoA)

パートナー契約をご希望のAI企業様はこちら(https://ai-market.jp/partner_contact/#form)からお気軽にご相談ください。

関連記事）

生成AIとは？(https://ai-market.jp/purpose/what-generative-ai/)

ChatGPTとは？(https://ai-market.jp/technology/chatgpt/)

LLM（大規模言語モデル）とは？(https://ai-market.jp/purpose/llm/)

AIエージェントとは？(https://ai-market.jp/technology/ai-agent/)

Claude3/3.5とは？(https://ai-market.jp/purpose/claude3/)

Veoとは？(https://ai-market.jp/services/video-generative-ai-veo/)

AI開発・生成AIに強い開発企業(https://ai-market.jp/services/ai_development_company/)

LLM・RAG開発に強いAI企業(https://ai-market.jp/services/llm_company/)

BizTech株式会社 会社概要

・社名：BizTech株式会社

・本社所在地：東京都豊島区東池袋1-32-4 藤原ビル4階

・代表取締役：森下 佳宏

・設立：2019年7月4日

・HP：https://biz-t.co.jp

※掲載されている会社名および商品・製品・サービス名・ロゴマーク等は、各社の商標または各権利者の登録商標です。