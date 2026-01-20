「片付けなくていい」お雛様？ 現代の“デザイン＆サイズ重視”トレンドに応える最適解。創業55年以上の老舗が贈る、住空間に馴染む「くまのおひなさま」

株式会社プティルウ

オリジナルぬいぐるみの企画、製造、販売を行う株式会社プティルウ（所在地：大阪府泉佐野市、代表取締役社長：長田耕太）は、今年のひな祭りシーズンに向け、テディベアの愛らしさと日本の伝統美を融合させた「くまのおひなさま」の販売を開始いたしました。(URL:https://www.ptl.co.jp/c/gift/oiwai/sekku)

近年の調査では、ひな人形選びにおいて「デザイン」や「サイズ」を重視する傾向が高まっています。現代の住環境やライフスタイルに寄り添い、伝統を無理なくおしゃれに楽しめる本製品の魅力を、改めて5つの視点からご紹介します。 （※参考：一般的なひな人形選びの意識調査傾向より）

「デザイン×サイズ」を満たす5つの魅力

【NEW】今年から一部モデルに「健やかな成長」への祈りを込めて

- 現代の住宅事情と「サイズ問題」への回答 多くの家庭で「飾るスペースがない」「収納場所がない」といった住宅事情の悩みが顕在化しています。「くまのおひなさま」は、玄関やリビングの棚にも飾れるコンパクト設計。マンションやアパートでも場所を取らず、現代の子育て世帯が抱える「サイズ」の課題を解決します。- 春を祝う「デザイン」としての伝統 インテリアに馴染むデザイン性が求められる中、本製品はテディベアでありながら本格的な和の装束を着用。「桜」や「菊」などの吉祥文様（伝統柄）を採用し、現代的なリビングにも違和感なく溶け込む、季節のインテリアとしても機能します。- 「片付けなきゃ」からの解放 「早く片付けないと」という強迫観念や、「片付けが面倒」という悩みに対し、本製品は「衣装が着脱可能」という意外な機能で応えます。節句が終われば着物を脱がせて通常のテディベアとして飾れるため、一年中出しっぱなしでも楽しめる、「片付け不要」の新しい選択肢です。- 眺めるだけでなく「触れて遊べる」 「触ってはいけない」伝統工芸品とは異なり、お子様自身が手に取って遊べるぬいぐるみです。着せ替えを楽しんだり、一緒に写真を撮ったりと、鑑賞するだけでなく「体験する」エンターテインメント性を提供します。- 親から子へ、愛着を育む「一生の友達」「Bear」には「実る・進む」という意味があり、お子様の成長を願う気持ちは伝統的な雛人形と同じです。一過性の飾り物ではなく、幼少期からずっとそばにいる「友達」として、お子様の情緒や愛着（アタッチメント）を育む、温かなパートナーとなります。

テディベアの形をしていても、お子様の幸せを願う親心は伝統的なお雛様と変わりません。 プティルウでは今年から、皆様の大切なお子様が健やかに成長されることを願い、幸せおひなさまLabとKUU＆FUUおひなさま(3S)に、神社での「ご祈祷」を行いました。

可愛らしさや手軽さだけでなく、節句人形としての大切な役割もしっかりと果たせるよう、清らかな願いを込めてお届けいたします。

1. 【購入特典】幸せおひなさま Lab

価格：7,400円（税込）

元々台座が付いたモダンなデザインが特徴。早期特典の「屏風＆毛氈」を組み合わせれば、気分に合わせて3通りの飾り方が楽しめます。「場所はとりたくないけれど、おしゃれに飾りたい」という方に最適な、ミニマムで洗練されたモデルです。

詳細を見る :https://www.ptl.co.jp/c/gift/oiwai/sekku/lab_hina

KUU＆FUUおひなさま(3S)

価格：18,800円

LabやFUUよりもひと回り大きい、抱き心地の良いサイズ感（3Sサイズ）のお雛様です。存在感がありながらも、ぬいぐるみらしい温かみでお部屋を優しく彩ります。ご兄妹でのお祝いや、より豪華に飾りたい方におすすめのシリーズ最上位モデルです。

詳細を見る :https://www.ptl.co.jp/c/gift/oiwai/sekku/kuufuuhina【他のクマのおひなさまシリーズはこちら】くまのおひなさま FUU/屏風・毛氈セット

価格：7,980円（税込）

テディベアの愛らしさと、金屏風・赤毛氈という伝統的な雛飾りの要素を組み合わせたスタンダードセットです。ケースがない分、お人形に直接触れやすく、お子様と一緒に着せ替えや配置換えを楽しめるのが魅力。木の棚やキャビネットの上など、ちょっとしたスペースが華やかなお祝いの場に変わります。

詳細を見る :https://www.ptl.co.jp/c/gift/oiwai/sekku/000000000449

くまのおひなさまFUU 屏風ケース付き

価格：11,066円（税込）

プティルウの定番「FUU」に、専用の折りたたみ式ケースがセットになったプレミアムモデルです。透明なケースがお雛様をホコリや汚れから守り、ペットのいるご家庭でも安心して飾れます。金屏風と赤い毛氈（もうせん）がセットになり、小さいながらも本格的なひな祭りの世界観を演出します。

詳細を見る :https://www.ptl.co.jp/c/gift/oiwai/sekku/000000001614

【特典情報】「くまのおひなさま Lab」ご購入限定特典キャンペーン

今年は、シリーズの中で最もカジュアルに伝統を楽しめる「くまのおひなさま Lab」をご購入の方へ、特別な購入特典をご用意いたしました。

対象： 「くまのおひなさま Lab」をご購入の先着20名様限定

特典内容： オリジナル「屏風＆毛氈（もうせん）」セット

URL： https://www.ptl.co.jp/c/gift/oiwai/sekku/lab_hina

■ 付属品との組み合わせで、飾り方は「3Way」に 「くまのおひなさま Lab」には、元々モダンな「台座」が付属しています。 そこに今回の特典である「屏風」と「毛氈」を組み合わせることで、お部屋の雰囲気やスペースに合わせて3通りの飾り方をお楽しみいただけます。限定数に達し次第終了となりますので、お早めにご検討ください。

変わらない想いを、今の暮らしに合ったカタチで。

雛人形は本来、お子様の災厄を引き受け、健やかな未来を守るための「お守り」のような存在です。 形式にとらわれすぎて飾ることが負担になってしまっては、心からお祝いを楽しむことができなくなってしまいます。

プティルウの「くまのおひなさま」は、現代の暮らしに無理なく溶け込みながら、親御様の温かい愛情をお子様のそばで伝え続けます。 「飾る」楽しみと、「遊ぶ」喜び。そして「守られる」安心感を。 今年のお節句は、テディベアと共に、笑顔あふれる温かなひとときをお過ごしください。

