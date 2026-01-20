東京・表参道で約1000玉*1のレタスが瞬間消滅？！ 『「Cook Do(R)」オイスターソース瞬間消滅レタスバー』2月4日(水)より表参道に期間限定オープン！

味の素株式会社

味の素株式会社(社長：中村 茂雄、本社：東京都中央区)は、『「Cook Do(R)」オイスターソース瞬間消滅レタスバー』を、2026年2月4日(水)、2月6日(金)～8日(日)の4日間、表参道に期間限定オープンいたします。イベントでは、俳優・藤原竜也さんのCMでもお馴染みの一品、「瞬間消滅レタス」の無料提供を行います。当施策は『冬の野菜摂取不足問題』と、『冬場家庭で余りがちなレタスのフードロス問題』を一挙にレスキューすることを目指したイベントで、自宅でも瞬間調理をお楽しみいただけるよう、レタス丸ごとひと玉ももれなくプレゼントいたします。

本日からは一年で最も寒い「大寒」で、体調を崩しがちな季節とも言えます。湯引きしたレタスひと玉に、オイスターソースをさっとかけるだけで、一瞬で食べ終わるほどのおいしさに仕上がる「瞬間消滅レタス」を通し、オイスターソースの新たな楽しみ方をご提案しながら、冬場の健やかな毎日とおいしいレタスの消費を支えます。

※1：当イベント中に提供予定のレタス数量

施策背景

外観イメージご提供イメージ（飛び出す！オイスターソーストレーシート）提供メニュー「瞬間消滅レタス」l 現代人の冬場の野菜摂取不足解消を応援

厚生労働省「健康日本21」では “1日350g以上の野菜摂取”が推奨されていますが、現状、日本人の平均野菜摂取量は1日256gと目標を大きく下回り、令和5年の最新データ＊2では男女ともに過去10年で最も少ない水準となっています。特に20代を中心とした若年層の野菜不足は深刻で、外食や買い食いの機会も多い若い世代には「350g」という量の多さが大きなハードルとなっています。

一方、本日1月20日、1年で最も寒い「大寒」に合わせて当社で実施した「冬場の体調不良と野菜摂取に関する実態調査」(以下当社調査)では、86.1%が「冬(1～2月)は、他の季節と比べて体調を崩しやすい」と回答。野菜を摂取することで体調を整えたいというニーズが増える一方で、「他の季節に比べ冬に野菜を摂取できていないと感じる」との回答が約55%と過半数を占めるなど、冬は野菜摂取のハードルが高まる季節ともいえます。

※2出典：厚生労働省令和5年国民健康・栄養調査

l レタスのフードロス削減を目指して

当社はこれまでフードロス削減に対する取り組みの一環として、レタスを美味しく大量消費することを目指す「#レタス瞬間消滅運動」を過去2回実施してまいりました。冬場はレタスの主な摂取方法である生野菜サラダの消費が減少し、購入しても使い切れず家庭内でのフードロスが発生しやすい季節でもあります。当社調査においても、「冬場にレタスを使い切れず廃棄した経験がある」との回答が約半数(46.7%)にのぼり、野菜摂取が難しくなる冬場には、フードロスという別の課題が生じていることも示されました。

そこで、「健康意識が高まるものの冬の野菜摂取が困難と感じる生活者の悩み」、「冬場に余らせがちなレタスの家庭内フードロス」という、一見交わらない2つの課題解決のために考案したのが、『「Cook Do(R)」オイスターソース瞬間消滅レタスバー』です。当イベントは「#レタス瞬間消滅運動」第3弾にあたります。当日は「350g＝レタスひと玉」をわずか約1分で調理し、たっぷりの野菜量を一瞬で食べ終わるほどやみつきになる味わいの「瞬間消滅レタス」をご提供いたします。「野菜1日350g」という量そのものを直感的に体感し、野菜を瞬間調理・摂取で無理なく食べきる体験をお届けいたします。＊3

この「瞬間消滅」を可能にするのが「Cook Do(R)」オイスターソースです。クセがなく、非加熱でそのまま食材に直がけするだけでコク深い味わいに仕上がるため、350gもの野菜を一気においしく食べきれる力強い相棒となります。イベントおよびWebサイトでは、淡色野菜であるレタスに加え、緑黄色野菜である春菊、豆苗などの「瞬間消滅レシピ」もご紹介。野菜を余らせずに活用する工夫とともに、生活者の皆様のバランスのよい野菜摂取を応援いたします。

「瞬間消滅春菊」「瞬間消滅豆苗」

様々な野菜で栄養を摂取しながら、1年でいちばん寒い季節を健やかに楽しみぬくために。「Cook Do(R)」オイスターソースで野菜をおいしく、無駄なく食べきり、冬場の野菜不足とフードロス問題を瞬間レスキューする新しい体験をご提案してまいります。

