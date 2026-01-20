『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』のトレーディング Aure Glass アクリルネームプレートなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』の商品7種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』の商品の受注を1月15日（木）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/192?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディング Aure Glass アクリルネームプレート ver.A

愛城 華恋、大場 なな、西條 クロディーヌ、石動 双葉、巴 珠緒、音無 いちえ、野々宮 ララフィン、恵比寿 つかさ、胡蝶 静羽、鳳 ミチル、リュウ・メイファン、夢大路 栞、西野 えるのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルネームプレートに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、舞台少女たちとの日常をお楽しみください。

※「Aure Glass」はアール・ヌーヴォーの繊細なデザインと、ステンドグラスの華やかさを融合させたキャラクターイラストシリーズです。

両者の異なる魅力を一つにまとめ、デザイン性に優れた高付加価値の商品を創り上げます。

▽仕様

価格 ：単品 \693(税込), BOX \9,009(税込)

種類 ：全13種

サイズ：（約）68×27mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング Aure Glass アクリルネームプレート ver.B

神楽 ひかり、露崎 まひる、天堂 真矢、星見 純那、花柳 香子、夢大路 文、秋風 塁、田中 ゆゆ子、大月 あるる、叶 美空、雪代 晶、鶴姫 やちよのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルネームプレートに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、舞台少女たちとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \693(税込), BOX \8,316(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（約）68×27mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング Aure Glass グリッター缶バッジ ver.A

愛城 華恋、大場 なな、西條 クロディーヌ、石動 双葉、巴 珠緒、音無 いちえ、野々宮 ララフィン、恵比寿 つかさ、胡蝶 静羽、鳳 ミチル、リュウ・メイファン、夢大路 栞、西野 えるのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、グリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、舞台少女たちとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \638(税込), BOX \8,294(税込)

種類 ：全13種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング Aure Glass グリッター缶バッジ ver.B

神楽 ひかり、露崎 まひる、天堂 真矢、星見 純那、花柳 香子、夢大路 文、秋風 塁、田中 ゆゆ子、大月 あるる、叶 美空、雪代 晶、鶴姫 やちよのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、グリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、舞台少女たちとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \638(税込), BOX \7,656(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング Aure Glass ブロマイド

愛城 華恋、神楽 ひかり、露崎 まひる、西條 クロディーヌ、天堂 真矢、星見 純那、大場 なな、石動 双葉、花柳 香子、巴 珠緒、音無 いちえ、夢大路 文、秋風 塁、田中 ゆゆ子、大月 あるる、叶 美空、野々宮 ララフィン、恵比寿 つかさ、胡蝶 静羽、雪代 晶、鳳 ミチル、リュウ・メイファン、夢大路 栞、鶴姫 やちよ、西野 えるのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、ブロマイドに仕上げました。

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、舞台少女たちとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \308(税込), BOX \7,700(税込)

種類 ：全25種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼Aure Glass ライトアップアクリルスタンド

※画像は「愛城 華恋 Aure Glass ライトアップアクリルスタンド」を使用しております。



舞台少女たちのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、ライトアップするアクリルスタンドに仕上げました。

付属のLEDスタンドに設置する事で存在感を増し、更に魅力的に演出します。

LEDはゆっくりと色が変わり、飽きの来ないアイテムとなっております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、舞台少女との日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,905(税込)

種類 ：全25種（愛城 華恋、神楽 ひかり、露崎 まひる、西條 クロディーヌ、天堂 真矢、星見 純那、大場 なな、石動 双葉、花柳 香子、巴 珠緒、音無 いちえ、夢大路 文、秋風 塁、田中 ゆゆ子、大月 あるる、叶 美空、野々宮 ララフィン、恵比寿 つかさ、胡蝶 静羽、雪代 晶、鳳 ミチル、リュウ・メイファン、夢大路 栞、鶴姫 やちよ、西野 える）

サイズ：本体：（約）高さ14.1×幅10cm 台座：（約）直径9.7cm

素材 ：本体：アクリル 台座：ABS

▼Aure Glass BIGアクリルスタンド

※画像は「愛城 華恋 Aure Glass BIGアクリルスタンド」を使用しております。



舞台少女たちのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、BIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、舞台少女との日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全25種（愛城 華恋、神楽 ひかり、露崎 まひる、西條 クロディーヌ、天堂 真矢、星見 純那、大場 なな、石動 双葉、花柳 香子、巴 珠緒、音無 いちえ、夢大路 文、秋風 塁、田中 ゆゆ子、大月 あるる、叶 美空、野々宮 ララフィン、恵比寿 つかさ、胡蝶 静羽、雪代 晶、鳳 ミチル、リュウ・メイファン、夢大路 栞、鶴姫 やちよ、西野 える）

サイズ：本体：（約）15.4×12.1cm 台座：（約）12.9×3.1cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼Aure Glass BIG缶バッジ

※画像は「愛城 華恋 Aure Glass BIG缶バッジ」を使用しております。



舞台少女たちのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、BIGな缶バッジに仕上げました。

背面にはピンとスタンド、壁掛けパーツが付属し、立てかけたり壁に掛けてお使いいただけます。

カバンやリュックなどにつけたり、お部屋に並べて飾ったり、舞台少女との日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,155(税込)

種類 ：全25種（愛城 華恋、神楽 ひかり、露崎 まひる、西條 クロディーヌ、天堂 真矢、星見 純那、大場 なな、石動 双葉、花柳 香子、巴 珠緒、音無 いちえ、夢大路 文、秋風 塁、田中 ゆゆ子、大月 あるる、叶 美空、野々宮 ララフィン、恵比寿 つかさ、胡蝶 静羽、雪代 晶、鳳 ミチル、リュウ・メイファン、夢大路 栞、鶴姫 やちよ、西野 える）

サイズ：（約）直径15.2cm

素材 ：紙、ブリキ

▼Aure Glass 2連ワイヤーアクリルキーホルダー

※画像は「愛城 華恋 Aure Glass 2連ワイヤーアクリルキーホルダー」を使用しております。



舞台少女たちのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、2連ワイヤーアクリルキーホルダーに仕上げました。

キーホルダーパーツはワイヤー仕様になっております。

カバンや小物につけて舞台少女との日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,023(税込)

種類 ：全25種（愛城 華恋、神楽 ひかり、露崎 まひる、西條 クロディーヌ、天堂 真矢、星見 純那、大場 なな、石動 双葉、花柳 香子、巴 珠緒、音無 いちえ、夢大路 文、秋風 塁、田中 ゆゆ子、大月 あるる、叶 美空、野々宮 ララフィン、恵比寿 つかさ、胡蝶 静羽、雪代 晶、鳳 ミチル、リュウ・メイファン、夢大路 栞、鶴姫 やちよ、西野 える）

サイズ：（約）40×28mm（約）40×28mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/192?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(C)Project Revue Starlight