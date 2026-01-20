地方EC企業の人手不足を解消｜AI×EC人材育成プログラムでDX推進を支援

株式会社Growthcanvas

株式会社Growthcanvas（本社：福岡市、代表取締役：野邊祥一朗）は、地方中小企業向けに、EC人材の内製化を支援する教育プログラム「ECマーケター創出アカデミー 企業内製化支援プログラム」を、2026年2月より提供開始いたします。

本プログラムは、既存社員や新入社員を対象に、EC運営の実務スキルとAI活用力を体系的に習得できるカリキュラムを提供し、外注依存からの脱却と社内DX推進を支援するものです。

人材採用が難しい地方企業において、「人を採る」のではなく「人を育てる」という新たな選択肢を提供します。

■ 地方EC企業が直面する課題

地方の中小EC企業は現在、

「人が採れない」「外注費が高い」「育成する余裕がない」という、事業成長を阻む三重苦に直面しています。これらは単なる一時的な経営課題ではなく、EC事業を継続・成長させる上での構造的な問題となりつつあります。

EC担当者が採用できない ― 人が市場にいない現実

EC経験者の人材は市場に出回りにくく、特に地方企業にとっては採用のハードルが極めて高い状況です。求人を出しても応募が集まらない、もしくは実務経験が浅く即戦力にならないケースが多く、「採用したくても採用できない」という声が後を絶ちません。

仮に未経験者を採用できたとしても、日々の業務に追われる中で十分な教育時間を確保できず、育成体制そのものが整っていない企業も少なくありません。

結果として、「人を育てたいが、育てる余裕がない」というジレンマに陥り、EC担当者が定着しない、あるいは育つ前に離職してしまうケースも見受けられます。

外注費が継続的な負担になっている ― 抜け出せない依存構造

人材を確保できない企業では、EC運営を外部パートナーに委託せざるを得ない状況が続いています。

しかし外注に依存することで、社員1人分以上のコストが毎月発生し続ける一方、運営ノウハウは社内に蓄積されません。

その結果、

「外注費が利益を圧迫している」

「代行会社を変更したくても、自社に判断できる人材がいない」

「何をどこまで任せているのか分からないが、やめることもできない」

といった、外注から抜け出せない負のループに陥る企業も多く存在します。短期的な業務負荷は軽減できても、長期的にはコストと依存度が高まり、内製化への一歩を踏み出せなくなっているのが実情です。

成長機会の損失 ― 改善が回らず、競争力が低下する

外注依存の運営では、施策の実行や改善にどうしても時間がかかり、スピーディーな意思決定や柔軟な戦略変更が難しくなります。市場や顧客の変化に迅速に対応できず、DX推進や新たな販路開拓に踏み出せない企業も少なくありません。

その結果、本来であれば取り組めたはずの改善施策や成長戦略が後回しとなり、「やりたいことはあるが、人も体制もなく動けない」という状態に陥ってしまいます。

EC市場が拡大を続ける一方で、こうした人材・体制面の課題を抱える地方企業ほど、成長機会を逃しやすい状況にあるのです。

■ 弊社が課題を解決できる理由

自社EC事業で培った実践知

当社は創業9期目を迎えるEC事業者として、商品の企画から販売・運営までを一貫して手がけてきました。これまでに販売してきたオリジナル商品は40商品を超え、机上の理論ではなく、現場で成果を出すための実践ノウハウを蓄積しています。

幅広い業種への支援実績

これまでに50ジャンル以上の企業のEC支援を行ってきた経験から、業種・規模・フェーズごとに異なる課題を理解しており、各社の状況に合わせた柔軟な支援・育成設計が可能です。

未経験者を即戦力へ育ててきた人材育成実績

当社ではこれまで70名以上のEC人材を採用してきましたが、そのうちEC経験者は1割に満たず、ほとんどが未経験者でした。さらに、採用したスタッフの90％以上が全国各地や海外に在住するオンラインスタッフという環境の中で、実務を通じてEC人材へと育成してきました。

このように、「未経験人材を、時間や場所の制約を超えて育成し、実務で活躍できる人材へと育て上げてきた経験」こそが本プログラムの基盤となっています。

■ EC人材を「社内で育てる」内製化支援プログラム

「ECマーケター創出アカデミー 企業内製化支援プログラム」は、EC事業者の実務に即した内容に特化した教育プログラムです。座学中心の研修ではなく、商品登録、ページ改善、在庫管理、販促施策、データ分析など、日常業務に直結する内容を段階的に習得できる構成となっています。

また、商品ページ改善や広告運用、データ分析といったEC実務において、AIを活用した業務効率化・改善手法もカリキュラムに組み込み、少人数でも成果を出せるDX人材として自走できる状態を目指します。

■ 業務内容がそのままカリキュラムのアウトプットに

本プログラムでは、オンライン動画による基礎知識のインプットに加え、実際の企業業務をアウトプットの場として活用します。

・オンライン動画で基礎をインプット

・学んだ内容を、企業の実務で即アウトプット

・業務を通じてスキルが定着し、即戦力へ

学習のための課題ではなく、日々のEC業務そのものが成長の機会となる設計により、「学ぶための学習」ではなく「働きながら成長する」実践型カリキュラムを実現します。

■ 「育てて終わり」ではない、伴走型サポート

本プログラムの特長は、育成後も一定期間、実務定着を支援する伴走型サポートを提供する点です。

・実務に関する相談対応

・施策や改善案へのフィードバック

・業務の標準化・マニュアル化支援

これらを通じて、学んだスキルが現場で活かされ、社内にノウハウとして定着するまでを支援します。

属人化を防ぎ、継続的にEC運営を回せる体制構築を目指します。

■ 地方創生への貢献：地方企業が全国・世界と戦う武器

地方企業のEC化は、地方創生における重要な柱の一つです。地域に根ざした優れた商品を、全国、さらには世界へ届けるECは、地域経済活性化の起爆剤となり得ます。当社が提供する本プログラムにより、地方にいながらEC人材を育成できる環境を整備し、地方企業の競争力強化と雇用創出に貢献していきます。

実際に、福岡を拠点とする当社自身が、地方からEC事業で成果を上げてきた実績を有しています。

「地方だから不利」ではなく、「地方でもできる」というモデルを示すことで、全国の地方企業を支援していきます。

代表コメント

「私たちは福岡という地方都市から、全国に商品を届けてきました。EC事業に東京である必要はありません。むしろ、地方には素晴らしい商品が数多く存在しているにもかかわらず、それを全国に届ける手段が不足しているだけだと感じています。

そのボトルネックを解消し、地方企業が自社でEC人材を育成し、自分たちの力で成長できる。そんな未来を実現したいと考えています」

■ 今後の展開：地域全体のEC力向上を目指す

2026年2月のサービス開始後は、九州・西日本の中小企業を中心に展開していきます。今後は、地方自治体や商工会議所との連携も視野に入れ、地域全体のEC化推進を支援していく予定です。さらに、育成した人材同士がつながるコミュニティ形成も検討しており、地域全体のEC力向上を目指します。

■ まとめ：三重苦からの解放、持続可能な成長へ

「人が採れない」「外注費が高い」「教える時間がない」

一般的な採用費や外注費と比べても低コストで、社内にECノウハウを蓄積し、持続可能な成長体制の構築を支援します。単なるカリキュラム提供にとどまらず、実務サポートを通じて人材を定着させ、自走できるEC人材へと育成する。

それが、「ECマーケター創出アカデミー 企業内製化支援プログラム」です。

---