※3本イベントでは淡色野菜であるレタス約350gを使用しています。なお、厚生労働省が推奨する1日350gの目標量は緑黄色野菜120g・淡色野菜230gの組み合わせで構成されており、目標達成には淡色野菜とあわせて緑黄色野菜の摂取も必要です。

イベント概要

名称：「Cook Do(R)」オイスターソース瞬間消滅レタスバー

期間：2026年2月4日(水)14時～19時、2月6日(金)～8日(日)11時～19時

※2月5日(木)は休業

会場：ZeroBase表参道(東京都港区北青山3-5-22)

金額：無料

予約フォーム：https://form.run/@lettucebar

＜注意事項＞

・来場はフォームからの事前予約制となります。一部当日枠を設けております。

・来場者全員に「瞬間消滅レタス」およびレタスひと玉を無料提供いたします。なお、SNS投稿キャンペーンにご参加の方におかれましては、追加で「Cook Do(R)」オイスターソース(110g)をプレゼントいたします。

・席が埋まり次第、事前予約の受付は終了となります。

■提供メニュー：瞬間消滅レタス

俳優・藤原竜也さんがあまりのおいしさに困惑しながらかきこむCMでもお馴染みの一品。サッと茹でたレタスに「Cook Do(R)」オイスターソースをひとかけするだけのシンプルなレシピですが、コク深い味わいがやみつきになり、どんどん箸が進むお手軽本格中華です。イベントでは卓上の調味料を使ってアレンジすることで、お好みの味わいをお楽しみいただけます。

レシピURL：https://park.ajinomoto.co.jp/recipe/card/800271/

『「Cook Do(R)」オイスターソース瞬間消滅レタスバー』とは?

『「Cook Do(R)」オイスターソース瞬間消滅レタスバー』は、レタス丸ごとひと玉を“瞬間的に”食べやすく、かつおいしく仕上げるレシピ「瞬間消滅レタス」の手軽さやおいしさを体感いただくためのポップアップイベントです。短時間で調理できる「瞬間消滅レタス」をきっかけに、忙しい日常の中でも無理なく野菜を取り入れながら、レタスを無駄なく使い切る新たな食体験を提案いたします。

■「お野菜瞬間消滅シリーズ」特集ページ

URL：https://park.ajinomoto.co.jp/recipe/corner/products/oystervegetables/

公開日時：1月20日（火）10時頃

※「瞬間消滅レタス」についてはこちらのTikTok動画でもご紹介しています。

【公式】味の素パーク (@ajinomotopark_official) | TikTok(https://www.tiktok.com/@ajinomotopark_official/video/7595086183768640789)

冬場の体調不良と野菜摂取に関する実態調査

味の素株式会社では、冬場の体調管理や野菜摂取の実態を把握することを目的に、2025年12月23日に、20代～50代の男女316名（均等割り付けなし）を対象に、「冬場の体調不良と野菜摂取に関する実態調査」を実施いたしました。

【調査詳細】

１.冬場は体調を崩しやすいと思う人が多い一方で、他の季節に比べ野菜摂取が疎かになっている

調査の結果、回答者の86.1％が「冬(1～2月)は、他の季節と比べて体調を崩しやすい」と感じていることが明らかになりました。一方で、54.6％が「他の季節と比べて冬は野菜を十分に摂取できていないと感じる」と答えており、冬場は体調管理への関心が高まる一方で、野菜摂取量は減少傾向にあること考えられます。

２.冬場にレタスを捨てたことがある人は約半数！家庭内でのフードロス問題

「レタスをサラダとして食べることが多い」との回答が全体の65％を占める一方で、「サラダの消費量が冬場に減る」との回答は68.1%。さらに、「冬場、レタスを使いきれず捨てたことがある」との回答が46.7％という結果になりました。冬場にサラダ需要が減ることで、野菜摂取量の減少だけでなく家庭内でのフードロス問題を引き起こしている実態も浮き彫りになりました。

【調査概要】

名称：「冬場の体調不良と野菜摂取に関する実態調査」

対象：スクリーニング調査(配信数：316人）にて、20代～50代男女(均等割り付けなし)

期間：2025年12月23日

方法：インターネット調査 Knowns 消費者リサーチ調べ

製品概要

(1)製品名：「Cook Do(R)」(中華醤調味料)オイスターソース

(2)特長：国内工場で丁寧につくったコク深くまろやかな味わいが特長のオイスターソースです。こだわりの２種類のオイスタ―エキスを使用し、独自製法にて製造することで、一層コク深くまろやかな味わいになりました。程よいトロミで素材になじみやすく、いつもの炒め物や中華メニューがワンランク上の本格的な味付けに仕上げられます。

(3)容量：110g/200g

(4)価格：オープン価格

(5)賞味期間：13カ月(常温未開栓)

ブランドサイト：https://www.ajinomoto.co.jp/cookdo/lineup/jan_001.html