TVアニメ「リコリス・リコイル」の描き下ろし 着ぐるみver. Teeなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「リコリス・リコイル」の商品の受注を1月15日(木)より開始いたしました。
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/951?utm_source=press
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
錦木千束、井ノ上たきなの描き下ろしイラストをメインにデザインしました。
▼描き下ろし 着ぐるみver. Tee
※画像は「描き下ろし 錦木千束 着ぐるみver. Tee」を使用しております。
錦木千束、井ノ上たきなの描き下ろしイラストをTシャツに仕上げました。
スタンダードなスタイリングで、シーンを選ばずお使いいただけるシルエットです。
日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。
▽仕様
価格 ：各 \5,478(税込)
種類 ：全3種（錦木千束、井ノ上たきな、錦木千束&井ノ上たきな）
サイズ：ユニセックス XL、XXL
素材 ：綿100％
▼描き下ろし 着ぐるみver. マルチデスクマット
※画像は「描き下ろし 錦木千束 着ぐるみver. マルチデスクマット」を使用しております。
錦木千束、井ノ上たきなの描き下ろしイラストをマルチデスクマットに仕上げました。
デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \3,960(税込)
種類 ：全3種（錦木千束、井ノ上たきな、錦木千束&井ノ上たきな）
サイズ：（約）60×35cm
素材 ：ポリエステル、ラバー
▼描き下ろし 着ぐるみver. オーロラアクリルスタンド
※画像は「描き下ろし 錦木千束 着ぐるみver. オーロラアクリルスタンド」を使用しております。
錦木千束、井ノ上たきなの描き下ろしイラストをアクリルスタンドに仕上げました。
光の加減によって見え方の変わるオーロラ加工を施しています。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \1,650(税込)
種類 ：全3種（錦木千束、井ノ上たきな、錦木千束&井ノ上たきな）
サイズ：本体：（約）14.1×10.7cm 台座：（約）7.1×3.4cm 厚み：3mm ※種類により異なる
素材 ：アクリル
▼描き下ろし 着ぐるみver. お土産セット
錦木千束、井ノ上たきなの描き下ろしイラストを、キーホルダー・缶バッジ・ステッカーの3点セットにまとめ、プレゼントやお土産にも使えるセットに仕上げました。
カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \1,650(税込)
種類 ：全2種（錦木千束、井ノ上たきな）
サイズ：アクリルキーホルダー：（約）65×46mm 厚み：3mm 缶バッジ：（約）直径56mmステッカー：（約）90×70mm
素材 ：アクリルキーホルダー：アクリル 缶バッジ：紙、ブリキ ステッカー：紙、PP
▼描き下ろし 着ぐるみver. BIG缶バッジ
※画像は「描き下ろし 錦木千束 着ぐるみver. BIG缶バッジ」を使用しております。
錦木千束、井ノ上たきなの描き下ろしイラストをBIGな缶バッジに仕上げました。
背面にはピンとスタンド、壁掛けパーツが付属し、立てかけたり壁に掛けてお使いいただけます。
カバンやリュックなどにつけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \1,100(税込)
種類 ：全3種（錦木千束、井ノ上たきな、錦木千束&井ノ上たきな）
サイズ：（約）直径15.2cm
素材 ：紙、ブリキ
▼描き下ろし 錦木千束&井ノ上たきな 着ぐるみver. イラストカード3枚セット
錦木千束、井ノ上たきなの描き下ろしイラストをイラストカード3枚セットに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：\495(税込)
サイズ：（約）80×50mm
素材 ：紙
https://x.com/AMNIBUS
