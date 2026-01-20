¡Ú°ñ¾ë¸©¸Þ²âÄ®¡ÛÄ®À©»Ü¹Ô30¼þÇ¯µÇ°¥í¥´¥Þー¥¯·èÄê¡ª
°ñ¾ë¸©¤Ç1ÈÖ¾®¤µ¤ÊÄ®¡Ö¸Þ²âÄ®¡Ê¤´¤«¤Þ¤Á¡Ë¡×¤Ï¡¢ÎáÏÂ8Ç¯6·î¤ËÄ®À©30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¸Þ²âÄ®¤Ç¤Ï¡¢ÎáÏÂ8Ç¯6·î1Æü¤Ë·Þ¤¨¤ëÄ®À©»Ü¹Ô30¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤¿¥í¥´¥Þー¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸·Áª¤Ê¤ë¿³ºº¤Î·ë²Ì¡¢ºÇÍ¥½¨¾Þ1ÅÀ¡¢Í¥½¨¾Þ2ÅÀ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥´¥Þー¥¯¤Ïº£¸å¡¢Ä®Ì±¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëµÇ°»ö¶È¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¸Þ²âÄ®¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤ËÄ®¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢Ä®¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÄ®Æâ³°¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇÍ¥½¨¾Þ¡¡¿ûÌî ·° ÍÍ¡Ê»³·Á¸©ÅìÂ¼»³·´»³ÊÕÄ®¡Ë
¡ÒºîÉÊ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡Ó
Ä®À©»Ü¹Ô30¼þÇ¯¤Î30¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¡¢3¤ÏÄ®¤Î²Ö¡Ö¥Ð¥é¡×¡¢0¤ÏÄ®Æâ¤òÎ®¤ì¤ë¡ÖÍøº¬Àî¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥«¥éー¤ÇÉ½¤·¡¢¥¤¥áー¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¡Ö¤´¤«¤ê¤ó¡×¤¬Ä®Ì±¤È¹ÔÀ¯¤òÂåÉ½¤·¤ÆÄ®À©»Ü¹Ô30¼þÇ¯¤ò´î¤Ö»Ñ¤ä¡¢½»¤ó¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ëÄ®¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤ÆÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£GOKA¤Î¥í¥´¥¿¥¤¥×¤ÎÌÀ¤ë¤¤¥°¥êー¥ó¤Ï¸Þ²âÄ®¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤ÈÂçÃÏ¤òÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖO¡×¤ÎÉôÊ¬¤òµÇ°»ö¶È¤Î¼çÂê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¶¨ÁÏ¡×¤ò¾ÝÄ§¤·¤¿Ä®¤Î²Ö¡Ö¥Ð¥é¡×¤ÇÉ½¤·¡¢¡Ö¿´Ë¤«¤ÊÌÀ¤ë¤¤Ä®¤Å¤¯¤ê¤Î´ê¤¤¡×¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¥½¨¾Þ¡¡ÅÏÊÕ ÍµÈþ ÍÍ¡Ê°ñ¾ë¸©±îÅç·´¸Þ²âÄ®¡Ë
¡ÒºîÉÊ¤ÎÁÛ¤¤¡Ó
º¸Â¦¤Î¡Ö30th¡×¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¸Þ²âÄ®¤Î·Á¤òÎÐ¤ÇÆþ¤ì¤Æ¤¢¤ê¡¢±¦Â¦¤Î¿å¤ÎÍÅÀº¤Î¡Ö¤´¤«¤ê¤ó¡×¤Ï¿å¤ÎÃæ¤«¤éÀª¤¤ÎÉ¤¯ÅÐ¾ì¤·¤¿¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£±ÑÊ¸¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖLet us love people, love nature, and love our hometown.¡×¤Ï¡¢¸Þ²âÄ®Ä®Ì±·û¾Ï¤Î°ìÈÖºÇ½é¤Î¡Ö¿Í¤ò°¦¤·¡¢¼«Á³¤ò°¦¤·¡¢¶¿ÅÚ¤ò°¦¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤òËÝÌõ¤·±ÑÊ¸¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Í¥½¨¾Þ¡¡µï´Ø ¹§ÃËÍÍ¡ÊµþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¡Ë
¡ÒºîÉÊ¤ÎÁÛ¤¤¡Ó
