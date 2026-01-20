未来創造実験室PILABOTが手掛ける新プロダクトでパイロットコーポレーションがクラファン初挑戦時間を飾る器「TIME VASE」1月28日よりMakuakeで先行発売

株式会社パイロットコーポレーション

株式会社パイロットコーポレーション（社長：藤崎文男）は、温度でゆっくりと色が変化する磁器製のインテリア「TIME VASE（タイムベース）」を、2026年1月28日（水）より応援購入サービス「Makuake」にて先行販売します。

TIME VASEは、当社独自の“温度で色が変わる”インキ技術と、伝統工芸・有田焼の融合により生まれた新しいインテリアです。お湯を注いだ瞬間から色が変わり、時間とともにゆっくりと元に戻る仕掛けになっており、時の移ろうさまを視覚的に堪能することができます。磁器の表面には、当社が独自に開発した温度変化で色が変わる特許技術「メタモカラー」を塗装。有田焼の職人が一つひとつ作りあげた磁器と融合させ、“時の流れ”を視覚的に楽しめるインテリアとして誕生しました。

本製品は、パイロットコーポレーションの新事業の可能性を探る未来創造実験室「PILABOT（ピラボット）」が手掛けたプロダクトです。PILABOTは今後も、新時代の筆記具メーカーのあり方を模索すべく、当社パーパス「人と創造力をつなぐ。」のもと、「書く」という枠を超えて、日常に新しい体験をもたらすモノ・コトづくりに挑戦していきます。

■使用方法

１.80℃以上のお湯を上部の穴から注ぎます。

一気に表面の色が変化しTIME VASEと過ごす“余白の時間”が

始まります。

２.そのまま静かに置いておくと、30～60分ほどかけてゆっくりと元の色に戻ります。二度と同じものは見ることのできない、一期一会の色の変化を見つめながら、時間の経過を静かに堪能してください。

３.注いだお湯にエッセンシャルオイルを数滴垂らすことで、香りを楽しみながら、リラックスした時間を過ごすこともできます。

■製品特徴

湯気のゆらめきが生む、一期一会の色変化

「TIME VASE」が30～60分ほどかけてゆっくりと元の色に戻るとき、器の模様はまるで美しい景色のように、情緒的に変化します。これは注いだお湯の蒸気による温度変化の細かい「揺らぎ」が生み出したもの。注ぎ入れるお湯の量や、使う環境によっても模様の出方が変わってきます。二度と同じ戻り方をすることはない、繊細な色合いをお楽しみください。

曖昧に時を区切る、だからこそ時間そのものを楽しめる

「TIME VASE」は、デジタルタイマーのように正確なものではなく、時間を図る道具としては完ぺきではないかもしれません。だからこそ、肩の力を抜いて、より人間らしくそのひとときを楽しめるのではないか、と私たちは考えています。

異なるイメージの2デザイン展開

深い紺から、淡く美しい青磁色へ変わる「紺から青磁（Kon-kara-seiji）」と黒色から墨色へ、朧月のようにゆらぎながら変化する「闇に朧月（Yami-ni-oborozuki）」の2デザイン。 有田の職人とともに、1,000種類以上もある釉薬の中で、自然の風景のように情緒的な色変化が楽しめる釉薬を選び作った、こだわりのデザインです。

※磁器製の器は職人がひとつひとつ手作業で加工・生産しているため、寸法・重量・色味・模様の濃淡に個体差があります。あらかじめご了承ください。



温度変化で色が変わる「メタモカラー」の新たな価値

表面には、当社が独自に開発した温度変化で色が変わる「メタモカラー」を塗装し、幻想的な色変化を実現しました。「メタモカラー」とは、当社の看板的製品であり、今や世界累計47億本以上を販売する「フリクションシリーズ」のルーツとなったインキです。筆記具では瞬時に色が消える利便性が注目されるこの技術において、『TIME VASE』ではあえて徐々に「色が戻る」という現象に着目し、そこに「儚さや美しさ、あいまいさ」という新たな価値を見出しました。

※「フリクション」は株式会社パイロットコーポレーションの登録商標です。

深呼吸したくなる香りをコンセプトとした、こだわりのエッセンシャルオイルも

TIME VASEと過ごす時間にベストマッチする香り「Deep Breath（深呼吸）」を自社で開発。針葉樹と柑橘の香りが重なり、深呼吸したくなるような香りのエッセンシャルオイルをMakuake限定で器とセットで販売します。

■製品概要

・商品名：「TIME VASE」

・希望小売価格：16,500円（税込）

・主な仕様：

素材…磁器製（日本製）

表面インキ…メタモインキ

サイズ…高さ9cm 直径10cm ※個体差があります

・ラインアップ：「紺から青磁」・「闇に朧月」

・商品名：「Deep Breath（深呼吸）」

・希望小売価格：2,750円（税込）

・容量：5ml

■Makuake先行販売情報

・開 始 日 ：2026年1月28日（水）12：00より

・終 了 日 ：～2026年4月28日（火）

・お届け開始日：プロジェクト終了後、順次出荷開始

・形 式 ：All in型

・セット内容：Makuake限定で、オリジナルブレンドのエッセンシャルオイル「Deep Breath」をセットに

・限定セット価格：14,000円（税込）～（※一般販売予定価格：19,250円）

プロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/timevase/

■PILABOT（ピラボット）とは

『PILABOT』は、当社の次世代の事業展開を模索する実験的なサイトです。企業パーパス「人と創造力をつなぐ。」の下、「創造ってなんだっけ？」をキーワードに、多くの人が創造力を発揮できるモノ・コト・場を提案し、サイトを通して各種の実験的な試みをすることにより、当社の既存事業に続く、または既存事業を後押しする新規事業の創出を図ります。『PILABOT』は、PILOTの中にある創造の実験室（LAB=Laboratory）という意味を込めて名付けました。

【一般のお問い合わせ先】

株式会社パイロットコーポレーションPILABOT

公式サイト：https://www.pilabot.jp/