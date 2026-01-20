【叡啓大学】インターナショナルスクール・IB生歓迎！英語で学位取得が可能、2026年9月入学の学生を募集します
- インターナショナルスクール修了（予定）者
- 国際バカロレア（IB）取得（予定）者
- グローバルな環境で学んできた高校生
学生募集要項はこちら :
https://admissions.eikei.ac.jp/english/info2/a_sogo/
第1次選考（書類選考）
第2次選考（面接）
- 第２次選考の詳細は、第１次選考の合格者に案内します。
- 受験にあたっては、学生募集要項の「オンラインによる試験実施」を確認してください。
- 面接は、大学が指定する日時（日本標準時、UTC+9）にオンラインで実施されます。日本国外から受験される方は、時差にご注意ください。
- 国際バカロレア、アビトゥア、バカロレア、GCE Aレベル、国際Aレベル、ヨーロッパ・バカロレアのいずれかを取得した者および2026年9月30日までに取得見込みの者
- 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者および2026年9月30日までに修了見込みの者
- 国際的な認証団体（例：WASC・ACSI・CIS・NEASC・Cognia・COBIS）から認定を受けた、日本国内外のインターナショナルスクールに置かれる12年の課程の修了をした者および2026年9月30日までに修了見込みの者
- 叡啓大学が、入学資格個別審査により、高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した者および2026年9月30日までに18歳に達する者。
- 本学での学修意欲を持ち、入学を強く希望する者
- CEFR B2相当以上の英語力を有している者（英語力に関する出願要件を確認してください）
- 英語で授業を履修できる者
教学課 入試係
叡啓大学（学長 有信睦弘、広島市中区）は、2026年1月入学の学生を対象とした出願を、2026年1月20日（火）午前9時から1月30日（金）正午まで受け付けます。
本学では、すべての授業を英語で提供し、英語のみで学士号の取得が可能です。
そのため、以下のような国際的な教育背景を持つ方々を広く受け入れている大学です。
日本にいながら、世界基準の学びができる叡啓大学で、グローバルな未来への第一歩を踏み出してみませんか。
※詳細は、学生募集要項を必ず確認してください。
ご不明な点等がある場合は、メールにてお問合せください。
入試日程[表: https://prtimes.jp/data/corp/51586/table/533_1_402e510469348970b01ea2f246a08c81.jpg?v=202601201151 ]
選抜方法
本学のアドミッション・ポリシーに基づき、出願書類およびグループディスカッション、面接の内容を評価し、合格者を決定します。
提出された書類（志望理由書、活動報告書、小論文、成績証明書など）を総合的に判断し、選考します。
面接を、オンラインにより実施し、選考します。面接では、出願書類の内容に基づいて英語で質問が行われます。
出願資格募集人員：若干名
次のいずれかに該当することが必要です。
出願要件
次のすべての要件を満たすことが必要です。
Integrated Selection/Autumn Admission詳細はこちら :
お問い合わせ
Tel：082-225-6224
Mail：admissions-at-eikei.ac.jp
※ 「-at-」 は「@」 の記号に置き換えてください。
叡啓大学のウェブサイトはこちら
https://www.eikei.ac.jp(https://www.eikei.ac.jp)