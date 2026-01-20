『交際経験のない女性（いわゆる「喪女」）』が抱える不安は「周囲との差・劣等感」が最多：成人女性100人へのアンケート調査結果を公開（ハッピーメール調べ）
株式会社アイベック（本社：福岡県福岡市）が運営する、累計会員数3,500万（※1）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」（https://happymail.co.jp/ ）は、成人女性を対象に「交際経験」に関するアンケート調査を実施し、調査結果および図表素材を公開しました。
本リリースでは主要結果を抜粋して紹介します。
※1：2024年6月時点
本調査では、１.交際経験の有無（成人女性100人）、２.交際経験がない女性の悩み・不安、３.交際経験がない理由、４.恋愛したい気持ちの有無（２.～４.は交際経験がない成人女性100人）を聴取しています。
調査結果の詳細データおよび図表は、報道・記事制作時の引用素材として下記ページにて公開しています。
▼調査結果特設ページ
https://happymail.co.jp/happylife/questionnaire/lonely-woman/
1.成人女性100人のうち、交際経験が「ない」は7人（7%）
成人女性100人に「今までに交際経験はありますか？」と尋ねたところ、「ある」は93人、「ない」は7人でした。
【内訳（人数）】
● ある：93人
● ない：7人
2.交際経験がない女性が最も強く感じる悩みは「周りの友人との経験の差や劣等感」（37人）
交際経験がない成人女性100人に「交際経験がないことで最も強く感じる悩みや不安は何ですか？」と尋ねたところ、「周りの友人との経験の差や劣等感」が37人で最多となりました。
次いで「将来、結婚できるのかという漠然とした不安」23人、「自分に自信が持てないこと」19人が続きました。
【内訳（人数）】
● 周りの友人との経験の差や劣等感：37人
● 将来、結婚できるのかという漠然とした不安：23人
● 自分に自信が持てないこと：19人
● 特に大きな悩みや不安はない：15人
● 異性との接し方が分からず、緊張してしまうこと：5人
● その他（イベント事などで孤独を感じた時）：1人
3.交際経験がない主な理由は「自分から異性にアプローチできない」（27人）
交際経験がない成人女性100人に「交際経験がない主な理由としてご自身で分析される点は何ですか？」と尋ねたところ、「自分から異性にアプローチできない」が27人で最多となりました。
次いで「異性と出会う機会が少ない」20人、「自分の時間を優先してしまう」18人、「自分に自信がない」15人が続きました。
【内訳（人数）】
● 自分から異性にアプローチできない：27人
● 異性と出会う機会が少ない：20人
● 自分の時間を優先してしまう：18人
● 自分に自信がない：15人
● そもそも恋愛に興味がない：11人
● 理想が高すぎる：6人
● わからない：1人
● その他：2人
4.「恋愛をしたい／交際相手が欲しい」気持ちは「ある」64人
交際経験がない成人女性100人に「恋愛をしたい、交際相手が欲しいという気持ちは現在ありますか？」と尋ねたところ、「ある」は64人、「ない」は14人、「どちらとも言えない」は22人でした。
【内訳（人数）】
● ある：64人
● ない：14人
● どちらとも言えない：22人
調査結果まとめ
本調査では、成人女性100人のうち交際経験が「ない」は7人でした。
また、交際経験がない女性が最も強く感じる悩みは「周りの友人との経験の差や劣等感」（37人）で、交際経験がない主な理由は「自分から異性にアプローチできない」（27人）となりました。
調査結果の詳細データおよび図表素材は、以下の特設ページにて公開しています。
報道・記事制作時の引用素材としてもご利用いただけます。
▼調査結果特設ページ
https://happymail.co.jp/happylife/questionnaire/lonely-woman/
【調査概要】
調査方法：インターネットアンケート
調査対象：成人女性200名
アンケート母数：成人女性100人、交際経験がない成人女性100人
実施日：2025年10月22日
調査実施主体：ハッピーメール（ハッピー）（https://happymail.co.jp/）
調査会社：株式会社アイベック
関連ページ：https://happymail.co.jp/happylife/questionnaire/lonely-woman/
ハッピーメール（ハッピー）とは
ハッピーメール（ハッピー）は出会い・恋愛マッチングアプリ/マッチングサイトとして、出会いを提供しています。
25年以上の運営歴により培ってきた実績を基に、PC、スマートフォン、アプリと時代の変化に合わせてサービスを提供。
