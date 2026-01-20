法人向けデータ配信サービスJ-Quants Pro 上場株式数（速報）データ及び上場株式数変動要因データ追加のお知らせ

株式会社JPX総研

ＪＰＸ総研は、日本市場にかかる金融データを利用しやすい形式で法人向けに配信する「J-Quants Pro」において、本日1月20日から、上場株式数の日次データを追加します。

東京証券取引所では、増資や株式分割等に関する適時開示情報や各上場会社からの新株予約権の行使等に関する報告に基づき、東証上場会社の月末上場株式数及びその変動要因（増資や株式分割、新株予約権の行使等）を翌月20日に日本取引所グループウェブサイト等にて公表しております。

一方、より早期の上場株式数の把握を求める投資者等のニーズが高まっており、当社では、従来の「毎月20日公表」を待たず、当社が確認次第、日次の更新情報として、順次提供する新たなサービスを開始いたします。

本データは大量保有報告や空売り残高報告等において必要となる上場株式数の暫定的な確認、各種市場指標（PBR等）のよりタイムリーな推定、また日次ベースの上場株式数の把握に基づく投資行動やリスク管理の高度化などにご活用いただけます。

本データは2つのデータセットにて構成され、それぞれ個別にご契約いただくことも可能です。

上場株式数（速報）データ

・ 全ての東証上場会社に関する日次の株式数を配信します。増資や株式分割等の各種コーポレートアクションのほか、その他の株式数へ影響するイベント（新株予約権の行使等）も対象にしています。

・ 発行済み株式数、上場株式数及び指数用株式数の3種類の株式数を配信します。原則、どの株式数も最終的には全て等しくなりますが、コーポレートアクションやその他イベントによる株数の増減タイミングが異なります。

上場株式数変動要因データ

・ 全ての東証上場会社に関する日次の株式数の変動数及び変動することとなった要因（コーポレートアクション等）について配信します。増資や株式分割等の各種コーポレートアクションのほか、その他の株式数へ影響するイベント（新株予約権の行使等）も対象にしています。

詳しいデータ仕様はこちらをご覧ください。

J-Quants Proについて（https://jpx.gitbook.io/j-quants-pro-ja）

配信データ・データ提供期間

J-Quants Proでは、ユーザの皆様がご自身に必要なデータセットを選択して、月額サブスクリプションの形式でご利用いただけます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/137648/table/45_1_a13fafd6057c5dbfed03c59c7140095f.jpg?v=202601201151 ]

※各データセットの価格及び外部配信の可否については以下の価格表をご覧ください。一部データ価格については個別にお問い合わせください。

J-Quants Pro 価格表（https://pro.jpx-jquants.com/pdfs/appendix-1-2-pricing-and-usage-table.pdf）

ご利用申込みについて

J-Quants Pro の利用は、以下のサイトからお申込みください。

▶J-Quants Pro ウェブサイト（https://pro.jpx-jquants.com）

上記ウェブサイトでは各データセットの概要およびサンプルデータの取得が可能です。

J-Quants Proは法人向けサービスとなります。

J-Quants 個人向けはこちらをご覧ください。

▶J-Quants API ウェブサイト（https://jpx-jquants.com/?lang=ja）

＜本件に関するお問合せ先＞

（株）JPX総研 フロンティア戦略部

inf_dev@jpx.co.jp

株式会社ＪＰＸ総研（日本取引所グループ）

ＪＰＸ総研は、日本取引所グループにおいて、市場全体の機能強化及び効率化に繋がるマーケット・サービスの創造を追求することを目的に、取引所ではない子会社として新たに設立されました。

ＪＰＸ総研では、データやテクノロジーを活用したデジタル事業やネットワーク事業の強化を進め、事業の多角化やサービスの高度化を推進します。