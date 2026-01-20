熟睡できない原因1位は「夜中のトイレ」　中高年の65％が夜間頻尿で覚醒　登録者数150万人超の理学療法士YouTuberが教える「夜間頻尿改善法」

株式会社AKS Therapy Studio



寒い時期になると、夜中にトイレに行きたくなるという人は多いのではないでしょうか。そこで今回、登録者数150万人のYouTubeチャンネル『腰痛・肩こり駆け込み寺【山内義弘】』を運営する理学療法士・山内 義弘は、週に数回以上「熟睡できない」「眠りが浅い」と感じている45歳以上70歳未満の男女300名を対象に「熟睡できない原因と夜中のトイレ」に関するアンケート調査を実施しました。その結果、睡眠の質を下げる最大の原因は「夜中にトイレで目が覚める」ことが明らかになりましたが、約半数は有効な対策を取っていないこともわかりました。本リリースでは調査結果とともに、夜間頻尿の意外な原因と自宅でできる改善法を解説いたします。

■調査概要

調査期間：2026年1月6日

調査手法：インターネット調査

調査対象：週に数回以上熟睡できない、または眠りが浅いと感じている45歳以上70歳未満の男女全国

有効回答者数：300名（男女各150名）

調査機関：Freeasy

■調査結果サマリー

・熟睡できない・眠りが浅いと感じる原因の最多は「夜中にトイレで目が覚める」

・夜中のトイレは「1回」が多数派

・対策している人は約半数。「水分を控える」以外はほぼ手付かず

■調査結果

週に数回以上熟睡できない、または眠りが浅いと感じている人に「主な原因」を尋ねたところ、全体の6割半が「夜中にトイレで目が覚める」と回答し、他の要因を大きく上回りました。男女別に見ても、男性では69.3%、女性でも60.7％にのぼり、性別を問わず夜間頻尿が睡眠の質の低下に大きく影響していることが伺えました。

次いで多かったのは「特に理由はないが夜中に目が覚める」（総計：47.0%、男性：41.3%、女性：52.7%）で、「足がつる（こむら返り）」「自分のいびき」「無呼吸症候群・呼吸の違和感」といった要因はいずれも2割未満にとどまり、夜間頻尿が睡眠障害の主因であることが浮き彫りになりました。

夜中にトイレで目が覚めると回答した人に、「一晩で平均何回起きるか」を聞いたところ、最も多かったのは「1回」（総計：60.5%、男性：58.7%、女性：62.6%）でした。

また、約3割が「2回」、約1割が「3回以上」起きていることもわかりました。2回以上の夜間覚醒は、慢性的な睡眠不足や日中の不調、転倒・骨折リスク増加にも繋がります。

「夜中にトイレで目が覚めないように気をつけていること」を聞いたところ、最も多かったのは「就寝前の水分摂取を控える」（総計：43.1%、男性：37.5%、女性：49.5%）でした。しかし、その割合は4割程度にとどまり、約半数は「特に対策はしていない」（総計：49.7%、男性：53.8%、女性：45.1%）と回答しました。

この結果から、夜間頻尿に悩みながらも「年齢のせい」「仕方がないもの」と受け止め、根本的な対策に踏み出せていない人が多いと読み取れるのではないでしょうか。

■理学療法士・山内義弘が解説 「夜間頻尿の意外な原因と改善法」とは

今回の調査から、熟睡できない・眠りが浅いと感じる中高年層において、睡眠の質を下げる最大の原因が夜間頻尿であることが明確になりました。そこで、今回は夜間頻尿の原因やなりやすい人のセルフチェック法、エクササイズなどをお伝えします。

●夜間頻尿の原因

夜間頻尿の原因は、大きく分けて2つあります。

１. 過活動膀胱

自律神経の乱れにより、膀胱に尿を十分に溜められなくなる状態です。少量の尿でも尿意を感じやすくなり、すぐにトイレに行きたくなります。

２. ふくらはぎに血液が溜まる「第二の膀胱」

意外に知られていないのが、ふくらはぎの血流不全です。運動不足などでふくらはぎの筋肉（ポンプ機能）が低下すると、血液を心臓に戻せず、日中に下半身へ溜め込んでしまいます。