¡Ö3¡×¤ÇÍøº¬Àî¡¢¹¾¸ÍÀî¡¢¤½¤·¤ÆÃæÀî¤ÎÎ®¤ì¡¢»°¤Ä¤Î±ß¤Ç¿åË¢¤Î°Õ¡¢¡Ö0¡×¤Ë¡Ö¤´¤«¤ê¤ó¡×¤È¤½¤Î±ß¤ÇÄ®Ì±¤ÎÎØ¡¢¤½¤Î¾å¤Î¡ÖGOKA¡×¤Î¡ÖO¡×¤ËÄ®¤Î²Ö¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥é¤òÇÛ¤·¤Æ¸Þ²âÄ®¤ò¥¤¥áー¥¸¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö3¡×¤Î»°ËÜ¤Î·Ó¤Ç¡Ö30¼þÇ¯¡×¡¢¤½¤·¤Æ¸Þ²âÄ®¤òµòÅÀ¤È¤·¤¿¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¥íー¥É(¥¦¥©ー¥¥ó¥°¥íー¥É)¤òÉ½¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä®¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î3ºîÉÊ¤òµÇ°»ö¶È¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÍÑ¤·¡¢Ä®¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÄ®Æâ³°¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ30¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ò½Ë¤¦µ¡±¿¤Î¾úÀ®¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥í¥´¥Þー¥¯Êç½¸¤ÏÎáÏÂ7Ç¯10·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿
ÎáÏÂ7Ç¯10·î1Æü¤«¤é10·î31Æü¤Ë¤«¤±¡¢Á´¹ñ¤Ë¸þ¤±¤ÆºîÉÊ¤ÎÊç½¸¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤íÄ®Æâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º»³·Á¸©¡¢ÀéÍÕ¸©¡¢ºë¶Ì¸©¡¢µþÅÔÉÜ¡¢ÂçºåÉÜ¡¢¹Åç¸©¤Ê¤ÉÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é23ÅÀ¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Áª¹Í¤Ï¡¢Æ»¤Î±Ø¤´¤«¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤ä¸Þ²âÄ®Ä®À©»Ü¹Ô30¼þÇ¯µÇ°»ö¶È¼Â»Ü°Ñ°÷²ñ¤Ç¤ÎÁª¹Í¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¸·Áª¤Ê¤ë¿³ºº¤Î·ë²Ì¡¢ºÇÍ¥½¨¾Þ1ÅÀ¤ÈÍ¥½¨¾Þ2ÅÀ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ»¤Î±Ø¤´¤«¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿Íè¾ì¼ÔÅêÉ¼¤ÎÍÍ»Ò
¸Þ²âÄ®Ä®À©»Ü¹Ô30¼þÇ¯µÇ°¼°Åµ¤ÇÉ½¾´¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿
ÎáÏÂ8Ç¯1·î15Æü¸Þ²âÄ®Ãæ±û¸øÌ±´Û¤Ë¤ª¤¤¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¸Þ²âÄ®Ä®À©»Ü¹Ô30¼þÇ¯µÇ°¼°Åµ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼õ¾Þ¼Ô¤Ø¤ÎÉ½¾´¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿»³·Á¸©»³ÊÕÄ®ºß½»¤Î¿ûÌîÍÍ¤Ï¥ê¥âー¥È¤Ç¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ê¡¢Í¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¤ªÆóÊý¤Ï²ñ¾ì¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢³Æ¼õ¾Þ¼Ô¤ËÃÎµ×Ä®Ä¹¤è¤ê¾Þ¾õ¤ÈÌÜÏ¿¤ò¼øÍ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇÍ¥½¨¾Þ¤Î¿ûÌîÍÍ¡Ê»³·Á¸©»³ÊÕÄ®ºß½»¡Ë
¥ê¥âー¥È¤Ç»²²Ã¤·¤¿¿ûÌîÍÍ¤Ø¤Î¾Þ¾õ¼øÍ¿¤ÈÌÜÏ¿Â£Äè
¼ø¾Þ¼°¤Ë¤Ï¡¢¤´¤«¤ê¤ó¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿
É½¾´¤ÎÍÍ»Ò
¸Þ²âÄ®¾®¼ê»Øºß½»¤ÎÅÏÊÕÍÍ¤Ï¡¢ÎáÏÂ6Ç¯4·î¤Ë³«¹»¤·¤¿¡Ö¸Þ²â¾®³Ø¹»¡×¤Î¹»¾Ï¤ò¡¢¤Þ¤¿Æ±¤¸¤¯Í¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ôºß½»¤Îµï´ØÍÍ¤â¡¢¸Þ²âÄ®¤Î¥¤¥áー¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤´¤«¤ê¤ó¡×¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÎÈ¯É½¤â¤¢¤ê¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Í¥½¨¾Þ¤ÎÅÏÊÕÍÍ¡Ê°ñ¾ë¸©¸Þ²âÄ®ºß½»¡Ë
Í¥½¨¾Þ¤Îµï´ØÍÍ¡ÊµþÅÔÉÜµþÅÔ»Ôºß½»¡Ë
¸Þ²âÄ®¥¤¥áー¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¡Ö¤´¤«¤ê¤ó¡×¤È¤´¤«¤ê¤ó¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ëµï´ØÍÍ
Í¥½¨¾Þ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÈÃÎµ×Ä®Ä¹¡¢¤´¤«¤ê¤ó
¸Þ²âÄ®¡¡¤Þ¤Á¤Å¤¯¤êÀïÎ¬²Ý
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡0280-84-1111¡ÊÆâÀþ213¡Ë
FAXÈÖ¹æ¡¡0280-84-1478