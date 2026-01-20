「逆転合格特化塾」公式TikTokアカウントをリニューアルスタート！短時間で大学受験の要点を伝える情報発信を強化

スタディチェーン株式会社

本アカウントでは、大学受験に向けた勉強計画の考え方や時間配分、志望校や学部ごとの対策など、受験生がつまずきやすいポイントを短時間で理解できる動画コンテンツとして発信していきます。

公式TikTokアカウントのリニューアルの背景

近年の大学受験では、入試制度の多様化により、受験生が考えるべき選択肢が増えています。一方で、日々の勉強の進め方や優先順位が定まらず、非効率な学習に陥ってしまう受験生も少なくありません。

逆転合格特化塾では、指導現場で多く寄せられる「今なにをすればいいかわからない」「勉強しているのに成果が出ない」といった声を受け、短い時間でも受験の本質を理解できる情報発信の場として、公式TikTokアカウントのリニューアルを行いました。

リニューアル後の公式TikTokアカウント「逆転合格ナビ」では、逆転合格特化塾の指導方針をもとに、次のようなテーマを中心に発信します。

逆転合格特化塾では、日々の指導現場において「何から始めればいいかわからない」「計画を立てても続かない」といった相談が多く寄せられています。今回のTikTok公式アカウントのリニューアルは、そうした悩みを抱える受験生に向けて、学習計画や時間配分の考え方をより身近な形で届けることを目的としています。

今後の展開

- 1日単位の学習計画の考え方- 成績を伸ばすための時間配分のポイント- 志望校や学部別に異なる対策の考え方- 大学受験を有利に進めるための思考整理

逆転合格特化塾では、公式TikTokアカウントを通じて、大学受験に関する情報をより身近な形で届けるとともに、受験生が自分に合った学習方法や戦略を考えるための材料を継続的に発信していく予定です。今後は、志望校別のテーマや、受験生から寄せられる質問をもとにした企画も順次公開していきます。

公式tiktokアカウント概要

チャンネル名

逆転合格ナビ

運営

逆転合格特化塾

https://www.tiktok.com/@study__chain

塾長メッセージ

逆転合格特化塾塾長「竹本明弘(https://studychain.jp/takemoto)」

塾長メッセージ

大学受験は情報量が増えた一方で、何を信じて勉強すればよいのか分からなくなっている受験生が増えていると感じています。大学受験において重要なのは、勉強量よりも毎日の学習の方向性です。逆転合格ナビでは、その判断軸を短い動画で伝えていきます。TikTokという短時間で情報に触れられる媒体を通じて、受験生が今やるべきことを整理し、行動に移すきっかけを届けたいと考えています。スタディチェーン株式会社は、今後も受験生が自分に合った学習方法を見つけられるよう、複数のメディアを活用しながら情報発信を続けていきます。