就寝時に横になることで、溜まっていた血液が一気に心臓へ戻り、その血流が再び全身に送られることで、就寝後2～3時間で尿が作られ、尿意として現れます。これが、夜中にトイレで目が覚める仕組みです。

●夜間頻尿になりやすい人のセルフチェック

チェック１： 足のむくみ

親指で足を10秒押し、へこみが2秒以内に戻らない場合、下肢の血流が滞っている可能性があります。夜間頻尿がある方は、腎臓や心臓に負担がかかっているケースもあるため注意が必要です。

チェック２： 足首の柔軟性

肩幅に足を開き、かかとを浮かせずにしゃがみ込み、お尻をかかとの上に乗せられるかを確認します。できない場合、ふくらはぎの筋肉が硬く、ポンプ機能が低下しているサインです。

●山内流・絆創膏セルフケア

ふくらはぎの奥にある「ヒラメ筋」に絆創膏を貼ることで、筋肉の働きをサポートします。すねの内側に手を当て、かかとを上下に動かしたときにポコッと盛り上がる部分がヒラメ筋の起点です。そこを支点に、下方向へ軽く引っ張るように絆創膏を貼ります。反対側も同様に行います。

筋肉は「引き伸ばされる刺激」を受けることで、自然と収縮しやすくなります。この刺激により、働きの低下したヒラメ筋が再びポンプ機能を発揮しやすくなります。もう片方の足も同様に貼りましょう。

●山内流・夜間頻尿改善エクササイズ

直径約20cmの風船（バスタオルやビニール袋等で代用可）を使って行います。

１. 太ももに風船を挟んで立つ

軽く内ももを締めることで、骨盤底筋群が活性化し、尿トラブル予防につながります。

２. ゆっくりスクワット（5回）

お尻を無理なく下ろせる位置まで5秒かけてしゃがみ、5秒かけて立ちます。かかとは浮かせず、膝がつらい場合は手を添えてOK。

３. 小刻みに膝を上下（20回）

立ったまま、軽く膝を上下に揺らします。かかとの上下運動でも代用可能です。

４. お尻の穴を締める意識で同じ動き（20回）

骨盤底筋群がさらに働きやすくなります。

夜間頻尿は「血流」と「筋肉」で改善が期待できる

夜間頻尿は、加齢だけが原因ではありません。ふくらはぎの血流と筋肉の働きを整えることで、夜間のトイレ回数や睡眠の質改善が期待できます。セルフケア後は、むくみや動きやすさの変化をチェックすることが大切です。夜に血流をリセットする習慣が、睡眠と全身の健康を守ります。

■山内 義弘プロフィール

1970年生まれ。愛知県名古屋市出身。

20年以上の治療経験を持つ理学療法士で、YouTube登録者数150万人超え。

これまでに25,000症例・75,000回以上の治療を行い、車イスや杖が必要な患者さん、寝たきりや激痛で悩む人々を数多く救ってきた。

「不要な手術と薬を世の中から無くしたい」という想いから、独自の治療法やセルフケアを開発。世界中の人に、痛み・悩み知らずの快適な人生を送っていただくために、全国で講演活動を行っている。

著書に『コリと痛みの駆け込み寺！ のびちぢみ体操』（KADOKAWA）、『1分でバキバキ肩こりがスッキリ！ 山内流 肩甲骨はがし』（宝島社）、『体の不調をすべて解決する 絆創膏を貼るだけ整体』（KADOKAWA）、『体の不調が整う！カイロを貼るだけ健康法（TJMOOK）』（宝島社）がある。また、自身が開発した絆創膏「山内流絆創膏(TM)」も発売中。

腰痛・肩こり駆け込み寺【山内義弘】：https://www.youtube.com/@yamauchi_kakekomidera

