『交際経験のない女性（いわゆる「喪女」）』が抱える不安は「周囲との差・劣等感」が最多：成人女性100人へのアンケート調査結果を公開（ハッピーメール調べ）

株式会社アイベック（本社：福岡県福岡市）が運営する、累計会員数3,500万（※1）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」（https://happymail.co.jp/ ）は、成人女性を対象に「交際経験」に関するアンケート調査を実施し、調査結果および図表素材を公開しました。


本リリースでは主要結果を抜粋して紹介します。


※1：2024年6月時点



本調査では、１.交際経験の有無（成人女性100人）、２.交際経験がない女性の悩み・不安、３.交際経験がない理由、４.恋愛したい気持ちの有無（２.～４.は交際経験がない成人女性100人）を聴取しています。


1.成人女性100人のうち、交際経験が「ない」は7人（7%）


成人女性100人に「今までに交際経験はありますか？」と尋ねたところ、「ある」は93人、「ない」は7人でした。



【内訳（人数）】


　●　ある：93人


　●　ない：7人


2.交際経験がない女性が最も強く感じる悩みは「周りの友人との経験の差や劣等感」（37人）


交際経験がない成人女性100人に「交際経験がないことで最も強く感じる悩みや不安は何ですか？」と尋ねたところ、「周りの友人との経験の差や劣等感」が37人で最多となりました。


次いで「将来、結婚できるのかという漠然とした不安」23人、「自分に自信が持てないこと」19人が続きました。



【内訳（人数）】


　●　周りの友人との経験の差や劣等感：37人


　●　将来、結婚できるのかという漠然とした不安：23人


　●　自分に自信が持てないこと：19人


　●　特に大きな悩みや不安はない：15人


　●　異性との接し方が分からず、緊張してしまうこと：5人


　●　その他（イベント事などで孤独を感じた時）：1人


3.交際経験がない主な理由は「自分から異性にアプローチできない」（27人）


交際経験がない成人女性100人に「交際経験がない主な理由としてご自身で分析される点は何ですか？」と尋ねたところ、「自分から異性にアプローチできない」が27人で最多となりました。


次いで「異性と出会う機会が少ない」20人、「自分の時間を優先してしまう」18人、「自分に自信がない」15人が続きました。



【内訳（人数）】


　●　自分から異性にアプローチできない：27人


　●　異性と出会う機会が少ない：20人


　●　自分の時間を優先してしまう：18人


　●　自分に自信がない：15人


　●　そもそも恋愛に興味がない：11人


　●　理想が高すぎる：6人


　●　わからない：1人


　●　その他：2人


4.「恋愛をしたい／交際相手が欲しい」気持ちは「ある」64人


交際経験がない成人女性100人に「恋愛をしたい、交際相手が欲しいという気持ちは現在ありますか？」と尋ねたところ、「ある」は64人、「ない」は14人、「どちらとも言えない」は22人でした。



【内訳（人数）】


　●　ある：64人


　●　ない：14人


　●　どちらとも言えない：22人



調査結果まとめ

本調査では、成人女性100人のうち交際経験が「ない」は7人でした。


また、交際経験がない女性が最も強く感じる悩みは「周りの友人との経験の差や劣等感」（37人）で、交際経験がない主な理由は「自分から異性にアプローチできない」（27人）となりました。


【調査概要】


調査方法：インターネットアンケート


調査対象：成人女性200名


アンケート母数：成人女性100人、交際経験がない成人女性100人


実施日：2025年10月22日


調査実施主体：ハッピーメール（ハッピー）（https://happymail.co.jp/）


調査会社：株式会社アイベック


関連ページ：https://happymail.co.jp/happylife/questionnaire/lonely-woman/



