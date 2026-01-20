羽田空港まで最短6分！旅行ムード高まる今、「旅心のある暮らし」をテーマにしたソーシャルアパートメント『ネイバーズ羽田』2026年3月末オープン

株式会社 グローバルエージェンツ

株式会社グローバルエージェンツ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山崎剛）は、当社が運営する交流型賃貸マンション「ソーシャルアパートメント」の新規物件として、2026年3月末に京急空港線「糀谷」駅より徒歩13分の立地に、「ネイバーズ羽田」を開業いたします。

また、コミュニティをゼロから創り上げる面白さが味わえる「第一期入居者」の募集にあたり、2026年1月25日（日）より完成前内覧会を開催いたします。

■旅行ムードの高まる今、飛行機・新幹線へアクセス抜群の立地に開業。テーマは「WONDERLUST LIVING（旅心のある暮らし）」

今回開業する「ネイバーズ羽田」の最寄り駅である京急空港線「糀谷」駅は、乗り換え無しで「羽田空港第3ターミナル」駅まで6分、「品川」駅まで11分と、旅行や出張、通勤にも非常に便利です。

また、駅前には昔ながらの「糀谷商店街」「荻中商店街」「おいで通り」などが広がり、活気ある下町情緒の中で日々の買い物にも便利な住環境が魅力です。



観光庁による旅行・観光消費動向調査では、2025年7-9月期の国内旅行消費額は、前年同期比9.0%の8兆536億円と、コロナ禍以前を含めて過去最高額を記録しました。日本人の国内旅行への熱量が高まっています。

参照：観光庁 旅行・観光消費動向調査 https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001968904.pdf

国内旅行の魅力を再認識している今、私たちが提案するのは、「WONDERLUST LIVING（旅心のある暮らし）」をテーマにしたソーシャルアパートメントです。

多様な人々との出会いを通じて新たな価値観に触れ、まるで旅をするように毎日が新しい発見に満ちた暮らしを提供します。

旅への高揚感や帰ってきた後の余韻を感じる、空港の会員制ラウンジのような上質な空間デザインには、単なる住空間でなく、人生という旅の質を高めるためのプラットフォームとし、旅を「特別なイベント」から、「日常の要素」へ変えていくというメッセージが込められています。

“はじめまして”の関係から、いつの間にか気の合う旅の仲間に。このラウンジは、日々の暮らしの中で自然と関係性を築き、何気ない会話から次の旅の計画が生まれる場所です。

・Lounge

約100平方メートル のラウンジにはキッチンやダイニングテーブルやソファスペースのほかビリヤード台も備え、食事、仕事、コミュニケーション、リラックスなど、用途に応じて使い分けができる空間構成となっています。

作業スペースとシンクに余裕を持たせた4箇所のシステムキッチンでは、会話を楽しみながら使えるオープンキッチンと、一人で集中できるクローズドキッチンの2タイプ用意し、気分やシーンに合わせて選択できます。

オープンキッチンは、夜になると間接照明がカウンターを照らし、バーのような落ち着いた空間に。一日の終りに少し贅沢な時間を過ごすことができます。

ラウンジ ビリヤード台ラウンジ オープンキッチン

・Working Lounge

日中はワーキングラウンジ、夜はくつろぎのラウンジとして利用できる多機能スペース。

一人で集中できるボックスシートに加え、リラックスしながら作業できるソファ席、さらにはオンライン会議や通話を想定したワーキングブースも完備しています。

コーヒーカウンターで気分転換にコーヒーを入れたり、カフェにいるような環境で作業も捗ります。

調光照明付きのソファ席では、大画面スクリーンを降ろしシアタースペースとして映像鑑賞を楽しむことができます。

ワーキングラウンジ ソファ席ワーキングラウンジ ボックスシートワーキングラウンジ ワーキングブースワーキングラウンジ ソファ席 シアターモード

※掲載されている写真やパース画像はイメージであり、今後変更となる可能性がございます。

■工事段階が見られる「完成前内覧会」を開催

開業に先立ち、第一期入居者の募集を開始するとともに、誰よりも早くお部屋を選べる「完成前内覧会」を開催いたします。入居者全員が「はじめまして」の状態からスタートし、コミュニティをゼロから作り上げられるタイミングは今だけです。

2月末に開業予定のネイバーズ用賀では、開業2.5ヶ月前に満室(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000486.000007264.html)になるほどのスピード感でお部屋が埋まっています。ご検討中の方はお急ぎ下さい。

【開催概要】

・2026年1月25日(日) 10時30分～／12時30分～

※完全予約制

【参加特典】

《完成前内覧会限定》お得な初期費用割引キャンペーン！！

・1年プランのお申込で「礼金無料」

・2年プランのお申込で「礼金無料 + 2ヶ月フリーレント」

ネイバーズ羽田公式ページ :https://www.social-apartment.com/builds/tokyo/ota-ku/view/85

最新情報は、SOCIAL APARTMENTのInstagramや公式LINEでも随時配信中です。

■Instagram

@social_apartment(https://www.instagram.com/social_apartment/?igsh=MTA3bnI3ZmE0YXI4aA%3D%3D&utm_source=qr#)

■LINE

https://page.line.me/549xteqm

物件概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7264/table/488_1_ccc792c2c2f7a23e575eb11bdf057d43.jpg?v=202601201151 ]

協業パートナーを募集について

株式会社グローバルエージェンツでは、ソーシャルアパートメント事業のさらなる展開に向け、物件オーナー様・事業パートナー様との協業を募集しています。ご興味をお持ちの方は以下よりお問い合わせください。

▶協業に関するお問い合わせ(https://www.global-agents.co.jp/contact/)

■ 株式会社グローバルエージェンツ 会社概要

「世界に新しい文化の可能性を生み出すプラットフォーム」をつくり続けるというミッションのもと、交流型賃貸マンション「ソーシャルアパートメント」、ライフスタイルホテル「LIVELY HOTELS」、それらの併設飲食店舗、ホテル一体型ワークプレイス「.andwork」などの事業を展開しています。

会社名：株式会社グローバルエージェンツ

代表取締役：山崎 剛

本社所在地：東京都渋谷区東1-29-3 HOTEL GRAPHY 渋谷

■ グローバルエージェンツが手がけるライフスタイル事業

LIVE：交流型賃貸マンション「SOCIAL APARTMENT(https://www.social-apartment.com/)」48棟約3,000室を運営

STAY：ライフスタイルホテル「LIVELY HOTELS(https://livelyhotels.com/)」12棟約1,200室を運営

WORK：ホテル一体型ワークプレイス「.andwork(https://www.xandwork.com/)」を運営

DINE：ソーシャルアパートメント・ホテル併設の飲食施設として12店舗を運営

WASH：ソーシャルランドリー「Sooo LIQUID（ソーリキッド）」を運営

LEARN：弊社サービスの入居者や利用者に対して様々な成長や発見の機会を提供